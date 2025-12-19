Julio Velarde explicó que la mejorAade la previsión hacia el 2026 estaría influenciada por una mayor demanda interna y la evolución de la inversión privada. Foto: Kevin García Urpi/LR

Julio Velarde explicó que la mejorAade la previsión hacia el 2026 estaría influenciada por una mayor demanda interna y la evolución de la inversión privada. Foto: Kevin García Urpi/LR

La economía peruana cerrará el año nuevamente estancada en tasas del 3%. De acuerdo con lo informado por Julio Velarde durante la presentación del Reporte de Inflación del Banco Central de Reserva (BCRP), el Producto Bruto Interno (PBI) alcanzará un 3,3% al cierre del 2025 gracias a la evolución de la inversión privada y el consumo, el fortalecimiento de los sectores no primarios, así como un entorno internacional más favorable.

La actualización de este cálculo representa un ligero ajuste con respecto al 3,2% estimado anteriormente. No obstante, esta proyección sigue siendo menor a la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que apunta a un optimista 3,5% en su Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 sustentada en la demanda interna, una mayor actividad minera, proyectos APP y obras de infraestructura.

A partir de esta previsión del BCRP, nuestro país se ubicaría en el tercer lugar de las economías con mayor crecimiento en la región, siendo solo superado por Paraguay (4,8%) y Argentina (4,3%). A simple vista, las cifras lucen mejores sin que exista un verdadero salto de productividad y reformas estructurales que ayuden a duplicar el ritmo de expansión.

Aunque el próximo año estará marcado por los comicios generales que suelen generar incertidumbre, el ente emisor prevé un ajuste al alza de 2,9% a 3% hacia el 2026, tasa que se mantendría en el 2027. En detalle, el crecimiento de los cuatro trimestres del próximo año sería de 2,3%, 3,1%, 3% y 3,4%, respectivamente.

El PBI no primario registraría un nivel de 3,3% con sectores como servicios, comercio manufactura, electricidad y construcción liderando el resultado. En el caso de los rubros primarios, hidrocarburos (4,9%), manufactura (3,1%), agropecuario (3%) y pesca (2%) sostendrían el avance de la producción nacional.

Para Julio Velarde, las empresas mantienen un interés por invertir en nuestro país, lo que no refleja aún el impacto del venidero periodo electoral. No obstante advirtió una serie de riesgos a nivel externo que podrían afectar las proyecciones de crecimiento de la actividad productiva.

"Uno es la corrección de precios de commodities que nos afectarían. No parece vislumbrarse, pero puede darse. Otro es el ruido geopolítico en un mundo ciertamente más volátil. Por ejemplo, un conflicto en el Medio Oriente haría que, tal vez, suba el precio del petróleo. Y lo otro que ya no creo que regrese son las medidas arancelarias. Riesgos siempre hay (..:) Estos últimos 10 años ha sido sorprendente cómo no nos afectó tanto algunos eventos", enfatizó.

Para el 2026 y 2027, el Banco Central de Reserva estima que la inversión privada registre un crecimiento de 5,0%, acumulando 3 años consecutivos por encima del PBI. En el desagregado, se observa que la inversión residencial alcanzaría un 3%, mientras que no la residencial, registraría un 5,8% hacia el próximo año.

Déficit fiscal e inflación

El Perú lleva dos años seguidos de incumplimiento de la meta del déficit fiscal. Para este 2025, el MEF ha fijado la regla en 2,2% del PBI, lo que a juicio, del BCRP sería alcanzable. En el último Reporte de Inflación, se espera que este indicador cierre el año en el límite mencionado anteriormente.

Hacia el 2026 y 2027, el déficit fiscal se ubicaría en 1,9% y 1,6%, respectivamente. Bajo este escenario de disminución continua, la deuda pública pasaría de 32,0% a 32,1% del PBI entre el 2024 y 2027, manteniéndose como las baja de la región. En segundo orden, aparecen Chile, Paraguay, Ecuador, México y Colombia.

Al ser consultado sobre el Acuerdo Fiscal que instaló el gobierno de José Jerí para consensuar reglas que protejan la estabilidad macroeconómica y evaluar mecanismos para optimizar las exoneraciones, Velarde atinó a informar que debe regir el principio de "trato uniforme" en el sistema tributario.

"La cancha debe ser uniforme, es decir que todos estén bajo el mismo tratamiento tributario. Se puede justificar algunos casos, pero ese es el principio básico", anotó el presidente del BCRP.

Desde el ente emisor aseguran que el sol se ha mantenido como la moneda más estable en lo que va de este siglo, lo que obedece a su fortalezca macroeconómica y a una menor inflación. Precisamente, dicho indicador sigue dentro del rango meta desde el 2024 y cerraría el año actual con un 1,5%. Hacia el 2026 y 2027, alcanzaría un 2%.