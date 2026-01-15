HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Petroperú: Tras choque con asesor del Minem, Rita López Saavedra retira su renuncia y se mantiene como gerente general

Retrocede. Tras el conflicto interno desatado por la irrupción del asesor del Minem, Mario López Tejerina, Petroperú confirmó que la funcionaria continuará en el cargo.

Rita López Saavedra se queda como gerente general de Petroperú en medio de pugna entre el MEF y Minem
Rita López Saavedra se queda como gerente general de Petroperú en medio de pugna entre el MEF y Minem

Tras la tensión desatada en la alta dirección de Petroperú, más precisamente en el piso 21, y que motivó la presentación de su carta de renuncia, la gerente general de la petrolera estatal, Rita López Saavedra, finalmente retrocedió en su postura y se mantendrá en el cargo.

A través de un comunicado difundido este jueves, Petroperú informó que la funcionaria continuará ejerciendo funciones como gerente general, en el marco del decreto de urgencia que, como han advertido diversos especialistas, conduce a la privatización de la petrolera.

PUEDES VER: Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

"Se viene impulsando el fortalecimiento del equipo gerencial, con el objetivo de asegurar una conducción alineada a las prioridades del proceso de reorganización", señaló la empresa estatal.

Actualmente, el directorio de Petroperú es presidido por Elba Rojas Álvarez de Mares, una octogenaria que, según trascendidos, también habría presentado su renuncia tras el conflicto ocurrido con el asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Mario López Tejerina.

Como se recuerda, Rita López Saavedra asumió la Gerencia General de Petroperú el pasado 8 de enero, por encargo del directorio y con respaldo directo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entonces liderado por la ministra Denisse Miralles.

Rita López Saavedra es gerente general encargada de Petroperú en medio del proceso de privatización. Foto: Petroperú

Rita López Saavedra es gerente general encargada de Petroperú en medio del proceso de privatización. Foto: Petroperú

Rita López tiene cuestionamientos por presuntos conflictos de interés, vinculados a la eventual contratación de personas de su entorno cercano, aspectos que no habrían sido esclarecidos públicamente hasta el momento. Según manifiestan fuentes del sector, entre los casos que se mencionan figura el de su esposo, Javier Echevarría, ingeniero químico, quien mantiene un vínculo laboral con la petrolera estatal.

El asesor en la sombra que mueve el Minem

La crisis se desencadenó luego de un tenso incidente ocurrido en las oficinas del piso 21 de Petroperú, cuando Mario López Tejerina, asesor de Alta Dirección del despacho ministerial del Minem, ingresó a las instalaciones de la empresa y protagonizó un altercado con la presidenta del directorio, la gerente general y el gerente de Finanzas, Luis Casimiro Morales.

Según fuentes internas, el asesor habría tenido una actitud prepotente y agresiva durante la discusión. "Mario López Tejerina llegó y empezó a gritarles como si estuviera en su chacra. Los trató de manera prepotente. En ese momento, la gerente general dijo que no iba a aguantar más", relató una fuente cercana a la empresa.

Mario López Tejerina fue designado Asesor de Alta Dirección del Despacho Ministerial del Minem mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el último día de 2025. Sin embargo, diversas fuentes del propio sector lo describen como un “poderoso asesor en la sombra” del ministro de Energía y Minas, además de ser considerado hombre de confianza del congresista Ilich López, a quien se le atribuye influencia directa sobre uno de los ministerios más sensibles para el control del sector energético.

