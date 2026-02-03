HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Rafael Muente, ex pdte. de Osiptel, denuncia amenazas: "Me dejaron tres balas en un sobre manila"

El exfuncionario señaló que el sobre fue entregado por un motorizado al conserje de su edificio. Tras conocer el contenido, acudió a la comisaría y solicitó garantías personales ante la Prefectura, las cuales ya le fueron concedidas.

Rafael Muente, ex pdte. de Osiptel, denuncia amenazas.
Rafael Muente, ex pdte. de Osiptel, denuncia amenazas. | Foto: difusión | Foto: difusión

Rafael Eduardo Muente Schwarz, expresidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), denunció haber sido víctima de amenazas luego de recibir un sobre manila con tres proyectiles de bala en su domicilio. El hecho ocurrió el martes, cuando un motorizado dejó el sobre en manos del conserje del edificio en el que reside.

Muente explicó que tomó conocimiento del envío alrededor de las 11 de la mañana, aunque recién pudo revisar el contenido del sobre en horas de la noche, aproximadamente a las 7 pm. Según precisó, hasta antes de este episodio no había recibido ningún tipo de amenaza ni advertencia en su contra.

Al abrir el sobre, encontró una hoja bond con un mensaje impreso que decía: “Te tenemos en la mira. Sabemos todos tus pasos. Deja de joder y suelta la mamadera de Osiptel. Estás en la mira”.

Amenaza dejada a Rafael Muente.

Amenaza dejada a Rafael Muente.

"Cuando regresé encontré ese sobre, con la nota de amenaza y dentro tres balas (...) Nunca he recibido ninguna amenaza. De acuerdo con el conserje fue un motorizado con una sola persona a bordo", señaló Muente.

Tras confirmar lo ocurrido, el exfuncionario acudió a sentar la denuncia correspondiente en la comisaría de Chacarilla. Asimismo, inició el trámite para el otorgamiento de garantías personales ante la Prefectura, solicitud que fue atendida dos días después mediante una resolución que le concede dicha protección.

El sobre no incluía ninguna firma ni elementos que permitan identificar a los responsables. Las autoridades vienen investigando el origen del envío y la identidad de la persona que dejó el sobre en el edificio, así como si el hecho está vinculado a su desempeño profesional o a alguna actividad reciente.

larepublica.pe

Rafael Muente denuncia persecución en su contra

El expresidente de Osiptel, denunció en RPP que es víctima de una persecución administrativa en su contra tras haber sido el responsable de promover medidas que prohíban la venta ambulatoria de chips. Cabe recordar que Muente fue destituido del cargo en noviembre del año pasado.

"Por esta investigación me tuvieron más de seis meses con una medida cautelar sentado en mi casa recibiendo mi sueldo con tal de que yo no regrese", señaló.

"Se me está imputando el haber hecho algo ilícito sin ninguna prueba, que llevó a mi destitución (...) estoy seguro que se va a revertir. La PCM ahora me acusa de haber usado la camioneta que me daba la institución para ir a dictar clases a la Universidad Católica, cosa que muchos funcionarios realizan. Hay facilidades para realizar actividades que no son de placer. De lo contrario, tendría que estar tomando taxis donde justamente por la posición que tuve ahora estoy amenazado de muerte", agregó.

