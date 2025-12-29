HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Petroperú: decreto que busca reestructurar petrolera será aprobado en Consejo de Ministros, dice MEF

Titular del MEF señaló que la reestructuración patrimonial y organizacional de Petroperú no afectará los beneficios sociales de los trabajadores. Sindicatos advierten que paralización de operaciones podría generar pérdidas superiores a los US$15.000 millones

El gobierno alista un decreto para implementar la división de los activos de Petroerú, que incluiría a la Refinería de Talara. Foto: composición LR/Andina
El gobierno alista un decreto para implementar la división de los activos de Petroerú, que incluiría a la Refinería de Talara. Foto: composición LR/Andina

Aparecen más luces sobre la reorganización de Petroperú. En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra de Economía, Denisse Miralles informó que en los próximo días, se convocará a una sesión del Consejo de Ministros para analizar y aprobar el Decreto de Urgencia que busca dividir los activos de la petrolera e incluso, abrir la gestión privada de unidades estratégicas como la Refinería de Talara.

"Lo que queremos hacer es justamente iniciar un proceso serio de respaldo a la empresa y que van a ver los detalles, en el decreto de urgencia que estamos aprobando en estos días. El 29 y 30 de diciembre debemos estar convocando un Consejo de Ministros para que los se pueda aprobar este dispositivo y tener ahí la solución integral.", enfatizó.

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

A juicio de la titular del MEF, seguir inyectándole recursos a la empresa estatal para el pago de deudas no es sostenible ni una solución de fondo. Descartó de plano que se vaya a producir algún tipo de desabastecimiento de combustibles en las zonas donde Petroperú brinda este servicio de seguridad energética.

Respecto a las protestas de los trabajadores de la petrolera, se dirigió a ellos para ofrecerles un mensaje de tranquilidad y asegurarles que sus beneficios sociales no se verán recortados. Según dijo Miralles, una vez que se implemente el proceso de reestructuración, es posible que se otorgue un respaldo financiero.

"Así como está, no es responsable darle una inyección de recursos y seguir alimentando un problema. Lo que queremos es resolver el problema, restructurar, ver la dimensión adecuada que debe tener este activo y seguro después brindar algún tipo de apoyo para que sea sostenible.", aseveró.

Paralización de Petroperú generaría millonarias pérdidas

La Federación de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) y el Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) alertaron que la crítica situación de liquidez que atraviesa la empresa estatal ha desencadenado un riesgo de colapso operativo, que podría tener un costo de paralización proyectado en US$15.915 millones para el Estado Peruano.

Dicha cifra incluye deudas aceleradas, cierre ambiental y la pérdida de activos estratégicos, lo cual supera el monto del rescate financiero solicitado por Petroperú a la Junta General de Accionistas (JGA). En esa línea, los representantes de los trabajadores indicaron que la interrupción de labores también compromete la producción de crudo, el abastecimiento de combustibles y la operación de la Refinería de Talara.

"El primer impacto se evidencia en la paralización de la producción de crudo, pues existe un riesgo inminente de pérdida de los lotes petroleros X, Z-69 y Selva (192 y 64), lo que comprometería reservas valuadas en US$11.700 millones (180 millones de barriles). A la fecha, ya se ha detenido la producción de 11.500 barriles por día (BPD), con una pérdida mensual de regalías que supera los US$13 millones", señalaron.

Un hecho que no puede pasar desapercibido es la conflictividad social que podría escalar en Talara, la Sierra y la Amazonía. En opinión de los gremios sindicales, más de 2.200 familias en zonas petroleras se verían afectadas de forma directa e indirecta por el desempleo masivo y eso, sin contar que 110 empresas proveedores ya están en riesgo de quiebra.

Si bien Petroperú genera un ahorro estimado para el país de US$1.050 millones al año al mantener precios competitivos en el mercado de combustibles, la desaparición de este factor trasladaría un sobrecosto a la canasta básica de los peruanos. Además, el Estado tendría que asumir un costo anual de US$657 millones por la necesidad de importar todos los derivados.

"Estamos ante una encrucijada histórica. El costo de no actuar hoy, que supera los US$ 15.900 millones, es inasumible para el país y afectará a cada familia peruana en su seguridad energética y su bolsillo. Salvaguardar Petroperú es proteger un activo estratégico, la estabilidad económica y el bienestar social", sentenciaron.

Petroperú: bancadas en contra de privatización

Diversos congresistas de Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y Perú Libre se pronunciaron en contra de una posible privatización de Petroperú a través del Decreto de Urgencia anunciado por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, hizo un llamado a defender la institucionalidad de la empresa estatal que garantiza nuestra soberanía energética.

"Expreso mi rotundo rechazo frente a cualquier intencionalidad privatista, entreguista y vende patria, la misma que pretende despojar al pueblo de sus recursos naturales. Petroperú tiene trascendencia histórica y representa la reivindicación de la dignidad nacional. Es por ello, que desde aquí, vamos a ejercer la defensa irrestricta de nuestra soberanía energética para salvaguardar los intereses nacionales", apuntó.

Por su parte, desde la Bancada de Perú Libre denunciaron una campaña de desprestigio que lideran la Confiep y sus operadores en el Estado, quienes buscan presionar al gobierno para "privatizar" Petroperú. Según dijeron, pretenden generar una corriente de opinión pública respecto a que es una empresa quebrada, sin tomar en cuenta el incremento de los costos de producción y "el desarrollo del país".

Para Jaime Quito, de la Bancada Socialista, hay una maniobra en curso que busca entregar Petroperú a los intereses privados. En su opinión, las medidas anunciadas por el gobierno están orientadas a debilitar y liquidar la Refinería de Talara, que hoy evita precios abusivos de combustibles.

