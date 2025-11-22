HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Turismo en Perú sigue rezagado: ingreso de visitantes extranjeros está 22% por debajo de 2019

El país recibió 3,12 millones de turistas entre enero y septiembre de 2025, según Mincetur. REDES advierte que la lenta recuperación afecta el empleo y el aporte al PBI.

El turismo en Perú no se recupera completamente tras la pandemia
El turismo en Perú no se recupera completamente tras la pandemia | Foto: difusión

El turismo peruano aún no logra volver a los niveles previos a la pandemia. Entre enero y septiembre de 2025 ingresaron 3,12 millones de visitantes extranjeros, cifra que se mantiene 22% por debajo de los 4 millones registrados en 2019, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Esta brecha no solo evidencia una recuperación incompleta, sino que también limita el dinamismo económico de las regiones y reduce ingresos para miles de familias que dependen de este sector.

César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), explicó que este rezago tiene impactos concretos: “Cae el volumen de transacciones, la capacidad instalada del sector se utiliza por debajo de su potencial y las economías regionales dejan de captar un flujo clave de ingresos. Estamos frente a un sector que podría aportar más crecimiento, empleo y encadenamientos productivos, pero que todavía no logra reactivarse plenamente”.

CPTPP: Perú respalda ingreso de Uruguay y anuncia avances para sumar más países al bloque

Un sector que aporta menos al PBI y siente la desaceleración

Según Mincetur, el turismo aportó 2,9% del PBI nacional, por debajo del 3,9% que mantenía de manera sostenida antes de la pandemia. Esta caída refleja la menor actividad en alojamiento, gastronomía, transporte y comercio, sectores que dependen directamente del flujo de visitantes.

En cuanto al empleo, en 2024 el sector generó más de 1,3 millones de puestos de trabajo, entre empleos directos (hoteles, restaurantes, guías, artesanos, agencias de viaje) e indirectos (limpieza, transporte, proveedores de alimentos). La desaceleración del turismo reduce esta cadena y debilita la generación de ingresos en las regiones.

“Cada visitante activa una cadena de gasto: transporte, alojamiento, gastronomía y actividades complementarias. Ese flujo se convierte en ingresos para hogares y negocios locales y genera efectos multiplicadores sobre otras actividades”, destacó García. Cuando el turismo opera por debajo de su potencial, ese impulso económico también se atenúa.

REDES señala que la campaña de fin de año es una de las temporadas de mayor afluencia turística y representa una oportunidad real para acelerar la recuperación si se gestionan las condiciones adecuadas.

Qué necesita el turismo peruano para despegar

Para que el sector pueda retomar una ruta de crecimiento sostenido, los especialistas resaltan tres prioridades:

  • Mejorar la infraestructura de acceso, para facilitar la llegada de visitantes a más destinos.
  • Garantizar seguridad, reduciendo la percepción de riesgo entre turistas nacionales y extranjeros.
  • Asegurar estabilidad institucional, clave para atraer inversiones y planificar proyectos turísticos.

Además, una estrategia de diversificación turística permitiría que más regiones se beneficien del sector. La creación de nuevos circuitos, la formalización y la mejora de la calidad de los servicios ampliarían el alcance económico del turismo y fortalecerían los encadenamientos productivos.

“Una mayor diversificación ayuda a distribuir mejor los beneficios y ampliaría el empleo y los ingresos en las regiones”, concluyó García.

