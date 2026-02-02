¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Sedapal anunció cortes de agua en algunos sectores de los distritos de Ate, San Miguel y Los Olivos. | Foto: Andina

Como parte de las obras de mantenimiento y limpieza de los reservorios, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció corte de agua este miércoles 4 de febrero. Por los mismo pidió a los vecinos de algunos distritos de Lima tomar sus precauciones, ya que la suspensión del suministro se realizará hasta por 12 horas.

En sus canales oficiales, la entidad estatal señaló que cuatro distritos serán afectados por la interrupción del servicio. En esta nota revisa las zonas afectadas y los horarios de restricción para evitar inconvenientes.

Distritos que se verán afectados por corte de agua de Sedapal

Según informó la entidad, este miércoles se realizará un corte del servicio desde la 01:00 p.m. hasta las 11:50 p.m., en los algunos sectores de Ate, Los Olivos y San Miguel.

Ate (sector 165)

Zonas: Urb. Santa Rosita I, II y III, Asoc. Santa Martha, Urb. La Alameda de Riviera, Asoc. El Rosal, Asoc. Las Gardenias I - III, Asoc. 1 de Mayo, Urb. San Elvira, Asoc. El Acuario, Urb. El Sol, Urb. Las Flores, Asoc. San Felipe, Asoc. La Riviera, Asoc. Santa Mercedes, Asoc. San José, Asoc. Las Malvinas, Asoc. Brisas del Mantaro I - II.

Los Olivos (Sector 86)

Zonas: Urb. La Floresta de Pro, A.H. Los Olivos de Pro sector C, Asoc. Los Angeles de San Diego, II etapa, Asoc. Viv. Paraíso Dorado I, Asoc. Viv. Rinconada de Pro, Urb. Las Casuarinas de San Diego, Urb. Pro 7mo sector, Urb. San Diego 1ra y 2da etapa VIPOL, Urb. San Diego 1ra etapa, Urb. Santísima Cruz de San Diego.

Hora: El corte de agua potable será desde las 12 m. hasta las 08:00 p.m.

San Miguel (Sector 46)

Zonas: Urb. Paulo VI, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Eulalia, Urb. Udima, Urb. Yamillé.

Cuadrante: Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Jr. San Martín, Av. Lima, Jr. Bolognesi, Jr. Cuzco, Jr. Ramón Castilla.

A.H. Las Palmeras, C.H. Julio C. Tello, C.R. Lima, Urb. Huertización de San Miguel, Urb. Huertización Fundo San Miguel, Urb. Libertad, Urb. Pando 4ta, 5ta y 7ma etapa. Urb. Santa Eulalia.

Hora: Desde las 10:00 a .m. hasta las 10:00 p.m.

Ate (Sector 164)

Zonas: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa

Cuadrante: A.H. Los Libertadores, A.H. Ex Trabajadores Textil Vitarte, A.H. Cerro Candela, A.H. Los Conquistadores, A.H. Vencedores del Cementerio Vitarte.

Hora: Desde las 09:00 a.m. hasta las 09:00 p.m.