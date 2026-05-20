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Política

Anuncian llegada de Roberto Sánchez a La Libertad: tendrá el mismo recorrido que Keiko Fujimori

El candidato por la izquierda Roberto Sánchez llegará el próximo 23 de mayo a Trujillo y otras provincias, donde mantendrá reuniones con líderes locales, simpatizantes y ciudadanos.

Roberto Sánchez llegará a la región del norte como parte de su campaña electoral. Foto: Difusión
Roberto Sánchez llegará a la región del norte como parte de su campaña electoral. Foto: Difusión
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El defensor del voto y personero regional de Juntos por el Perú, Rudy González, anunció la llegada del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien realizará un recorrido por las diferentes provincias del norte de La Libertad, siguiendo un esquema similar al que realizó su contrincante Keiko Fujimori.

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Según González, Sánchez llegará el próximo 23 de mayo y su agenda incluye visitas a Chepén, Pacasmayo y otras provincias, donde mantendrán reuniones con líderes locales, simpatizantes y ciudadanos. Su última parada será Trujillo, donde realizará un mitin.

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"Él (Roberto Sánchez) va a recorrer desde el norte hasta Trujillo. La gente está lista para escuchar las propuestas de Roberto Sánchez. Va a venir a Chepén, luego a Pacasmayo, después entrará a Ascope y, en Trujillo, estará a las 6 de la tarde", dijo González.

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Acusan a Keiko de aprovecharse de los comedores populares

Cabe recordar que la candidata de Fuerza Popular realizó el mismo recorrido hace una semana en La Libertad y también se reunió con sus dirigentes, agricultores y madres de familia de comedores populares.

En esa línea, los seguidores de Juntos por el Perú criticaron la actitud de Fujimori y denunciaron que engaña a las madres de los comedores populares con la finalidad de obtener votos.

Finalmente, Rudy González, asegura que la popularidad de Keiko Fujimori está disminuyendo en la región de La Libertad.

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