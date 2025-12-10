HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia
María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     
SBS revela que más de tres millones de afiliados ya solicitaron el retiro de sus fondos de AFP en Perú

Según el SBS, el masivo retiro vuelve a poner en debate la capacidad del sistema para garantizar pensiones adecuadas, en un contexto en el que millones de peruanos optan por disponer de sus ahorros previsionales.

El SBS anunció que más de tres millones de personas han presentado su solicitud para retirar sus fondos de AFP.
El SBS anunció que más de tres millones de personas han presentado su solicitud para retirar sus fondos de AFP. | Foto: composición LR/FENACREP/Andina

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, informó que más de tres millones de afiliados ya solicitaron el retiro de sus fondos de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP). Asimismo, precisó que esta cifra representa una disminución del 20% en comparación con el periodo anterior, lo que evidencia una menor demanda en esta nueva etapa del proceso.

El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, reveló también que alrededor de cuatro millones de ciudadanos peruanos ya no tienen saldo en sus cuentas de AFP. Foto: Semana Económica

El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, reveló también que alrededor de cuatro millones de ciudadanos peruanos ya no tienen saldo en sus cuentas de AFP. Foto: Semana Económica

La solicitud de retiro de los fondos de AFP

El funcionario de la SBS señaló que el monto retirado de las AFP ha sido considerable. No obstante, esta salida de fondos provocó una fuerte caída en los recursos administrados. Según explicó, muchos afiliados no habrían dimensionado aún el impacto que estas decisiones podrían tener en sus pensiones, sobre todo en lo relacionado con la rentabilidad y la sostenibilidad de sus ahorros previsionales.

lr.pe

“Esto significa un retiro de aproximadamente 17,900 millones de soles, monto que significa un 20% menos en comparación con lo registrado en el retiro anterior (séptimo retiro)”, detalló Espinosa.

En esa misma línea, reveló que el plazo para solicitar los retiros de AFP aún se mantiene vigente. Por ello, indicó que todavía no es posible contar con un balance definitivo del proceso, ya que las cifras finales dependerán del total de solicitudes presentadas hasta el cierre del periodo establecido.

lr.pe

“Hay una extensión para quienes no presentaron sus solicitudes en su debido momento que va hasta enero. Por ello, no podemos tener un balance completo sobre este proceso. Una vez que haya finalizado, tendremos cifras más exactas”, expresó el jefe de la SBS.

¿Cuántas personas no cuentan con saldo en sus saldos de AFP?

Por otro lado, mencionó que actualmente alrededor de cuatro millones de personas ya no tienen saldo en sus cuentas de AFP. Si bien el panorama es preocupante, también representa una oportunidad para que las y los afiliados retomen su ciclo de ahorro y comiencen a reconstruir el capital necesario para acceder a una pensión más estable en el futuro.

“No obstante, la gran mayoría de ellas son jóvenes, por lo que podrían generar nuevos saldos una vez que empiecen a efectuar nuevos aportes”, puntualizó.

Estos peruanos son los primeros en recibir hasta S/5.350, tras registrar su solicitud de retiro AFP 2025, según el cronograma oficial

ONP: José Luna exige al gobierno que cumpla con entregar bono de reconocimiento para millones de peruanos

Estos peruanos son los primeros en recibir hasta S/5.350, tras registrar su solicitud de retiro AFP 2025, según el cronograma oficial

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

