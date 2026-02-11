ONP pagará pensión a domicilio con aumento de S/100 del 12 al 21 de febrero a más de 9.600 jubilados: verifica si te corresponde

La ONP recordó que el pago a domicilio busca facilitar el cobro a personas con dificultades de movilidad o que prefieren evitar traslados. | Foto: ONP

¡Presta atención pensionista! La Oficina de Normalización Previsional (ONP) comenzará este jueves 12 de febrero con el pago a domicilio para miles de cesantes en Lima y Callao. Un total de 9.699 beneficiarios recibirán su depósito en casa, sin necesidad de acudir al Banco de la Nación.

Con el inicio del segundo mes del año, muchos adultos mayores esperan su abono, que incluye un reajuste mensual de hasta S/100 anunciado semanas atrás. La entidad precisó que el reparto será gratuito y se realizará por sectores hasta el 21 de febrero.

Cronograma de pago ONP en Lima y Callao por zonas

El cronograma se divide por diversas zonas y días:

Lima Norte

Las visitas se efectuarán del 12 al 14 de febrero e incluyen distritos como Ancón, Callao, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Ventanilla, entre otros.

Lima Sur

La programación será el 15 y 16 de febrero y comprende Barranco, Chorrillos, Lurín, Miraflores, San Juan de Miraflores, Surco, Surquillo y Villa María del Triunfo.

Lima Centro

El servicio llegará del 17 al 19 de febrero a zonas como Ate, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Rímac, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

Segunda visita para rezagados

El 20 y 21 de febrero se realizará una jornada adicional para quienes no fueron ubicados en la primera ronda.

Reajuste de S/100 para pensionistas del DL 19990

La ONP informó que más de 237.000 afiliados al Decreto Ley N.° 19990 recibirán este mes el incremento vigente desde enero. El ajuste alcanza hasta S/100 y está dirigido a jubilados con al menos 20 años de aportes, así como a personas con pensión por invalidez registrada hasta el 31 de diciembre de 2025.

“El incremento forma parte de las medidas adoptadas para mejorar los ingresos de nuestros pensionistas”, indicó la entidad en su comunicado oficial. El monto se deposita junto con el pago regular correspondiente a febrero.

Cómo solicitar pago de pensión a domicilio

Quienes deseen acceder a este beneficio pueden registrarse en la plataforma onpvirtual.pe. Las solicitudes ingresadas entre el 7 de febrero y el 6 de marzo serán consideradas para la programación del mes de abril.

La institución recordó que este mecanismo busca facilitar el cobro a personas con dificultades de movilidad o que prefieren evitar traslados. Para verificar si corresponde el pago en casa, los usuarios deben revisar el cronograma según la inicial de su apellido en los canales oficiales.