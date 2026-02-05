Bancos logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo a usuarios

Los bancos que operan en el Perú cerraron el 2025 con la tasa de ganancias más alta de su historia y ya acumulan por segundo año consecutivo un sólido desempeño en sus arcas. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el sistema bancario obtuvo utilidades récord por S/14.147 millones, un salto de 37% frente al cierre del 2024 cuando obtuvieron S/10.325 millones. Detrás del auspicioso resultado está la alta concentración de las ganancias en un puñado de bancos líderes.

Uno de los factores que explican el desempeño del sector está en la mejor calidad de la cartera de créditos. Es decir, más clientes están pagando a tiempo sus préstamos, lo que reduce la morosidad (créditos atrasados) y libera provisiones que antes se guardaban para cubrir posibles incumplimientos. Pero uno de los factores predominantes es por el desempeño de la economía peruana que creció en torno al 3,3%.

En detalle, el Banco de Crédito del Perú (BCP) lideró ampliamente la torta de ganancias con S/6.478 millones, equivalente al 46% de las utilidades totales del sistema. Sus ganancias crecieron 24% en el año.

Hizo lo propio BBVA, que ocupó el segundo lugar con S/2.391 millones, un avance de 27%, y una participación de mercado de 17%, mientras que Scotiabank e Interbank se ubicaron en el tercer y cuarto puesto, con utilidades de S/1.477 millones y S/ 1.459 millones, respectivamente; ambos alrededor del 10% en participación.

Utilidades del sector bancario (En miles de soles). Fuente: La República/SBS

Solo el BCP y BBVA concentraron más del 60% de las ganancias del sistema bancarios. En suma, los cuatro bancos líderes explicaron cerca del 83% del total de utilidades por S/11.800 millones en 2025.

Sin embargo, pese a que la banca peruana cerró el 2025 con un resultado récord, las tasas de interés en los créditos de consumo y tarjetas siguen en niveles históricamente altos, una situación que, según apunta el economista de ESAN, Arturo García, ya no se justifica por las condiciones actuales de la economía.

"El crecimiento económico de 2024 y 2025, cercano al 3,3% anual, permitió una mejora en la calidad de la cartera y una reducción de la morosidad. Sin embargo, las tasas de interés en los segmentos minoristas no solo no han bajado, sino que en algunos casos han seguido subiendo", explicó a La República.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa de interés promedio en préstamos de consumo alcanza el 60,2% anual, mientras que en el caso de las tarjetas de crédito llega en promedio al 74,8%, incluso en Falabella llega al 85,1%. En los principales bancos del sistema, estas tasas se mantienen más elevadas.

En el BBVA, el interés por tarjeta de crédito bordea el 76%, mientras que en el BCP se sitúa alrededor del 70%. En otra arista más prominente, banco Ripley cobra hasta el 101,4%.

Este escenario responde a que los bancos sí trasladaron rápidamente el aumento del riesgo durante la recesión de 2023, pero no han hecho lo mismo ahora que las condiciones han mejorado.

"En 2023, cuando la economía cayó alrededor de 0,6% por eventos no esperados como conflictos sociales, el ciclón Yaku, problemas en el agro y la pesca, se incrementó la morosidad y, con ello, subieron las tasas de interés. Hoy la morosidad y el costo del fondeo han bajado (es decir a los bancos les resulta más barato obtener recursos para prestar), pero el interés no", explicó el también director del Colegio de Economistas de Lima.

García comparó este comportamiento con el de los precios de los combustibles. "Cuando sube el petróleo, los grifos suben rápido los precios; cuando baja, son lentos para hacerlo. Algo similar ocurre con las tasas de interés en la banca", comentó.

La concentración de la banca en solo cuatro jugadores

Además, advirtió que la alta concentración del sistema bancario limita una mayor competencia. Los cuatro principales bancos como BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank concentran más del 80% de las utilidades, créditos y depósitos, lo que les otorga una fuerte influencia sobre las tasas del mercado.

"Una alta concentración hace que las entidades con mayor participación tengan mayor influencia en la determinación de la tasa del mercado. La SBS debe ser muy activa en promover el ingreso de más entidades financieras para que compitan y beneficien al consumidor. Eso será bajando las tasas gradualmente", observó.

Préstamos superaron los S/370.000 millones

El liderazgo de BCP y BBVA no solo se registró en las utilidades. En 2025, los créditos directos del sistema bancario, es decir los préstamos que los bancos otorgan directamente a personas y empresas, alcanzaron los S/370.439 millones, con un incremento anual de S/12.344 millones. Más del 70% de ese crecimiento fue explicado por el BCP que obtuvo S/4.694 millones más que el año pasado, mientras que BBVA registró también un aumento de S/4.039 millones.

El economista Ronald Casana indicó que lo que se observa es la consolidación del sector bancario y atribuyó al resultado a la expansión de la economía en el 2025, "sumado a una política de créditos y una gestión de riesgos desarrollados en los últimos tiempos logrando una reducción de gastos y provisiones".

A contraparte, Scotiabank, Pichincha y Citibank registraron caídas en su portafolio de créditos. En número de clientes, el dominio del BCP fue marcado al sumar 1,2 millones de nuevos deudores, que lo posiciona como el banco con mayor alcance en el país.