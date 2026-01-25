HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Congreso impulsa teletrabajo para madres y padres con hijos menores de un año

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento aprobó dictamen que permite a los padres solicitar teletrabajo para poder cuidar a sus hijos de hasta un año de edad.

Padres con bebés podrán pedir esta modalidad.
Padres con bebés podrán pedir esta modalidad.

Por unanimidad, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó esta semana un dictamen que permite a la madre o padre de familia con un hijo de hasta un año de edad pedir el cambio a la modalidad de teletrabajo ante su empleador.

La propuesta plantea una modificación a la Ley 31572, Ley del Teletrabajo, con la finalidad de reforzar la protección constitucional de la madre trabajadora, sin excluir al padre que tenga a su cargo el cuidado del menor durante el primer año de vida.

El dictamen se basa en el Proyecto de Ley 10015/2024-CR, de autoría del congresista Alfredo Pariona Sinche. La iniciativa incorpora el párrafo 16.3 al artículo 16 de la Ley 31572, estableciendo un marco excepcional para solicitar el teletrabajo en casos de cuidado de hijos recién nacidos.

Qué establece el nuevo texto legal

El nuevo texto señala: “Excepcionalmente, la madre o el padre trabajadores podrán solicitar la modalidad del teletrabajo cuando tengan responsabilidad del cuidado de su hijo o hija recién nacido hasta que tenga un año de edad, conforme a los términos establecidos en el reglamento de la presente ley. El empleador evaluará la solicitud y cambio de modalidad conforme a sus obligaciones y facultades”.

Alcances y límites de la medida

La norma precisa que esta medida no equivale a una licencia, sino a una solicitud que el empleador debe evaluar según las funciones del trabajador. Además, aclara que “concluido el supuesto que dio origen a la aplicación del teletrabajo, el teletrabajador retorna a la situación previa a la aplicación de dicha modalidad, salvo pacto en contrario”.

