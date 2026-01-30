Gobierno suspenderá el alza de tarifa de agua en febrero y la reprogramará para junio

El ministro informó que el nuevo Decreto Supremo para el incremento en las tarifas de agua su publicaría en la primera semana de febrero. | Foto: composición LR/ Sedapal

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, dio a conocer un nuevo cambio en el cronograma del incremento de la tarifa del agua potable. En sus declaraciones reveló que el alza de precios, inicialmente planteado para febrero, será postergado para el mes de junio del 2026.

La autoridad mencionó que la medida para el aumento en febrero correspondía al cumplimiento de lo programado en el Decreto Legislativo N.° 1620, promulgado en diciembre de 2023 (gobierno anterior), pero que se publicará otro para la reprogramación.

Ministro de Vivienda informó que el Gobierno creará nuevo Decreto Supremo para el alza de tarifas

En declaraciones a Canal N, el ministro Wilder Sifuentes indicó que el ajuste del incremento entre S/7 a S/7.70 en usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, se aplicará de manera gradual y trimestral a partir de junio.

Según Sifuentes, el cambio de la medida se oficializará mediante un nuevo decreto supremo, coordinado con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"Habíamos emitido un decreto supremo para estas tarifas y para que las EPS (Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento) se puedan acoger de manera proporcional. Sedapal que es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, que es autónoma administrativamente, decidió no acogerse a este Decreto Supremo, pero sin perjuicio de ello, nosotros nuevamente estamos emitiendo un nuevo decreto supremo para que estas tarifas no se incrementen de manera rápida, que era en febrero, sino de manera trimestral, aproximadamente a finales de junio de este año", reveló.

El titular del sector explicó que la postergación busca brindar previsibilidad a las familias y asegurar un reajuste tarifario progresivo, basado en evaluaciones técnicas. Asimismo, remarcó que el proceso priorizará la sostenibilidad del servicio y la protección del usuario para evitar un impacto abrupto en la economía del hogar.

La SUNASS informó que el incremento de precios en los recibos de cada hogar debe estar asociado a mejoras concretas y verificables del servicio. Además, indicó que intensificará la fiscalización y el seguimiento a las empresas prestadoras para asegurar que los recursos adicionales sean utilizados a favor del usuario.