Perú y Emiratos Árabes Unidos cierran primera ronda de negociación para concretar acuerdo comercial

Perú y Emiratos Árabes Unidos (EAU) finalizaron la primera ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés), realizada de manera virtual entre el 25 y el 28 de noviembre de 2025.

Con este paso, el Gobierno peruano formaliza el inicio de un proceso destinado a profundizar la relación comercial con uno de los mercados más dinámicos y de mayor poder adquisitivo del Medio Oriente.

Durante esta ronda inicial sesionaron los grupos de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Cooperación, Contratación Pública y Asuntos Legales e Institucionales. Otros grupos como Comercio de Servicios, Inversión, y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio continuarán las reuniones virtuales a lo largo de diciembre.

“El CEPA entre Perú y EAU contempla un acuerdo amplio y moderno, que apunta a fortalecer la competitividad del Perú en un mercado donde productos como frutas frescas, granos andinos, café y otros bienes con valor agregado tienen un alto potencial de crecimiento”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez.

Actualmente, los productos peruanos enfrentan aranceles de hasta 14,5% al ingresar a EAU, y en el caso del sector agrícola estos niveles pueden llegar hasta 25,6%. Reducir estas barreras es uno de los objetivos centrales del acuerdo.

“Estamos consolidando la política de apertura comercial peruana, sumando un socio estratégico en el Medio Oriente, una región con la cual el Perú aún no cuenta con acuerdos comerciales preferenciales”, añadió la ministra Mera.

Exportaciones a Emiratos superan los US$2.200 millones

En 2024, las exportaciones peruanas hacia Emiratos Árabes Unidos alcanzaron los US$1.940 millones, con una participación del sector agropecuario. Entre enero y setiembre de 2025, los envíos sumaron US$ 2.245 millones. Aunque la mayor parte corresponde a oro (US$ 2.221 millones), también destacan productos como granada, arándanos, colorantes naturales, mango, quinua, habas y castañas.

Además de impulsar el intercambio comercial, el CEPA busca atraer mayor inversión emiratí en sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, turismo e innovación tecnológica.