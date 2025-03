La verdad de las mentiras: El indicador de pobreza multidimensional, por Javier Herrera

Una broma a medias entre economistas es que hay tres tipos de mentiras: las estadísticas, las estadísticas y las estadísticas. A esta reputación han contribuido los políticos que han asimilado el arte de decir una cosa y su contrario a partir de un mismo indicador estadístico con el fin de inducir una interpretación edulcorada de la realidad. Los ejemplos abundan: “los hogares están mejor porque la inflación ha disminuido”, “la tasa de pobreza cayó en 0.5 puntos, entonces hay menos pobres”. En realidad, los hogares siempre estarán peor mientras que los precios sigan subiendo, aún a tasas cada vez menores. Si la pobreza cae en menos de un punto porcentual cuando la población crece en dos puntos, el número de pobres aumenta en lugar de caer. Así podríamos multiplicar los ejemplos que se reducen a la idea “estamos menos peor”.

El tema de los indicadores estadísticos, a pesar de que para muchos es cosa de especialistas, en la actualidad suscita gran interés pues ocupa un lugar central en los diagnósticos de los problemas de un país, en el diseño y la evaluación de las políticas públicas y la rendición de cuentas del gobierno. Siendo el objetivo último de toda política pública el bienestar de los ciudadanos, los indicadores de condiciones de vida revisten una importancia de primer plano. La ausencia de transparencia y de acceso a la información sobre la realidad es un síntoma inequívoco de una democracia debilitada, capturada.

Un caso reciente de tentativa de injerencia fueron dos Decretos Supremos (N°002-2023-MIDIS, N°014-2024-MIDIS) mediante los cuales el MIDIS ordenó al INEI de proporcionar una medición oficial que dé cuenta de la naturaleza multidimensional de la pobreza, indicando que debía utilizar un informe técnico transmitido por el MIDIS para que sirva de guía. En este informe se propone un índice que resume en un solo número 14 indicadores de privaciones provenientes de siete dimensiones de pobreza y los pone todos en la licuadora, siguiendo una receta similar a la del jugo de rana. Antes de prender la licuadora, la propuesta del MIDIS requiere que todos los indicadores se puedan medir con una sola y única encuesta, y la elegida por el MIDIS fue la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Este requerimiento supone dejar de lado indicadores que la encuesta no mide, como son los de anemia o desnutrición infantil, que sí son recogidos en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Endes), la cual está especializada en salud materno-infantil. Por ello, el indicador MIDIS descarta las dos variables relativas a la salud de los niños que vienen deteriorándose desde el inicio de este gobierno. Si quieres resolver un problema, simplemente bárrelo bajo de la alfombra (o, en este caso, saca a los niños de la foto), muy cómodo, ¿no es cierto?

Otro problema serio del índice MIDIS es que su enfoque no permite saber cuántos ni quiénes sufren privaciones en indicadores específicos de las personas. También oculta desigualdades de género, pues las privaciones de un miembro son atribuidas a todo el hogar, independientemente de quien carece de empleo, educación, acceso a la salud, sea un hombre o una mujer. Bastará que un miembro del hogar presente privación en un indicador para asignar arbitrariamente esa privación a todos los miembros de hogar. A modo de ejemplo, pensemos en la familia de los esposos Ramírez, con dos niños menores de 10 y 5 años (Julio y María), siendo Julio el único con privación en educación. Según el método MIDIS todos los 4 miembros de la familia se verán atribuidos la privación en educación, a pesar de que sí se sabe quiénes y cuántos tienen privación en educación en ese hogar. Esa opción metodológica degrada la calidad del índice pues no cumple con la propiedad que estipula que todo indicador de privación debe excluir a quienes no son pobres. Otro serio problema es que ese indicador ya no reflejará adecuadamente el empeoramiento (ni la mejora) en las condiciones de vida. Si no se sabe cuántas personas tienen privación, no se sabrá qué cantidad de recursos asignar. Así, pueden haber de un año a otros más miembros con privación en salud, educación o en cualquier dimensión, pero el indicador se mantendrá en el mismo valor sin reflejar el empeoramiento pues ya no importa si sean uno, dos o tres miembros del hogar quienes tengan privación. Basta que sea un miembro y los contamos a todos como con privación, aun a aquellos para quienes el indicador no es relevante.

Al aplicar estas discutibles decisiones metodológicas, el MIDIS obtiene en su informe un índice de pobreza multidimensional con un comportamiento por lo demás “extraño”: durante la pandemia, el mayor choque adverso que han conocido los hogares peruanos, el indicador MIDIS ¡aumenta en menos de menos de un punto porcentual! En otras palabras, el índice MIDIS dice que con la pandemia “aquí no pasó nada”, como decía el recordado Martínez Morosini. Por el contrario, el indicador de pobreza monetaria pega un salto espectacular de casi 10 puntos porcentuales, como nunca antes visto desde que se tiene registro.

Este viernes, respondiendo a lo requerido por los DS, el INEI publicó la metodología de medición de la pobreza multidimensional, entendida como las privaciones múltiples de las personas según los ciclos de vida, en acuerdo al enfoque de derechos y la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) del MIDIS. Se publicará además un tablero de control enriquecido indicadores de privaciones conjuntas relacionadas con políticas multisectoriales específicas, como el paquete integrado de servicios básicos. La estrategia del INEI ha consistido en considerar al individuo, y no al hogar, como impulsado por MIDIS, como la unidad de análisis e identificación. Ello porque se adecua al marco conceptual del enfoque de derechos y de capacidades que garantiza nuestra Constitución y por razones técnicas y de política pública.

Los indicadores considerados por el INEI son específicos a cada persona, relevantes según su ciclo de vida y se inscriben en el marco de la estrategia de la PNDIS. Ella fue formulada por el MIDIS y se basa precisamente en las distintas etapas del ciclo de vida, con paquetes de políticas centradas en la infancia, jóvenes, adultos y adultos mayores. La medición del INEI identifica, para cada ciclo de vida, quiénes se encuentran o no en situación de pobreza multidimensional con indicadores que sí cumplen con las propiedades mínimas que debe tener un indicador de bienestar.

Se ha argumentado que muchos otros países, e incluso organismos multilaterales, han adoptado indicadores como el propuesto por el MIDIS que, como hemos mostrado, no mide adecuadamente el nivel ni la evolución de las privaciones no monetarias de las personas. Diríamos “mal de muchos, consuelo de tontos”. La medición de pobreza multidimensional debe adaptarse a las realidades y necesidades del país y ser “ni calco ni copia”, rigiéndose únicamente por criterios técnicos y no por decretos promovidos por un ministerio por lo menos cuestionado e interesado en obtener “buenos” resultados. Hay capacidad técnica suficiente en el INEI como para innovar y sentar derroteros para otros países. Debemos seguir defendiendo la independencia técnica y de gestión del INEI que este año enfrenta el gran desafío del Censo de población.