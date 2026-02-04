Video de Julio Velarde mostrando rechazo a PetroPerú y al uso de las reservas del BCRP es falso: clip fue generado con IA

LO FALSO:

Julio Velarde dio declaraciones mostrando su rechazo a PetroPerú y al uso de las reservas del BCRP.

LO VERDADERO:

Verificador de La República comprobó que el video fue generado con inteligencia artificial, tras un análisis con herramientas especializadas que arrojaron una alta probabilidad de que el contenido haya sido creado con IA.

El video fue generado a partir de una fotografía del fotoperiodista Joel Alonzo, la cual corresponde a la presentación del Reporte de Inflación de diciembre de 2024, realizada el 20 de diciembre de ese año por Julio Velarde.

En el contexto de la crisis financiera que atraviesa la petrolera estatal Petroperú y la propuesta del candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, de utilizar las reservas del BCRP para "reactivar la economía", circuló en redes sociales un video en el que supuestamente aparece Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR), mostrando su rechazo al uso de las reservas del BCRP y a la inversión del Estado en Petroperú. Sin embargo, tras ser analizado con herramientas de detección de inteligencia artificial, se comprobó que el video fue generado con IA

El video fue difundido en Facebook, X y TikTok, y en esta última red social alcanzó más de 200.000 visualizaciones, así como 9.000 reacciones, 800 comentarios y 5.670 compartidos.

Video falso generado con IA | Fuente: Facebook.

Tras realizar una búsqueda inversa, se detectó que el video compartía características similares a una fotografía del fotoperiodista Joel Alonzo, publicada por el diario Gestión el 9 de abril de 2025 como imagen de archivo: Julio Velarde con el cabello blanco, una corbata roja con diseños blancos, una silla rojiza y un micrófono negro con una franja roja. El verificador de La República se comunicó con el fotógrafo, quien señaló que la fotografía fue tomada en 2024 como parte de una conferencia de prensa brindada por el presidente del BCRP.

El video falso (izquierda) y la fotografía difundida por Gestión (derecha) presentan similitudes entre sí. | Fuente: Facebook / Gestión - GEC.

Tras una búsqueda de las conferencias ofrecidas por Julio Velarde desde 2024, se identificó la exposición a la que pertenece la fotografía con las características mencionadas: corresponde a la presentación del Reporte de Inflación de diciembre de 2024, realizada el 20 de diciembre de ese año. La transmisión completa fue emitida en vivo por RPP Noticias a través de su canal de YouTube, y en ningún momento se menciona a Petroperú ni al uso de las reservas del BCRP.

Julio Velarde presentando el reporte de inflación de diciembre 2024 el 20 de diciembre de se año | Fotocaptura: YouTube - RPP Noticias.

Luego, el equipo de Verificador de La República analizó el video con dos herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyó que el video presentaba un 99% de probabilidad de haber sido creado con IA, mientras que el audio tiene un 31% de probabilidad de ser sintético.

Fotocaptura: Hive-Moderation.

Luego, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 92% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Fotocaptura: Sightengine.

Asi mismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 89%. Por lo tanto, se concluyo que la imagen fue generada artificialmente.

Fotocaptura: Is it Al?

Conclusión:

En síntesis, el video que circula en redes sociales en la que Julio Velarde rechaza el uso de las reservas del BCRP y la inversión del Estado en Petroperú es falso. Verificador de La República comprobó que el video fue generado con inteligencia artificial, tras un análisis con herramientas especializadas que arrojaron una alta probabilidad de que el contenido haya sido creado con IA. Además, se verificó que la fotografía utilizada como base para la generación del video corresponde a una conferencia real realizada en diciembre de 2024.

