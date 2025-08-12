La Curacao invierte S/1 millón en relanzamiento de su tienda ícono en Javier Prado con nuevo formato “Shop in Shop”

El relanzamiento ampliará el portafolio con más de 50 marcas. Foto: La Curacao

Conecta Retail relanza hoy su histórica tienda de La Curacao ubicada en la intersección de la Av. Javier Prado con Av. Arequipa, en Lima, tras una remodelación integral que demandó S/ 1 millón de inversión y que incorpora un concepto innovador en el mercado peruano: el formato “Shop in Shop”.

Arturo Montalván, Gerente de Marketing e Inteligencia de Negocios Corporativo del Grupo EFE, y Robert Schuldt, Gerente General de Conecta Retail —matriz de La Curacao y Tiendas EFE— explicaron en exclusiva a La República que este espacio, renovado por última vez en el 2016, es un ícono para la ciudad por su ubicación estratégica y alto tránsito de personas y vehículos.

“No es solo una remodelación. Es un cambio radical del formato de tienda, pensado para que las marcas tengan mayor protagonismo y el cliente pueda vivir una experiencia directa con sus productos”, señaló Schuldt.

Primer “Perfect Store” de TCL en el Perú

Uno de los principales hitos del relanzamiento es la apertura de la primera tienda TCL en el país, bajo su concepto global “Perfect Store”. Ubicada en el segundo piso del local, abarca 300 m² y ofrecerá zonas de experiencia para televisores, equipos de audio, refrigeradoras y lavadoras.

“El ‘Perfect Store’ de TCL —formato insignia que la marca china utiliza para exhibir de forma integral su portafolio con un diseño y experiencia de compra premium— es el primero en abrir en el Perú”, destacó el Gerente General de Conecta Retail.

La marca, que ya lidera en ventas de televisores por unidades en Perú, apuesta con esta inauguración por ampliar su presencia a nuevas categorías.

Más de 50 marcas y nuevos ingresos al portafolio

El modelo Shop in Shop permitirá a más de 50 marcas instalar espacios propios dentro de la tienda, con asesores especializados que brindarán atención directa al cliente. Entre las novedades destacan:

Tesla (televisores, marca exclusiva de La Curacao).



(televisores, marca exclusiva de La Curacao). Starlink (internet satelital de Elon Musk).



(internet satelital de Elon Musk). GoPro



Amazon



iFFALCON (televisores de TCL, también en exclusividad para Perú).

Además de las líderes del mercado como Samsung, LG, Hisense, Indurama, Coldex, entre otras.

Enfoque en experiencia y servicio postventa

El rediseño busca responder a una tendencia clara: el retorno del consumidor a las tiendas físicas para interactuar con los productos antes de comprarlos.

Según Schuldt, en el sector electrodomésticos, el comercio electrónico ha pasado de representar el 30% de las ventas en 2023 a 25% en 2024, mientras que el 60% de las compras online se recogen en tienda.

Por ello, el nuevo formato incorpora servicios personalizados, como configuración de laptops, instalación de antivirus, Microsoft Office, videojuegos y otras aplicaciones antes de que el cliente se lleve el producto a casa.

“Queremos que el cliente salga con el producto listo para usar, que no le falte nada y que reciba asesoría de un experto de la marca”, puntualizó Montalván.

Tendencias del mercado y oportunidad en Lima

Con un mercado de electrodomésticos valorizado en S/ 8.000 millones anuales, las categorías de mayor crecimiento son lavadoras (+20% interanual), televisores y telefonía.

El directivo destaca que las marcas chinas de alta calidad han impulsado la renovación tecnológica, ofreciendo pantallas más grandes a precios accesibles.

A nivel geográfico, Lima representa el 50% del mercado, pero la participación de La Curacao en la capital es de solo 10%, frente al 30% que posee en provincias.

Con 40 tiendas en la capital, la empresa busca acelerar su penetración en la ciudad replicando el modelo de la Av. Javier Prado en otros locales, especialmente en centros comerciales.

La reinauguración oficial se realizará hoy martes 12 de agosto desde las 6 p.m., con un evento para proveedores y socios estratégicos, seguido de una presentación para influencers y medios especializados, donde se podrá experimentar de primera mano la propuesta de valor de la tienda más moderna de La Curacao.