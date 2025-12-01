A través de un Hecho de Importancia, Petroperú dio cuenta a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) de su primera baja en el directorio. Se trata de Óscar Zapata, quien renunció a su cargo como director independiente, el cual venía ocupando desde el 15 hasta el 28 de noviembre del presente año.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Formalizar la renuncia del señor Óscar Zapata Alcázar, al cargo de miembro del Directorio de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., siendo el último día en el ejercicio del cargo el 28 de noviembre de 2025, agradeciéndole por los servicios prestados", se lee en la comunicación del representante bursátil de Petroperú, Enrique Salgado.

TE RECOMENDAMOS ¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

Zapata Alcázar, actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), será reemplazado por Raúl Jaime Anccasi desde el 29 de noviembre. La última ocupación que registra es la de director regional de Energía y Minas del gobierno regional de Huancavelica.

PUEDES VER: Petroperú inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

Petroperú: así queda el directorio de empresa estatal

Con la reciente incorporación de Raúl Jaime Ancasi, el directorio de Petroperú seguirá integrado por cinco miembros adicionales: Luis Alberto Canales Gálvez (presidente), Elba Rojas Álvarez de Mares (director), Jesús Ramírez Gutiérrez (director), Néstor Herrera Guerrero (representante de los trabajadores) y Luis Camino Quinde (director suplente de representante de los trabajadores).

Cinco de ellos fueron nombrados por la Junta General de Accionistas el pasado 15 de noviembre y su periodo es de tres años, renovables. Mientras, que el elegido por los empleados estará en funciones por dos años El proceso de selección varía según el tipo de director y se desarrolla en cuatro etapas; convocatoria, evaluación de hoja de vida y habilidades blandas, así como la aprobación final a cargo del Poder Ejecutivo.

Petroperú busca firma para su reestructuración

El 19de noviembre, Petroperú hizo pública a segunda convocatoria internacional para adjudicar el servicio de transformación integral que estará a cargo de un Chief Transformation Officer (CTO). Dicho concurso responde al cumplimiento del Decreto de Urgencia publicado por el gobierno en septiembre del año pasado.

Como se recuerda, la primera convocatoria que realizó la petrolera estatal fue declarada desierta debido a que los postulantes no cumplieron con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases, por lo que fueron descalificados. Solo Arthur D. Little - DLA Piper avanzó hasta la fase de evaluación económica, pero su oferta superó en 17% del monto estimado referencial (MER) y quedó fuera del proceso.

En esta nueva oportunidad, el Proceso por Competencia Internacional N°PCI-002-2025-OFP establece que las personas naturales o jurídicas, constituidas y domiciliadas fuera del país, pueden participar del concurso de Petroperú a través de agentes o representantes nacionales. No obstante, la relación contractual se efectuará directamente con el proveedor no domiciliado en el Perú.



