El texto que propone una nueva prórroga del Reinfo podría ser debatido con posterioridad a la Ley de Presupuesto Público 2026. Foto: composición LR/Congreso

Ha transcurrido una semana desde que la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el dictamen de la ley que busca ampliar el proceso de formalización minera hasta fines del 2027 y reincorporar a los mineros que fueron excluidos del Reinfo. No obstante, hasta el momento, la norma no ha sido agendada para su debate en el Pleno.

Pese a los pedidos de algunas bancadas, la Mesa Directiva ha optado por priorizar la discusión de la Ley de Presupuesto Público 2026 que debe ser validada antes del 30 de noviembre. En medio de este escenario, los integrantes de la Confemin siguen movilizándose y emplazan al Parlamento a darle luz verde al texto del dictamen que ya está listo para su deliberación.

"Como mineros artesanales tenemos una preocupación inmensa. Estamos en nuestro décimo día de movilización y el tiempo es nuestro peor enemigo. Invocamos al Congreso a que asuman su responsabilidad y que, de una vez, agenden el dictamen esta semana para que se pueda aprobar. Eso ayudaría a alcanzar el plazo que se tiene hasta el 31 de diciembre del 2025. También, invocamos al presidente que se sume a solucionar esta problemática que ha sido generada por el Estado", indicó a este medio Magno Palomino, Coordinador del gremio minero.

Dictamen de ampliación del Reinfo está listo para ser debatido

En una rápida revisión que hizo este diario al portal del Congreso, se puede observar que la fórmula de la Comisión de Energía y Minas ya fue ajustada con las modificaciones que plantearon los legisladores durante la última sesión del 18 de noviembre. En detalle, se agregó la precisión respecto a que la suspensión de los procedimientos de exclusión no se aplique a aquellos operadores que cuenten con sentencia condenatoria firme por los delitos de minería ilegal, lavado de activos o trata de personas.

Además, están exceptuados quienes realicen actividades mineras en áreas no permitidas, tales como zonas arqueológicas, reservas indígenas y territoriales en proceso de adecuación y en cuerpos de agua, o zonas de influencia inmediata. Un segundo cambio que trae este dictamen es la eliminación del primer párrafo de la disposición complementaria transitoria, a pedido de la congresista Patricia Juárez.

En un inicio, el texto establecía la reincorporación excepcional al Reinfo de los operadores excluidos, siempre que acrediten el desarrollo de actividad y manifiesten su voluntad de cumplir con las obligaciones técnicas y ambientales fijadas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). No obstante, esta parte fue eliminada para evitar interpretaciones que distorsionen el proceso.

"El Minem realiza dicha evaluación en un plazo máximo de 60 días calendario, contados desde la entrada en vigor del referido decreto supremo, a fin de identificar a las personas naturales o jurídicas afectadas e implementar las medidas correctivas correspondientes para una reincorporación excepcional considerando el cumplimiento de los requisitos legales y la verificación efectiva del desarrollo de actividad minera", se lee en la versión final del dictamen.

El texto mantiene la modificación del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1293 para ampliar la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2027 o, en su defecto, hasta que se apruebe la Ley Mape y su reglamento. También, dispone la ejecución de un Censo Nacional para la MAPE, el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como el establecimiento de un plazo de 60 días para la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales.

Reinfo: polémica por reincorporar a mineros excluidos

Uno de los principales puntos de discrepancia respecto a la propuesta de la Comisión de Energía y Minas es la disposición que autoriza la reincorporación de los 50.560 mineros apartados del registro de formalización minera a mediados de este año. En opinión de Magno Palomino, la totalidad de este grupo no retornará al proceso, puesto que deben cumplir con una serie de requerimientos exigidos por el Minem:

"Solo van a ser reincorporados los mineros que los soliciten y que se han sentido afectados, teniendo actividad probada. Ellos deben demostrar con sus expedientes y documentación si califican para ello. Estaríamos hablando de entre 5.000 y 10.000 mineros. Los otros 40.000 o 50.000 no tendrán opción, porque algunos no han demostrado actividad, están fallecidos o en el extranjero", acotó.

Desde la vereda contraria, César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, consideró que esta disposición y otras atentan contra el ordenamiento jurídico y permiten mayor impunidad para un grupo de ciudadanos que "están por encima de la ley". Bajo su análisis, no sería de extrañar que el Minem les de "máximas facilidades" a los mineros para ser reincorporados al Reinfo.

A renglón seguido, manifestó que el agregado sobre la suspensión de trámites de exclusión "disfraza la realidad". Y es que, a nivel nacional, solo 80 personas tienen sentencia firme por el delito de minería ilegal, y ninguna de ellas ha estado antes en el Reinfo. Además, subraya que este universo lo integran mayormente personas jurídicas, no naturales.

"Pretenden retornar a mineros que no han cumplido sus obligaciones y esto, genera impunidad. Por un lado, la reincorporación de los 50.000 reinfos y por otro lado, la suspensión de cualquier procedimiento de exclusión, es nuevamente una muestra que cualquier minero puede incumplir sus obligaciones y no le va a pasar absolutamente nada", agregó.

Ipenza refiere que el Pleno debería seguir el camino planteado por la congresista Diana Gonzáles en la Comisión de Energía y Minas de separar la votación de la ampliación del Reinfo respecto al retorno de los operadores que quedaron fuera del proceso de formalización. Sin embargo, Magno Palomino reitera que desde la Confemin se encuentran de acuerdo con el texto consensuado por las bancadas y sostiene que continuarán movilizándose hasta lograr su aprobación final.

Precisamente, dicho gremio minero marchó hoy en Lima hacia los canales de televisión y la sede del Tribunal Constitucional para visibilizar sus demandas. En La libertad también se reportaron restricciones al tránsito vehicular que afectaron las rutas hacia Otuzco, Santiago de Chuco y Pataz.