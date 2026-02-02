Residentes de Lima Sur exigieron la intervención del Gobierno ante la escasez de agua en sus viviendas | Composición LR | Mabel Alva

Residentes de Lima Sur exigieron la intervención del Gobierno ante la escasez de agua en sus viviendas | Composición LR | Mabel Alva

Cientos de personas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador realizaron una marcha de protesta hacia Palacio de Gobierno el lunes 2 de febrero para exigir al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) la continuidad de la megaobra Nueva Rinconada, que garantizará agua y alcantarillado a más de 400.000 familias de Lima Sur, así como el retiro inmediato de Hugo Fernando Obando Concha, actual presidente de Sedapal.

De acuerdo con testimonios recogidos por La República, los residentes llevan 18 años enfrentando una crisis diaria por la falta de agua en su zona, donde no pueden realizar tareas tan básicas como beberla, cocinar o asearse, puesto que el suministro solo está disponible entre dos y tres horas al día —entre las 5.00 a. m. y las 12.00 p. m.— y con baja presión. Ante este panorama, han optado por comprar agua a través de cisternas; sin embargo, esto ha incrementado aún más sus gastos.

Vecinos marchan por falta de agua en asentamientos humanos

Con una inversión de más de S/1.200 millones, la megaobra Nueva Rinconada inició su ejecución en agosto de 2021 con la finalidad de implementar más de 8.500 nuevas conexiones de agua, 9.900 de alcantarillado y construir 20 reservorios nuevos en los tres distritos mencionados. Asimismo, se había previsto que dicho proyecto culminara en aproximadamente cuatro años.

Proyecto Nueva Rinconada en riesgo de quedar paralizado. Foto: Difusión

No obstante, el proyecto enfrenta el riesgo de quedar paralizado, lo que afecta las condiciones de vida de los vecinos, quienes denuncian que llevan hasta 18 años esperando gozar del recurso hídrico. Por ello, la ciudadanía realizó una marcha de sacrificio para exponer sus reclamos al presidente de la República, José Jerí, a fin de obtener una pronta solución a sus demandas.

"El Gobierno nos tiene que dar esa opción de tener agua como todo ser humano", "Ya los silos están colapsando. Pagamos S/30 por un tanque de agua. No puedo prohibirles a mis hijos que no se bañen", "Pedimos la intervención del presidente de la República", son algunos de los reclamos de la ciudadanía, mientras marchaban pacíficamente para exigir la continuidad de la megaobra de saneamiento.

La falta de este servicio esencial agrava la vulnerabilidad de la población, pues limita sus oportunidades de desarrollo y afecta la salud pública de alrededor de 240 asentamientos humanos comprendidos en el proyecto de agua y alcantarillado. Entre ellos se encuentran: Las Flores de Villa, Villa Primavera, Villa del Sur, Eucaliptos, Las Dunas, 1.º de Abril, Tamayo Díaz, Cooperativa América, Los Arbolitos, Hunamarca, Defensores de Lima, Jardines Uno, Jardines Dos, Los Ángeles de San Juan, Túpac y Villa Salvador.

Recurso insuficiente

Vecinos de San Juan de Miraflores cuentan que, cuando llega el agua, la juntan en bidones; sin embargo, la baja presión dificulta este proceso. Alberto Huacho, presidente del mercado de abastos del distrito, señaló que la escasez de agua ha afectado el desarrollo de las actividades económicas. "No podemos dar un buen servicio a la comunidad. No juntamos ni los tachos", sostuvo, al precisar que dentro del comercio se requiere hasta 400 metros cúbicos de agua al mes. Al igual que otras personas, Alberto afirma que ha "caído en la desesperación" ante la falta de agua, mientras Sedapal y el Ministerio de Vivienda aún no dan respuesta a las exigencias comunitarias.

