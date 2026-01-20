Campaña Escolar 2026: ¿Cuánto gastarán los padres en útiles escolares?

A pocos días de iniciarse la campaña escolar 2026 la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que los padres de familia podrían gastar 600 soles solo en útiles escolares, como cuadernos, colores, reglas, goma, folders y hojas, así como mochilas. Y podría ascender hasta S/ 1.200 si se incorporan uniforme, calzado, libros escolares y dispositivos tecnológicos, como calculadoras y una tablet básica.

Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima señala que esta estimación está calculada en base a los colegios estatales, incluso el monto puede ser menor. Pero en colegios privados, el gasto de los padres puede ser mayor. “A veces los padres se endeudan porque tienen que presentar los útiles y pagan por partes”.

Además, el monto de la canasta escolar variará según el nivel educativo del estudiante, las marcas elegidas y el lugar de compra.

El precio de los útiles escolares ha subido un 5% con respecto al año pasado por un efecto de la inflación y el flete. “El promedio que ha podido subir los precios de los útiles escolares está entre un 5% y un máximo de 8%, en algunos casos como en zonas más alejadas como la selva donde se utiliza mayor flete, es más complicado el traslado de los útiles”, dijo a LR.

Por otro lado, la pequeña y mediana empresa espera una recuperación gradual tras periodos de menor dinamismo tras la pandemia. Y se espera que van a vender más entre un 5% y 10%, equivalente a entre S/ 900 millones y S/ 1 300 millones. Esto porque el Perú está más estable frente a la región y estamos atrayendo inversión extranjera.

Situación política puede afectar

“Consideramos que esta campaña es clave para la sostenibilidad de muchas pymes, ya que representa entre el 25 % y 40 % de sus ventas del primer trimestre, lo que impacta directamente en su flujo de caja”, sostuvo Ojeda.

Sin embargo, la situación política por las próximas elecciones presidenciales en abril genera mucha incertidumbre para la pequeña empresa. “Puede generar que las cosas se encarezcan, no genera confianza sino todo lo contrario”, enfatizó.

Mayor venta con redes sociales

Actualmente, la estrategia más utilizada combina tienda física con ventas por redes sociales y WhatsApp. Además, plataformas como Facebook, Instagram y TikTok se han convertido en vitrinas clave, junto con ferias locales y campañas barriales, donde el contacto directo con el cliente sigue siendo fundamental.

El representante gremial anotó que, para aprovechar mejores campañas comerciales como la escolar, es fundamental que el sector cuente con financiamiento oportuno, capacitación en ventas digitales y la creación de espacios formales de comercialización, como ferias organizadas.

Por otro lado, señaló que la informalidad y la competencia desleal continúan siendo desafíos importantes para las empresas formales. Frente a ello, muchas mypes están apostando por mejor atención, productos diferenciados y canales digitales.

“La informalidad afecta bastante debido a que siempre el informal trata de vender a menor precio porque está ajeno a la tributación, pero el formal sí tributa y puede encarecer sus costos. Para combatir a estos informales los pequeños empresarios pueden generar más confianza para que los padres estén dispuestos a pagar más y trabajar más las promociones virtuales”.