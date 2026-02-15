HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

Otros dos sujetos también fueron detenidos por pagar ilícitamente a través del aplicativo del BCP.

Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de la zona. Foto: Composición LR / PNP / BCP
Los detenidos fueron trasladados a la Depincri de la zona. Foto: Composición LR / PNP / BCP

Agentes de la Policía lograron capturar en flagrancia a un presunto estafador que operaba mediante la modalidad del Yape falso en la ciudad de Huaraz, Áncash, después de que una comerciante lo denunciara por haber sido víctima de estafa mediante depósitos fraudulentos a través del aplicativo del Banco de Crédito del Perú (BCP).

Según el acta policial, el sujeto, identificado como Ángel David Gonzales Huamán, fue detenido la madrugada del 14 de febrero y habría realizado varias operaciones ilícitas por un monto aproximado de S/600 en el interior del local El Encuentro.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Medios locales informaron que Gonzales Huamán utilizaba la modalidad del Yape falso, engañando a sus víctimas mediante la creación de transferencias simuladas. La agraviada identificó al implicado tanto por las cámaras de seguridad del local.

PUEDES VER: Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

lr.pe

Otro caso

Horas después, efectivos de la Policía del área de Escuadrón Verde lograron intervenir a dos sujetos identificados como Norwin Noel Alberto Solis, de 30 años, y Cristhian berly Rodríguez Rosales, de 25 años, por simular pagos por consumos en la vía publica utilizando Yape falso.

Tras la intervención, fueron trasladados a la Depincri de la zona para las diligencias de ley y puestos en manos de la Fiscalía.

Notas relacionadas
Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

Carnaval Huaracino 2026: Áncash se prepara para celebrar con el rey Momo, figura emblemática de la festividad y originaria de la antigua Roma

LEER MÁS
Padres y madres de familia terminan peleando en fiesta de promoción escolar y menores intentan separarlos en Huaraz

Padres y madres de familia terminan peleando en fiesta de promoción escolar y menores intentan separarlos en Huaraz

LEER MÁS
Museo Arqueológico de Áncash dedica por primera vez una exposición a las Rutas Turísticas de Pomabamba y su herencia cultural

Museo Arqueológico de Áncash dedica por primera vez una exposición a las Rutas Turísticas de Pomabamba y su herencia cultural

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

LEER MÁS
Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

LEER MÁS
Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caen por usar Yape falsos en Huaraz: uno de los intervenidos estafó a su víctima hasta por S/600

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026: blanquiazules pierden el primer set

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Sociedad

Municipalidad de Miraflores clausura Plaza Vea, Bembos y al menos 13 locales más del grupo Intercorp

Abuelito cumplió 100 años y es declarado vecino ilustre de Carmen de la Legua: reveló cuál es el secreto de su longevidad

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Moción de censura contra José Jerí: bancadas afinan posturas a contrarreloj en medio de divisiones internas y dudas en votación

Ernesto Álvarez anuncia que no renunciará a su cargo y rechaza censura contra José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025