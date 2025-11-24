HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Precio de combustibles en Perú este 24 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Los precios de los combustibles en el Perú varían según el tipo. Conoce el costo del gasohol, diésel, GNV y el balón de gas en la semana del 24 al 28 de noviembre.

El precio se ha mantenido similar, a diferencia de la semana pasada. Foto: Wilder Pari, La República
El precio se ha mantenido similar, a diferencia de la semana pasada. Foto: Wilder Pari, La República

Los precios de los combustibles en el Perú durante la semana del 24 al 28 de noviembre presentan variaciones en productos como el gasohol regular, gasohol premium, diésel, GNV y el balón de gas. Estos cambios responden al comportamiento del petróleo a nivel internacional, al tipo de cambio y los costos internos de producción.

Ante las variaciones en los precios de los combustibles, los ciudadanos están interesados en conocer los costos debido a que pueden afectar el gasto en los hogares y el transporte público y privado. A continuación, conoce los montos referenciales según la información recopilada por La República.

lr.pe

Precios de los combustibles en el Perú este 24 de noviembre

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Repsol de la avenida Bolognesi, en la ciudad de Piura:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/15.20
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/17.00
  • Costo de Diésel (por galón): S/16.10
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/7.00

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Chaskigas, ubicado en la avenida Cayro, en Arequipa:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/15.5
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/16.95
  • Costo de Diésel (por galón): S/15.5
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/5.09

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Panchito, en Iquitos:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/18.00
  • Costo de Diésel (por galón): S/15.59
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/73

Estos son los precios de los combustibles en el grifo de Aero Gas, en Chiclayo:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/13.35
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/14.49
  • Costo de Diésel (por galón): S/14.25
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/5.10
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/42

Estos son los precios de los combustibles en el grifo 537, ubicado en el centro histórico de Cusco:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/12.77
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/13.37
  • Costo de Diésel (por galón): S/14.99
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/50

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Roda de Juliaca, en Puno:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/14
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/17
  • Costo de Diésel (por galón): S/15.50

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Primax, ubicado en la avenida España, en Trujillo:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/13.79
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/16.19
  • Costo de Diésel (por galón): S/17.49
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/5.45

¿Cómo conocer el precio de la gasolina en Lima y diferentes regiones del Perú?

Los ciudadanos pueden consultar el precio actualizado de la gasolina, gasohol, diésel, GNV y GLP en Lima y otras regiones del Perú a través de la plataforma oficial Facilito de Osinergmin. Esta herramienta permite revisar los costos por tipo de combustible, por establecimiento y por ubicación. Además, muestra las variaciones de los precios en tiempo real para que las personas conozcan los costos más bajos cerca de su zona.

Con Facilito, consultar los precios de la gasolina, el diésel, el GNV y el balón de gas se convierte en un proceso rápido, confiable y accesible para todos los ciudadanos del Perú.

Link para revisar costos de los combustibles en tiempo real

Accede al siguiente link para conocer el precio de los combustibles en Lima y en todas las regiones del Perú: https://www.facilito.gob.pe La plataforma oficial Facilito de Osinergmin permite a los usuarios identificar las estaciones con precios más competitivos y planificar sus compras de combustible. Asimismo, con dicho link se puede conocer los locales de venta, plantas envasadoras, distribuidores, teléfonos y más detalles.

Pasos para ingresar a Facilito de Osinergmin y conocer el precio del combustible

Para consultar el precio del combustible en Lima y en las regiones del Perú, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma oficial Facilito de Osinergmin. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresa a Facilito desde la página web o la aplicación móvil.
  • Selecciona el tipo de combustible (gasolina, gasohol, diésel, GNV o GLP) y la región deseada.
  • Revisa el listado completo de estaciones de servicio autorizadas, con sus precios actualizados de gasolina y otros combustibles y la fecha de vigencia de los datos.

Cambios en el precio de los combustibles en el Perú

Los cambios en el precio de los combustibles del Perú responden a factores externos e internos. A nivel internacional, los cambios en el precio del petróleo, la oferta de crudo, la demanda global y la situación geopolítica impactan en el mercado de combustibles.

A nivel interno, el tipo de cambio afecta los costos de importación y refinería, lo que influye en los precios de la gasolina, gasohol, diésel, GNV y GLP. También en los costos de transporte, la disponibilidad de inventarios en estaciones de servicio, los eventos climáticos o logísticos que retrasan la distribución.

