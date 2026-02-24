HOYSuscripcion LR Focus

Perú propone reglas para impedir sobrepesca de la pota por parte de flotas extranjeras

El Estado peruano aplica severas medidas restrictivas a los pescadores artesanales que se encargan de más del 90% de la captura del calamar gigante, pero ahora plantea acciones para las embarcaciones de gran calado como las asiáticas que no tienen límites.

Expertos destacan la urgencia de normativas que impidan la pesca descontrolada, crucial para la sostenibilidad de la pota y la conservación del ecosistema marino. Foto: OROP-PS
Expertos destacan la urgencia de normativas que impidan la pesca descontrolada, crucial para la sostenibilidad de la pota y la conservación del ecosistema marino. Foto: OROP-PS | Calamar Gigante | Pota

En un momento crucial para la pesca de la pota gigante, que sufre una explotación sin límites bajo un régimen abierto que beneficia en particular a las grandes flotas de aguas distantes, como la de China, será clave la reunión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), prevista para la primera semana de marzo en Ciudad de Panamá.

En el cónclave se debatirán las propuestas que llevará el Perú, que buscan establecer reglas que contribuyan a la conservación de la especie, como fijar cuotas anuales en función del rango de las flotas de aguas distantes.

¿DESASTRE NATURAL O DESASTRE DE AUTORIDADES? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Mientras que en el Perú más del 90% de la captura está a cargo de la pesca artesanal, y cumple exigentes normas internas, no sucede lo mismo con las flotas foráneas que pescan sin control con embarcaciones de dimensiones extraordinarias.

La dirigente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), Elsa Vega Pardo, explicó sobre el impacto de la sobrepesca de la pota y sobre la importancia de la reunión de países en Panamá en busca de consensuar medidas de protección para la especie.

“Esperamos que el Estado peruano cumpla con la obligación moral de respaldarnos con firmeza. La flota china está pescando prácticamente sin control. Para ellos no hay topes, no hay vedas. Ellos pescan 365 días al año. Lo que pescan supera las 500.000 toneladas anuales”, señaló Elsa Vega.

PUEDES VER: Corte Suprema: se mantiene la prohibición de la pesca industrial en áreas naturales protegidas

lr.pe

Las acciones urgentes

Si bien en 2025 el Estado peruano impuso a los pesqueros extranjeros la instalación del sistema Sisesat, lo que le permite a las autoridades hacer un seguimiento sobre sus actividades en aguas peruanas, obligando a la flota china a reducir su presencia, quedaron pendientes medidas complementarias.

“En este momento la flota pesquera de pota es 90% china, con 678 embarcaciones. En 2010, solo tenían 104 barcos y pescaban 142.000 toneladas. Hoy pescan 500.000 toneladas. Esa es la realidad a la que debemos enfrentarnos. Y no es un problema exclusivo del Perú sino de otros países del Pacífico Sur que necesitan definir acciones”, señaló la dirigente Elisa Vega Pardo.

Al no existir normas claras en el Pacífico Sur, las grandes flotas extranjeras o de aguas distantes consiguen una enorme ventaja. La ausencia de cuotas de pesca y de restricciones para ningún país, es una amenaza virtual a la existencia de la pota o calamar gigante.

El especialista pesquero de la Fundación Innovations for Ocean Action–(I4OA), Iván Gómez, reconoció que el 99.9% de la pesca de la pota en el Perú es llevada por la flota pesquera artesanal, que debe cumplir estrictas medidas. Sin embargo, no sucede lo mismo con las flotas extranjeras.

“El problema actual está relacionado con la regulación afuera, porque la pota no es nacional, es un recurso altamente migratorio que también podría estar en aguas internacionales, o sea, fuera de las 200 millas”, señaló Gómez.

“Lo que está ocurriendo ahora es que afuera hay carencias de regulaciones. Se está pescando de manera irregular y hay informes científicos que empiezan a mencionar que este recurso podría estar en un límite de sobrepesca. Esto es lo que no se quiere, porque a largo plazo, si llegamos a ese punto, no va a haber este recurso para los próximos años”, informó el especialista.

PUEDES VER: Maricultores exigen presupuesto para proyectos productivos en el mar de San José

lr.pe

Los gobiernos de Perú y Ecuador han coincidido en plantear una zona de no pesca para evitar conflictos. Perú propone 20 millas, mientras que Ecuador 10 millas. Es uno de los puntos del debate en Panamá para proteger la pota de la sobreexplotación.

“Si no se hace algo en este momento, la flota china podría generar un impacto a la sostenibilidad de recursos, en particular la pota, porque no se establece un límite de captura. No hay límites para ellos”, concluyó el especialista Iván Gómez.

La dirigente de SONAPESCA, Elsa Vega Pardo, resaltó que el Estado peruano todavía puede emitir más medidas para la protección de la potaje gigante, ya que por el momento la flota extranjera asiática se ha desplazado a otras zonas, pero nada asegura que nunca volverán.

“Por ejemplo, mejorar el control para saber quién y cuánto pesca, de manera que así se podrá identificar a la pesca ilegal. Mejorar el registro de las embarcaciones autorizadas y disminuir las actividades de las flotas con problemas de identificación, son otras acciones necesarias”, apuntó.

