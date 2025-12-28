HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete
Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     Temblor en Lima de magnitud 4,8 remeció Cañete     
Economía

Produce da luz verde a la pesca de anchoveta 2026 en el sur y fija una cuota máxima de 251.000 toneladas

La actividad pesquera se iniciará el 1 de enero y se extenderá hasta junio, salvo que se alcance antes el límite máximo de captura.

Imarpe recomendó mantener para 2026 un nivel de captura similar al establecido en 2025 para la pesca de anchoveta en la zona sur .
Imarpe recomendó mantener para 2026 un nivel de captura similar al establecido en 2025 para la pesca de anchoveta en la zona sur .

El Ministerio de la Producción (Produce) autorizó el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2026 de anchoveta y anchoveta blanca en el sur del país estableciendo un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 251.000 toneladas, según dicta la Resolución Ministerial N.º 00435-2025-PRODUCE, publicada este domingo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La temporada comprenderá el período enero–junio de 2026 y abarcará el área marítima ubicada entre los 16° de latitud sur y el extremo sur del dominio marítimo peruano. Las faenas de pesca podrán iniciar a partir de las 00:00 horas del 1 de enero y concluirán cuando se alcance la cuota autorizada o, como fecha máxima, el 30 de junio de 2026.

TE RECOMENDAMOS

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Reinfo hasta 2026: gobierno oficializa ley que amplía vigencia del proceso de formalización minera

lr.pe

La decisión del Poder Ejecutivo se sustenta en un informe técnico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el cual señala que en 2025 el desembarque de anchoveta en la región sur alcanzó 262.174 toneladas hasta el 10 de diciembre, lo que representa un incremento de 243% respecto a 2024 y de 980% frente a 2023.

De acuerdo con el organismo científico, la biomasa disponible (lo que hay en el mar) se encuentra por encima de su nivel de referencia y la mortalidad por pesca por debajo del umbral crítico, aunque advierte que el recurso presenta alta variabilidad y una mayor incidencia de juveniles en el último trimestre del año.

PUEDES VER: BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

lr.pe

Por ello, el IMARPE recomendó mantener para 2026 un nivel de captura similar al de 2025 y reforzar el monitoreo biológico, el control del esfuerzo pesquero y la vigilancia, especialmente para proteger a los ejemplares juveniles.

Pesca sujeta a cuotas por embarcación

La norma establece que solo podrán operar las embarcaciones industriales con permiso de pesca vigente y con un Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE-Sur) asignado, el cual será publicado posteriormente mediante resolución directoral. Una vez alcanzada la cuota total autorizada para la zona sur, las actividades extractivas se darán por concluidas.

Además, se mantiene la exigencia del uso del Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat), el respeto de las zonas reservadas para la pesca artesanal y de menor escala, y el empleo de redes con tamaño mínimo de malla de 13 milímetros.

Sanciones

Produce ratificó la prohibición de capturar ejemplares juveniles, permitiendo una tolerancia máxima del 10% por embarcación y por faena. En caso de superarse ese umbral a nivel de desembarques diarios por puerto, se podrán suspender las actividades de pesca en la zona afectada por al menos tres días.

También se establece un límite de 5% de pesca incidental de otras especies, mientras que el incumplimiento de las disposiciones será sancionado conforme a la Ley General de Pesca, el régimen de límites máximos de captura y el reglamento de fiscalización pesquera.

La resolución faculta además al Imarpe a recomendar cierres de zonas o la modificación de la temporada, en función de la evolución de las condiciones biológicas y ambientales del recurso.

Notas relacionadas
Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE.UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes

Perú sufre fuerte golpe exportador tras decisión de EE.UU. de bloquear pesca de perico por daño ambiental de redes

LEER MÁS
Gobierno aprueba nueva escala de ingresos para trabajadores de FONDEPES: estos son los nuevos montos

Gobierno aprueba nueva escala de ingresos para trabajadores de FONDEPES: estos son los nuevos montos

LEER MÁS
Congreso reaviva el REINFO Pesquero pese al rechazo unánime: qué plantea el proyecto y por qué genera preocupación

Congreso reaviva el REINFO Pesquero pese al rechazo unánime: qué plantea el proyecto y por qué genera preocupación

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

LEER MÁS
Congreso: proponen aumentar pago adicional por trabajo nocturno y recargos claros en horas extras

Congreso: proponen aumentar pago adicional por trabajo nocturno y recargos claros en horas extras

LEER MÁS
Petroperú: trabajadores denuncian malos manejos e injerencia política para privatizar petrolera

Petroperú: trabajadores denuncian malos manejos e injerencia política para privatizar petrolera

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Economía

Últimos días del retiro AFP 2025: afiliados aún pueden solicitar hasta S/21.400 en la etapa libre del proceso

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 26 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025