HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Economía

El mercado de ‘smartphones’ caerá un 13% en 2026 por la escasez de chips de memoria

Los pedidos de celulares rondarán los 1.100 millones, la menor cifra en más de una década, por el encarecimiento de los chips de memoria.

Mercado global de smartphones sufriría su mayor caída en 2026.
Mercado global de smartphones sufriría su mayor caída en 2026. | Andina

El mercado mundial de teléfonos inteligentes registraría en 2026 su mayor caída histórica, con envíos que descenderían 12,9 % interanual hasta alrededor de 1.100 millones de unidades, su nivel más bajo en más de una década. 

Únete a nuestro canal de política y economía

Tras haber superado los 1.260 millones de equipos en 2025, el retroceso marcaría un quiebre estructural en la industria, según un informe de International Data Corporation (IDC). 

TE RECOMENDAMOS

DESIGUALDAD EN EL PERÚ: “¿SI ERES POBRE ES TU CULPA?" | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A diferencia de crisis anteriores, el problema no radica en la demanda, sino en la presión sobre la cadena de suministro. El rápido despliegue de infraestructura de inteligencia artificial por parte de gigantes como Meta, Google y Microsoft está absorbiendo gran parte del suministro global de chips de memoria DRAM, componentes esenciales para el rendimiento de los smartphones. 

Esta situación ha encarecido significativamente la memoria, generando un “shock estructural” que impacta a toda la industria electrónica. Incluso fabricantes como Micron Technology han advertido que la creciente demanda de equipos para centros de datos de IA podría provocar una escasez sin precedentes. 

Como resultado, IDC prevé que el precio promedio de venta de los smartphones aumente 14 % este año, hasta alcanzar un récord de US$ 523, mientras los fabricantes intentan trasladar el mayor costo de los componentes a los consumidores. 

Los dispositivos más afectados  

El impacto no será uniforme. Según Francisco Jeronimo, vicepresidente de Dispositivos de Cliente de IDC, los fabricantes centrados en Android de gama baja serán los más afectados, al enfrentar márgenes cada vez más reducidos y menor capacidad para absorber el alza de costos. 

En contraste, compañías con posicionamiento premium como Apple y Samsung estarían mejor preparadas para sortear la crisis e incluso ampliar su participación de mercado. 

IDC advierte que esta situación marca un reajuste estructural del sector. El segmento de smartphones de menos de US$ 100, que actualmente representa unos 171 millones de unidades, podría volverse permanentemente inviable, incluso si los precios de la memoria se estabilizan. 

A nivel regional, los mercados con mayor presencia de dispositivos de gama baja serían los más golpeados. Oriente Medio y África registrarían la mayor caída (20,6 %), mientras que China y Asia Pacífico (sin incluir Japón) retrocederían 10,5 % y 13,1 %, respectivamente. 

De cara al mediano plazo, la consultora prevé una modesta recuperación del 2 % en 2027 y un repunte más sólido de 5,2 % en 2028. Sin embargo, advierte que el mercado no volvería a sus niveles previos. 

Notas relacionadas
Capturan a dos bandas dedicadas al robo de celulares en Juliaca

Capturan a dos bandas dedicadas al robo de celulares en Juliaca

LEER MÁS
Gobierno exigirá a operadoras bloquear llamadas y mensajes vinculados a delitos

Gobierno exigirá a operadoras bloquear llamadas y mensajes vinculados a delitos

LEER MÁS
Taxista devuelve un celular que cliente dejó en su auto, pero le reclama por entregárselo con la pantalla rota: “No estaba así”

Taxista devuelve un celular que cliente dejó en su auto, pero le reclama por entregárselo con la pantalla rota: “No estaba así”

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arturo Vidal sorprende a Jefferson Farfán al recordar a los '4 Fantásticos' de la selección peruana: "Siempre hubo mucha rivalidad"

El mercado de ‘smartphones’ caerá un 13% en 2026 por la escasez de chips de memoria

Alianza Lima vs UTC HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: empatan sin goles en Cajamarca

Economía

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

Precio del dólar hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025