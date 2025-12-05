HOYSuscripcion LR Focus

Economía

OPPO abre segunda tienda en Lima y acelera su apuesta por el mercado peruano

La marca de tecnología amplía su presencia física en Lima con un nuevo local en Plaza Norte, en medio de una mayor competencia por captar al público joven y de alto consumo digital.

La elección de Plaza Norte responde al peso que ha ganado Lima Norte como mercado de consumo tecnológico
La elección de Plaza Norte responde al peso que ha ganado Lima Norte como mercado de consumo tecnológico

OPPO, fabricante global de teléfonos inteligentes, abrió su segunda tienda oficial en el país, esta vez en el centro comercial Plaza Norte. El nuevo punto de venta se suma a su primer local en el Mall del Sur y forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su presencia en zonas de alto flujo comercial en la capital.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
La elección de Plaza Norte responde al peso que ha ganado Lima Norte como mercado de consumo tecnológico, especialmente entre públicos jóvenes.

El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW

La apertura de tiendas propias permite a la marca gestionar directamente la experiencia del usuario, desde la venta hasta los servicios de posventa, un enfoque que buscan varias empresas del sector para diferenciarse en un mercado donde predominan distribuidores y minoristas.

Además de teléfonos, el local incluye accesorios y dispositivos del ecosistema OPPO como audífonos, relojes inteligentes y tabletas y un espacio de soporte técnico para atención inmediata.

Con esta inauguración, OPPO continúa expandiendo su cobertura en la capital y refuerza su estrategia de posicionamiento en el segmento de tecnología móvil en el Perú.

