Afiliados tienen nuevas fechas para retirar fondos y un plazo final del periodo libre, según cronograma del retiro AFP
El Congreso aprobó el octavo retiro extraordinario de fondos del Sistema Privado de Pensiones. Los beneficiarios deben revisar qué días tendrán acceso para solicitar el trámite.
Los trabajadores afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en Perú pueden solicitar el retiro de sus aportes según el cronograma oficial. Para ello, los beneficiarios deben seguir el orden establecido según el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI).
De esta manera, podrán acceder hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que en 2025 ascienden a S/21.400 en total. Los afiliados que todavía no han pedido el retiro tendrán la oportunidad de solicitar el trámite en el período libre. Cabe recordar que el plazo límite es el 18 de enero de 2026.
Fechas para solicitar el retiro AFP en diciembre de 2025
La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) compartió el cronograma oficial para el octavo retiro de fondos. En los primeros tres días de diciembre, los afiliados cuyo DNI termine en 7, 8 y 9 podrán gestionar el proceso con su respectiva AFP. En particular, el jueves 4 de diciembre comenzará el período libre.
Foto: AAFP
¿Dónde realizar la solicitar para el retiro AFP en 2025?
Las cuatro AFP del Sistema Privado de Pensiones están obligadas a facilitar a sus afiliados el acceso al octavo retiro. Así, las entidades han habilitado plataformas oficiales que permiten a los usuarios gestionar este beneficio.
- AFP Habitat: (clic aquí).
- AFP Integra: (clic aquí).
- Prima AFP: (clic aquí).
- Profuturo AFP: (clic aquí).
Aumenta el monto máximo del retiro AFP
Los afiliados que inicien el proceso correspondiente desde el 1 de enero de 2026 podrán recibir más de S/21.400. La Resolución N° 03444-2025 de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) establece el valor de la UIT a utilizar para el retiro será el que esté en vigor al momento de que el beneficiario realice su solicitud. El gobierno peruano suele anunciar el nuevo valor de este indicador a fin de año, el cual siempre ha aumentado, a excepción de 2003, con el objetivo de adaptarlo a la inflación anual.
