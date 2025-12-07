HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Perú y Emiratos Árabes Unidos cierran primera ronda de negociación para concretar acuerdo comercial

El proceso busca reducir aranceles que hoy llegan hasta 25,6% para productos peruanos y abrir oportunidades de inversión emiratí en sectores como infraestructura, energías renovables y turismo.

En 2024, las exportaciones peruanas hacia Emiratos Árabes Unidos alcanzaron los US$1.940 millones, con una participación del sector agropecuario.
En 2024, las exportaciones peruanas hacia Emiratos Árabes Unidos alcanzaron los US$1.940 millones, con una participación del sector agropecuario.

Perú y Emiratos Árabes Unidos (EAU) finalizaron la primera ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), realizada de manera virtual entre el 25 y el 28 de noviembre de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Con este paso, el Gobierno peruano formaliza el inicio de un proceso destinado a profundizar la relación comercial con uno de los mercados más dinámicos y de mayor poder adquisitivo del Medio Oriente.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez: MTC anuncia que pasajeros de vuelos nacionales no pagarán por escala dentro del país

lr.pe

Durante esta ronda inicial sesionaron los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales e Institucionales. Otros grupos como Comercio de Servicios, Inversión, y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio continuarán las reuniones virtuales a lo largo de diciembre.

“El CEPA entre Perú y EAU contempla un acuerdo amplio y moderno, que apunta a fortalecer la competitividad del Perú en un mercado donde productos como frutas frescas, granos andinos, café y otros bienes con valor agregado tienen un alto potencial de crecimiento”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez.

PUEDES VER: Bolsillo del Perú terminará por descoserse en 2026 por prioridades populistas de alto impacto fiscal

lr.pe

Actualmente, los productos peruanos enfrentan aranceles de hasta 14,5% al ingresar a EAU, y en el caso del sector agrícola estos niveles pueden llegar hasta 25,6%. Reducir estas barreras es uno de los objetivos centrales del acuerdo.

“Estamos consolidando la política de apertura comercial peruana, sumando un socio estratégico en el Medio Oriente, una región con la cual el Perú aún no cuenta con acuerdos comerciales preferenciales”, añadió la ministra Mera.

Exportaciones a Emiratos superan los US$2.200 millones

En 2024, las exportaciones peruanas hacia Emiratos Árabes Unidos alcanzaron los US$1.940 millones, con una participación del sector agropecuario. Entre enero y setiembre de 2025, los envíos sumaron US$ 2.245 millones. Aunque la mayor parte corresponde a oro (US$ 2.221 millones), también destacan productos como granada, arándanos, colorantes naturales, mango, quinua, habas y castañas.

Además de impulsar el intercambio comercial, el CEPA busca atraer mayor inversión emiratí en sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, turismo e innovación tecnológica.

Notas relacionadas
Gobierno prepublicará en diciembre el reglamento de las ZEEP y marca el paso para activar el eje Chancay–Callao

Gobierno prepublicará en diciembre el reglamento de las ZEEP y marca el paso para activar el eje Chancay–Callao

LEER MÁS
Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

LEER MÁS
Turismo en Perú sigue rezagado: ingreso de visitantes extranjeros está 22% por debajo de 2019

Turismo en Perú sigue rezagado: ingreso de visitantes extranjeros está 22% por debajo de 2019

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

LEER MÁS
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos incluidos en la Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos incluidos en la Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Economía

El paso clave del cronograma AFP para incrementar el monto de tu retiro a más de 21.400 soles, según la SBS

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025