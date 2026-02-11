HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Economía

ONP pagará pensión a domicilio con aumento de S/100 del 12 al 21 de febrero a más de 9.600 jubilados: verifica si te corresponde

El reparto se efectuará de forma gratuita en distintos distritos de Lima y Callao, siguiendo un cronograma por zonas establecido por la entidad previsional.

La ONP recordó que el pago a domicilio busca facilitar el cobro a personas con dificultades de movilidad o que prefieren evitar traslados.
La ONP recordó que el pago a domicilio busca facilitar el cobro a personas con dificultades de movilidad o que prefieren evitar traslados. | Foto: ONP

¡Presta atención pensionista! La Oficina de Normalización Previsional (ONP) comenzará este jueves 12 de febrero con el pago a domicilio para miles de cesantes en Lima y Callao. Un total de 9.699 beneficiarios recibirán su depósito en casa, sin necesidad de acudir al Banco de la Nación.

Únete a nuestro canal de política y economía

Con el inicio del segundo mes del año, muchos adultos mayores esperan su abono, que incluye un reajuste mensual de hasta S/100 anunciado semanas atrás. La entidad precisó que el reparto será gratuito y se realizará por sectores hasta el 21 de febrero.

TE RECOMENDAMOS

EL INCÓMODO PASADO DE JOSÉ JERÍ Y DE SUS ANTECESORES | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: ONP pagará un reajuste de S/30 extra a pensionistas desde este 12 de febrero: revisa si cumples los requisitos para acceder al beneficio

lr.pe

Cronograma de pago ONP en Lima y Callao por zonas

El cronograma se divide por diversas zonas y días:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Lima Norte

Las visitas se efectuarán del 12 al 14 de febrero e incluyen distritos como Ancón, Callao, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Ventanilla, entre otros.

Lima Sur

La programación será el 15 y 16 de febrero y comprende Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo.

Lima Centro

El servicio llegará del 17 al 19 de febrero a zonas como Ate, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

Segunda visita para rezagados

El 20 y 21 de febrero se realizará una jornada adicional para quienes no fueron ubicados en la primera ronda.

Muchos adultos mayores esperan su pago, que incluye un reajuste mensual de hasta S/100 anunciado por la ONP semanas atrás. Foto: ONP

Muchos adultos mayores esperan su pago, que incluye un reajuste mensual de hasta S/100 anunciado por la ONP semanas atrás. Foto: ONP

Reajuste de S/100 para pensionistas del DL 19990

La ONP informó que más de 237.000 afiliados al Decreto Ley N.° 19990 recibirán este mes el incremento vigente desde enero. El ajuste alcanza hasta S/100 y está dirigido a jubilados con al menos 20 años de aportes, así como a personas con pensión por invalidez registrada hasta el 31 de diciembre de 2025.

“El incremento forma parte de las medidas adoptadas para mejorar los ingresos de nuestros pensionistas”, indicó la entidad en su comunicado oficial. El monto se deposita junto con el pago regular correspondiente a febrero.

Cómo solicitar pago de pensión a domicilio

Quienes deseen acceder a este beneficio pueden registrarse en la plataforma onpvirtual.pe. Las solicitudes ingresadas entre el 7 de febrero y el 6 de marzo serán consideradas para la programación del mes de abril.

La institución recordó que este mecanismo busca facilitar el cobro a personas con dificultades de movilidad o que prefieren evitar traslados. Para verificar si corresponde el pago en casa, los usuarios deben revisar el cronograma según la inicial de su apellido en los canales oficiales.

Notas relacionadas
ONP pagará un reajuste de S/30 extra a pensionistas desde este 12 de febrero: revisa si cumples los requisitos para acceder al beneficio

ONP pagará un reajuste de S/30 extra a pensionistas desde este 12 de febrero: revisa si cumples los requisitos para acceder al beneficio

LEER MÁS
Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

LEER MÁS
Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

Gobierno autoriza S/ 14.9 millones para compensar a 1,495 extrabajadores inscritos en el RNTCI por ceses irregulares

LEER MÁS
EE.UU. advierte al Perú por puerto de Chancay tras fallo que frena su fiscalización: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

EE.UU. advierte al Perú por puerto de Chancay tras fallo que frena su fiscalización: "El dinero barato chino cuesta soberanía"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

¿Dónde ver Alianza Lima vs Regatas HOY por partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley?

Matrícula Digital 2026: habilitan link para verificar si tu hijo alcanzó vacante en colegios seleccionados para el año escolar

Economía

Alfonso López Chau firma demanda ante el TC para derogar el decreto que privatiza Petroperú

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 11 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pomareda plantea iniciativa para “enfrentar” al Legislativo: “Quiero eliminar 15 leyes de este Congreso”, entre ellas las procrimen

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: Congreso alcanzaría las 78 firmas para convocar sesión del Pleno y debatir moción de censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025