Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de la zona. Foto: Composición LR / PNP / BCP

Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de la zona. Foto: Composición LR / PNP / BCP

Agentes de la Policía lograron capturar en flagrancia a un presunto estafador que operaba mediante la modalidad del Yape falso en la ciudad de Huaraz, Áncash, después de que una comerciante lo denunciara por haber sido víctima de estafa mediante depósitos fraudulentos a través del aplicativo del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Según el acta policial, el sujeto, identificado como Ángel David Gonzales Huamán, fue detenido la madrugada del 14 de febrero y habría realizado varias operaciones ilícitas por un monto aproximado de S/600 en el interior del local El Encuentro.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Medios locales informaron que Gonzales Huamán utilizaba la modalidad del Yape falso, engañando a sus víctimas mediante la creación de transferencias simuladas. La agraviada identificó al implicado tanto por las cámaras de seguridad del local.

Otro caso

Horas después, efectivos de la Policía del área de Escuadrón Verde lograron intervenir a dos sujetos identificados como Norwin Noel Alberto Solis, de 30 años, y Cristhian berly Rodríguez Rosales, de 25 años, por simular pagos por consumos en la vía publica utilizando Yape falso.

Tras la intervención, fueron trasladados a la Depincri de la zona para las diligencias de ley y puestos en manos de la Fiscalía.