Mundo

El país de América Latina que lideró las exportaciones a EE. UU. en 2025, pese a las tensiones comerciales con Trump.

El 83,7% de las exportaciones de un país latinoamericano se destinaron a EE. UU. en 2025. Lideró en sectores como carne, petróleo, químicos y maquinaria pesada.

México lideró en exportaciones a EE.UU. en 2025, pese a guerra arancelaria de Trump.
México lideró en exportaciones a EE.UU. en 2025, pese a guerra arancelaria de Trump. | Chat GPT LR

México ha logrado convertirse en el principal proveedor de exportaciones para Estados Unidos, a pesar de las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, así como de sus amenazas de abandonar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y de imponer medidas más severas si no se combate el narcotráfico.

En 2025, las exportaciones mexicanas alcanzaron un récord histórico de 664.837 millones de dólares, lo que representó un incremento del 7,63% respecto al año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De esa cifra, el 83,7% se destinó a Estados Unidos, con lo que superó ampliamente a otros países como Canadá (3%), China (2%) y Alemania (1%).

¿Qué productos importó más México a Estados Unidos en 2025?

México no solo se destaca como el principal destino del comercio estadounidense en términos generales, sino que también lidera la importación de productos en 24 sectores industriales clave para la economía de Estados Unidos. Entre los rubros más destacados se encuentran carne, lácteos, petróleo y gas, productos químicos, plásticos, manufactura textil, equipos electrónicos, maquinaria pesada y material ferroviario.

La relación industrial se ha expandido, ya que México es el primer o segundo mercado para tres de cada cuatro exportaciones de Estados Unidos, que incluyen desde cereales hasta maquinaria para procesamiento industrial y textiles especializados.

El impacto del comercio bilateral se percibe tanto a nivel nacional como regional dentro de Estados Unidos. Estados como Nuevo México destinan hasta el 57,9% de sus exportaciones de bienes a México, mientras que estados como Kansas, Nebraska, Texas y Arizona concentran entre el 15% y más del 30% de sus operaciones comerciales totales gracias al mercado mexicano.

Sheinbaum destaca exportaciones mexicanas

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó durante la conferencia matutina del miércoles pasado que el aumento en las exportaciones se debe a la "cercanía" de México con Estados Unidos y a las "plantas que existen" en el país. Sin embargo, también admitió que este año se observó una caída en las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes. “Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, en menor medida por el arancel”, añadió.

Cabe mencionar que, según las últimas cifras de la Oficina del Censo de EE. UU., en octubre de 2025 las importaciones mexicanas llegaron a un récord histórico de 48.524 millones de dólares, frente a los 45.483 millones del mismo mes del año anterior. En ese mes, México superó a China y Canadá como el principal exportador de mercancías hacia Estados Unidos.

México retomó diálogo con EE. UU. sobre comercio

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, informó que iniciarán una serie de reuniones con autoridades estadounidenses para retomar el diálogo bilateral sobre temas comerciales, especialmente en lo que respecta a aranceles, exportaciones e inversiones.

Ebrard se reunió en Washington con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y señaló que la charla fue “positiva” y que lograron avances para hacer la revisión del T-MEC de manera rápida y eficiente.

Asimismo, la oficina de Greer emitió un comunicado en el que destacó que ambas partes reconocieron los avances significativos en los últimos meses y acordaron continuar con una colaboración intensiva para enfrentar las barreras no arancelarias.

