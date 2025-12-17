HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

Retiro de AFP: Afiliados podrán retirar hasta S/22.000 tras aumento de la UIT en 2026

Desde el 2 de enero de 2026, los afiliados sin solicitud previa pueden retirar hasta 4 UIT de sus fondos de pensiones, equivalentes a S/ 22.000 en total.

Tras el aumento de la UIT, los afiliados podrán disponer de hasta S/22.000 de su fondo de pensiones en este octavo retiro de la AFP.
Tras el aumento de la UIT, los afiliados podrán disponer de hasta S/22.000 de su fondo de pensiones en este octavo retiro de la AFP. | Foto: Difusión

El octavo retiro de la AFP sigue vigente hasta el 18 de enero del 2026 y se desarrolla en un contexto marcado por el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/5.500 para el próximo año, según lo establecido por el Gobierno del Perú. Este ajuste permite a los afiliados al sistema privado de pensiones acceder hasta S/22.000 de sus fondos.

Como se recuerda, los afiliados al sistema privado de pensiones pueden retirar hasta 4 UIT de sus cuentas de AFP. Hasta antes del ajuste, el monto máximo era de S/ 21.400, calculado con una UIT de S/ 5.350 vigente hasta 2025; sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo valor de la UIT desde el 1 de enero de 2026, el tope de retiro se eleva a S/ 22.000.

PUEDES VER: Fonavi 2025: consulta con tu DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y puedas cobrar en el Banco de la Nación

¿Quiénes podrán acceder al retiro de la AFP de hasta S/22.000 y desde cuando?

Todos aquellos afiliados que aún no han registrado su solicitud de retiro de AFP pueden pedir un monto máximo de hasta S/ 22.000. Esto implica que, de acuerdo con el cronograma oficial, desde el 2 de enero, un día después de la entrada en vigencia del nuevo valor de la UIT, ya es posible acceder al nuevo tope de retiro.

Cabe resaltar que hasta el 18 de enero del 2026 se podrá realizar el octavo retiro de la AFP.

Valor de la UIT subirá a S/5.500 en 2026

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la Unidad Impositiva Tributaria tendrá un nuevo valor de S/ 5.500 en 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 301-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano, y supone un incremento de S/ 150 frente a la UIT vigente de S/ 5.350 durante 2025.

