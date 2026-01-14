Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

José Jerí, Denisse Miralles (Ministerio de Economía) y Luis Bravo De la Cruz (Ministerio de Energía y Minas).

Como si la situación interna que enfrenta Petroperú para reflotar no fuera suficiente, desde que se publicó el decreto privatizador en horas noctámbulas de Año Nuevo, todo está cuesta abajo, bajo la mirada de agencias calificadoras de riesgo y acreedores. En las últimas horas, la gerente general de la petrolera estatal, Rita López Saavedra, designada apenas siete días antes, presentó su renunca irrevocable. En el gobierno de José Jerí, la inestabilidad de Petroperú es galopante, toda vez que ahora se asomaría un cuarto gerente general de la petrolera en menos de tres meses.

La salida (aún no oficial) de Rita López se produce en medio de una fuerte pugna de intereses dentro del régimen transitorio de José Jerí, el cual enfrenta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por el control del proceso de privatización II de la petrolera estatal.

La carta de renuncia se desencadenó luego de un tenso incidente ocurrido en el piso 21 de Petroperú, cuando el asesor de Alta Dirección del Minem, Mario López Tejerina ingresó a las oficinas de la empresa y con actitud bravucona y violenta protagonizó un altercado con la presidenta del directorio, Elba Rojas, la gerente general Rita López (puesta por el MEF) y el gerente de Finanzas, Luis Casimiro Morales.

"Mario López Tejerina llegó y empezó a gritarles como si estuviera en su chacra. Los trató de manera prepotente. En ese momento, la gerente general dijo que no iba a aguantar más", relató una fuente.

Rita López Saavedra, asumió apenas una semana como gerente general de Petroperú. Altercado en el piso 21 la obligó a redactar su renuncia.

Esta pugna se desarrolla en un escenario de apresuramiento, previo al cambio de Gobierno, para concretar la venta de activos de Petroperú, entre ellos el más apetecible del portafolio por sabuesos privados: la nueva Refinería de Talara. La ministra de Economía Denisse Miralles indicó que en junio se estarían suscribiendo los primeros contratos, para abrir puertas a capital privado.

El asesor en la sombra que mueve el Minem y empuja la privatización

Mario López Tejerina fue designado Asesor de Alta Dirección del Despacho Ministerial del Minem mediante resolución publicada el último día del 2025, según consigna el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, diversas fuentes del propio sector lo describen como un "poderoso asesor en la sombra" del ministro de Energía y Minas, además hombre de confianza del congresista Ilich López, quien, controlaría el Minem, uno de los ministerios más sensibles para quien busca el control del sector energético.

En diciembre, el congresista Héctor Valer, vocero de Somos Perú, declaró que el parlamentario Ilich López ejerce un control directo sobre el Minem, debido a su cercanía con Mario López Tejerina. "Ilich López maneja el Ministerio de Energía y Minas con total seguridad", afirmó Valer en RPP, advirtiendo además sobre intereses de privatización en empresas estatales del sector eléctrico..

Un dato no menor es que López Tejerina es el verdadero gestor del decreto de urgencia que privatiza a la petrolera estatal, según consigna el portal de investigación La Pista Clave.

Además, López Tejerina es uno de los principales promotores del reciente reacomodo de funcionarios en el sector Energía y Minas. "La chapa de López Tejerina en Electroperú siempre ha sido ‘Malot’. Este es el que está detrás de todo esto", señala otra fuente.

Pero López Tejerina arrastra un historial marcado por denuncias, destituciones y breves pasos por distintos cargos públicos en diversas regiones del país.

De acuerdo con registros del Ministerio Público, Mario López Tejerina figura como imputado en varias investigaciones penales vinculadas a presuntos delitos contra la administración pública.

Las fuentes también apuntan a vínculos previos entre López Tejerina y la actual presidenta de Petroperú, Elba Rojas, cuando ambos coincidieron en el sector eléctrico. En el anuario 2006 de la empresa Electrocentro, encarga de la distribución y comercialización de energía eléctrica, de 2006, figuran ambos nombres, periodo en el que López Tejerina estuvo vinculado a dicha empresa en Junín.

Además, en el anuario 2013 de la empresa Electroperú encargada de la generación y transmisión de energía eléctrica aparecen Jesús Ramírez Gutiérrez e Iván Eduardo Castro Morales, hoy con cargos relevantes en el sector. En la actualidad, Ramírez Gutiérrez es director de Petroperú y presidente del directorio de Electroperú.

Privatización por la puerta trasera

Todo el conflicto de fondo gira en torno al futuro de Petroperú y la aplicación del decreto de urgencia 05-2025, que dispone su privatización. La incursión de López Tejerina en Petroperú junto con representantes de Proinversión, ayer martes según el registro de visitas, ha sido catalogada por el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, como la llegada de "martilleros" dispuestos a vender lo que se pueda.

"De oficializarse la noticia de la gerente general en 48 horas de Petroperú (renuncia de Rita López Saavedra) demuestra que la dupla MEF y Minem con su DU-010-2025 han resultado un desastre", apuntó Gutierrez.

De acuerdo con la normativa vigente, la renuncia de Rita López deberá ser aceptada formalmente luego de que el directorio de Petroperú designe a su reemplazo y lo comunique a la SMV. Entretanto, la empresa queda nuevamente en una situación de vacío de liderazgo.

"Asi está manejando el transitorio José Jerí y la impresentable ministra descuartizadora Miralles a la primera empresa en facturación del Perú. ¿Contraloría? ¿Ministerio Público? No se oye", criticó duramente el analista político Óscar Díaz.