Economía

EE.UU. felicita a fondo inversor EIG por la compra del 49,87% del principal gasoducto del Perú

La Embajada de Estados Unidos en Perú celebró este jueves que el fondo de inversión estadounidense EIG sea dueño del 49,87% de las acciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto peruano.


Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto peruano más importante del país y uno de los más representativos de Latinoamérica
Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto peruano más importante del país y uno de los más representativos de Latinoamérica

La embajada de EE.UU. en Lima, encabezada por el cubano-estaudonidense Bernie Navarro, felicitó a la empresa energética Global Energy Partners (EIG) por la adquisición del 49,87% de las acciones de la firma Transportadora de Gas del Perú (TGP), actual operadora del principal gasoducto peruano.

La misión diplomática estadounidense señaló en un mensaje publicado en redes sociales que esta compra tiene "el potencial de contribuir al fortalecimiento de la seguridad energética y a la atracción de inversiones en la región". 

“Felicitamos a la empresa estadounidense EIG por adquirir una participación del 49.87% en Transportadora de Gas del Perú, operador de infraestructura clave que transporta gas natural desde Camisea y abastece cerca del 40% de la generación eléctrica del país”, compartió  la Embajada de Estados Unidos en Perú mediante la red social X.

Recordemos que esta decisión estaba planificada desde agosto del 2025, cuando Canada Pension Plan Investment Board (CPP) Investments anunció que llegó a un acuerdo con EIG por la compra total de sus acciones de la empresa TGP (49,78%), que está compuesta también por Enagás (18%) y Sonatrach (21.18%). Hace dos meses, en diciembre último, se concretó la adquisición tras recibir los permisos y autorizaciones correspondientes.

El fondo canadiense había invertido hasta el momento de la venta de las acciones un total de US$1.400 millones en diferentes adquisiciones entre 2013 y 2017 hasta conseguir el 49,87% de la compañía, enfocada en movilizar principalmente el gas natural extraído del yacimiento de Camisea, uno de los mayores de Latinoamérica, ubicado en Cusco.

Esta compra es de suma relevancia debido a que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto peruano más importante del país, genera el 40% de la electricidad a nivel nacional según el estudio "Aportes Económicos de Camisea al Perú", difundido por Pluspetrol y elaborado por Macroconsult.

Además, cada día transporta 920.000 barriles de gas natural y 130.000 de gas natural licuado (GNL). Por su parte, EIG es uno de los principales inversores institucionales a nivel global en los sectores de energía e infraestructura, con US $24.300 millones en activos bajo gestión al 30 de septiembre del 2025.

Un dato adicional es que la concesión de TGP esta próximo a vencer en el 2033; sin embargo, la compañía se encuentra en negociaciones con el Estado peruano para ampliar por 10 años más la concesión, es decir, hasta el 2043, a cambio de extender el gasoducto hacia el sur del país con una inversión de US $ 2.000 millones.

