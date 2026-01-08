AETAI: Tras nuevo cobro internacional en el aeropuerto Jorge Chávez, Lima pierde vuelos frente a países vecinos

Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires toman ventaja sobre Lima como hubs aéreos tras cobro de la TUUA de transferencia.

El inicio del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez, es decir pagar por hacer escala, el cual está vigente desde el 7 de diciembre de 2025, ya empieza a mostrar efectos negativos en la conectividad aérea del Perú.

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) advierte que mientras otros aeropuertos anuncian nuevas rutas y mayores frecuencias, Lima enfrenta cancelaciones de vuelos y una pérdida de competitividad frente a terminales como Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires.

La nueva tarifa obliga a los pasajeros en tránsito internacional a pagar US$11,86 por tramo, un costo que, según el sector aéreo, está desincentivando las conexiones vía Lima. En respuesta, diversas aerolíneas han anunciado ajustes operativos que priorizan el uso de otros aeropuertos de la región para evitar escalas en el Jorge Chávez.

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI señaló que estas decisiones han generado un cambio en la estrategia de las aerolíneas. "Las aerolíneas ya están decidiendo trasladar sus operaciones a otros hubs regionales ante un esquema de costos que penaliza las escalas en Lima en perjuicio de su competitividad", afirmó.

Más rutas en la región, pero menos conexiones en Lima

En el Aeropuerto El Dorado, de Bogotá (Colombia), LATAM Airlines duplicó la operación de la ruta Bogotá–Orlando, que pasará de siete a 14 frecuencias semanales, y activó la ruta Bogotá–Curazao con tres frecuencias. Estos movimientos se dan tras la cancelación de las rutas Lima–Orlando y Lima–Curazao.

En Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos directos a Aruba y amplió sus frecuencias desde Ezeiza, Córdoba y Mendoza, fortaleciendo una estrategia de rutas sin escala que evita cargos adicionales por conexión como los vigentes en el AIJCH.

La redistribución de la capacidad aérea también se acelera en el Aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo (Brasil), desde donde LATAM operará, a partir de julio de 2026, un vuelo directo entre São Paulo y Punta Cana, eliminando la escala en Lima. Desde la propia industria se reconoce que estos cambios buscan esquivar nuevas cargas tarifarias como la TUUA de transferencia.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la aplicación de esta tarifa debilita el rol de Lima como hub regional. Sin el cobro de la TUUA de transferencia, el tráfico internacional podría crecer hasta 9% anual; con el nuevo esquema, ese crecimiento se reduciría a alrededor de 3%.

Ocho rutas internacionales canceladas

Desde que se confirmó la aplicación de la TUUA de transferencia internacional, ya se han cancelado ocho rutas internacionales que operaban desde el Aeropuerto Jorge Chávez. LATAM Airlines Perú dejó de operar las rutas Lima–La Habana, Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis, Lima–Tucumán, Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte. A ellas se suma la cancelación de la ruta Lima–Cancún, operada por SKY Airline Perú.

Según AETAI, estas decisiones no solo afectan la conectividad aérea, sino que también tienen impactos directos en el turismo y el empleo vinculados al sector.

Sector aéreo espera respuesta del Gobierno

El pasado 23 de diciembre se realizó una reunión entre el concesionario Lima Airport Partners (LAP), los gremios de aerolíneas y representantes del Ejecutivo, incluyendo a la PCM, Cancillería, MEF, MTC y Mincetur, para exponer los efectos del cobro de la TUUA de transferencia internacional.

En ese encuentro, se advirtió que la medida ya estaba generando decisiones operativas concretas por parte de las aerolíneas, con impactos en rutas, frecuencias y empleo. Según Gutiérrez, el Ejecutivo manifestó su disposición a seguir evaluando el tema y se comprometió a convocar una segunda reunión técnica para revisar los efectos de la tarifa.

"Estamos a la espera de esa convocatoria, porque lo que está en juego no es solo una discusión contractual, sino la competitividad aérea del Perú frente a otros hubs de la región que hoy están captando vuelos, pasajeros e inversión", concluyó el representante de AETAI.