José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

Con los días contados. Hasta la fecha, se han alcanzado 60 firmas para convocar a un Pleno Extraordinario y debatir las mociones de censura contra Jerí. Foto: difusión

Con los días contados. Hasta la fecha, se han alcanzado 60 firmas para convocar a un Pleno Extraordinario y debatir las mociones de censura contra Jerí. Foto: difusión

El Congreso alcanzó 60 firmas para convocar un Pleno Extraordinario que debatirá la moción de censura contra el presidente del Parlamento y encargado del Ejecutivo, José Jerí. La iniciativa busca que el Legislativo discuta su permanencia en el cargo tras los cuestionamientos vinculados al caso Chifagate. Para que la sesión se concrete, se necesitan 78 respaldos.

El pedido fue formalizado por Renovación Popular el 21 de enero mediante el Oficio N.° 043-2025-2026-GPRP/CR. El documento solicita una sesión urgente para evaluar la censura contra el presidente del Congreso. La moción se sustenta en reuniones no oficiales que Jerí sostuvo el 26 de diciembre de 2025 y el pasado 6 de enero con el empresario chino Zhihua Yang.

TE RECOMENDAMOS LA FRANJA DEL ESCÁNDALO Y JOSÉ JERÍ PASA PIOLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En un primer momento, la falta de respaldo de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) parecía asegurar la permanencia de José Jerí. Ambas bancadas, vinculadas a Keiko Fujimori y César Acuña, no habían suscrito el pedido. Sin sus votos, la correlación de fuerzas favorecía al jefe de Estado.

PUEDES VER: Funcionarias vinculadas a José Jerí renuncian en medio de cuestionamientos por contratos y visitas nocturnas en Palacio

Sin embargo, el escenario cambió en las últimas horas. Fuentes del Congreso confirmaron que ya se alcanzaron 60 firmas. Entre los nuevos respaldos figuran Roberto Kamiche e Idelso García, de Alianza para el Progreso, así como Juan Burgos, de Podemos Perú. Kamiche se convirtió en el primer legislador de la bancada de Acuña en firmar el pedido de Pleno Extraordinario, lo que evidencia fisuras internas.

En declaraciones a Radio Bethel, Kamiche señaló que firmó el pedido debido a los hechos que involucran al señor Jerí y a la falta de explicaciones al país. “Desde la persona que barre las calles hasta el presidente de la República, somos empleados públicos. Tenemos una obligación moral con el país. Siguiendo los lineamientos del presidente de mi partido, César Acuña, que no va a seguir respaldando estas acciones, firmé el petitorio para que el señor Jerí venga a dar explicaciones al Congreso”, afirmó.

Desde el entorno parlamentario no descartan que se completen las 78 firmas en los próximos días. De concretarse la convocatoria, el debate pondrá a prueba el respaldo real que conserva José Jerí dentro del Legislativo en medio de la crisis abierta por el Chifagate.