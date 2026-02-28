El mercado de ‘smartphones’ caerá un 13% en 2026 por la escasez de chips de memoria

El mercado mundial de teléfonos inteligentes registraría en 2026 su mayor caída histórica, con envíos que descenderían 12,9 % interanual hasta alrededor de 1.100 millones de unidades, su nivel más bajo en más de una década.

Tras haber superado los 1.260 millones de equipos en 2025, el retroceso marcaría un quiebre estructural en la industria, según un informe de International Data Corporation (IDC).

A diferencia de crisis anteriores, el problema no radica en la demanda, sino en la presión sobre la cadena de suministro. El rápido despliegue de infraestructura de inteligencia artificial por parte de gigantes como Meta, Google y Microsoft está absorbiendo gran parte del suministro global de chips de memoria DRAM, componentes esenciales para el rendimiento de los smartphones.

Esta situación ha encarecido significativamente la memoria, generando un “shock estructural” que impacta a toda la industria electrónica. Incluso fabricantes como Micron Technology han advertido que la creciente demanda de equipos para centros de datos de IA podría provocar una escasez sin precedentes.

Como resultado, IDC prevé que el precio promedio de venta de los smartphones aumente 14 % este año, hasta alcanzar un récord de US$ 523, mientras los fabricantes intentan trasladar el mayor costo de los componentes a los consumidores.

Los dispositivos más afectados

El impacto no será uniforme. Según Francisco Jeronimo, vicepresidente de Dispositivos de Cliente de IDC, los fabricantes centrados en Android de gama baja serán los más afectados, al enfrentar márgenes cada vez más reducidos y menor capacidad para absorber el alza de costos.

En contraste, compañías con posicionamiento premium como Apple y Samsung estarían mejor preparadas para sortear la crisis e incluso ampliar su participación de mercado.

IDC advierte que esta situación marca un reajuste estructural del sector. El segmento de smartphones de menos de US$ 100, que actualmente representa unos 171 millones de unidades, podría volverse permanentemente inviable, incluso si los precios de la memoria se estabilizan.

A nivel regional, los mercados con mayor presencia de dispositivos de gama baja serían los más golpeados. Oriente Medio y África registrarían la mayor caída (20,6 %), mientras que China y Asia Pacífico (sin incluir Japón) retrocederían 10,5 % y 13,1 %, respectivamente.

De cara al mediano plazo, la consultora prevé una modesta recuperación del 2 % en 2027 y un repunte más sólido de 5,2 % en 2028. Sin embargo, advierte que el mercado no volvería a sus niveles previos.