HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Economía

Pago Pensión 65 en diciembre: conoce quiénes y desde cuándo podrán cobrar el subsidio en los puntos autorizados por el MIDIS

El MIDIS iniciará el pago de Pensión 65 el lunes 1 de diciembre para más de 824 mil adultos mayores, con tarjetas de débito y modalidades alternativas para garantizar el acceso al subsidio.

Pago Pensión 65, adultos mayores podrán acercarse al Banco de la Nación a recibir el subsidio
Pago Pensión 65, adultos mayores podrán acercarse al Banco de la Nación a recibir el subsidio | Foto: Andina/ Composición LR

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) informó que 824.351 beneficiarios incluidos en el último padrón de 2025 podrán cobrar Pensión 65 desde el 1 de diciembre. El subsidio estará disponible en cajeros automáticos, agentes Multired ubicados en bodegas, farmacias y otros comercios, además de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. La entidad precisó que el uso de la tarjeta de débito se posiciona como la modalidad más ágil para las operaciones bancarias, debido a que reduce tiempos de espera y facilita el acceso al servicio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El ministerio detalló que existen modalidades complementarias como los “carritos y avioncitos pagadores”, que llegan a zonas remotas y a los domicilios de adultos mayores con limitaciones físicas para garantizar que todos reciban su pensión sin contratiempos. Además, cada unidad territorial del programa brinda capacitaciones para garantizar un uso adecuado de la tarjeta y facilitar el retiro del beneficio.

TE RECOMENDAMOS

El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

PUEDES VER: Gratificación de diciembre 2025: quién la recibe, cómo se calcula y qué pasa con los trabajadores permanentes y de medio tiempo, según expertos

lr.pe

Cajamarca y Lima concentran la mayor cantidad de beneficiarios del programa Pensión 65

La mayor proporción de beneficiarios de Pensión 65 se encuentra en Cajamarca, con 90.235 adultos mayores, seguida de Lima (73.298), Puno (72.828), Piura (64.299) y Cusco (58.470). También destacan Áncash, La Libertad, Junín y Loreto, según los criterios de vulnerabilidad definidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Además del subsidio, los usuarios acceden a iniciativas orientadas al fortalecimiento de sus capacidades, como “Saberes Productivos”, que promueve la transmisión de conocimientos ancestrales y la ejecución de proyectos locales.

La intervención “Para verte mejor” brinda lentes con protección UV y servicios oftalmológicos en establecimientos de salud cercanos, mientras que “Servicio te acompaño” ofrece acompañamiento para atenciones médicas específicas. Para consultas sobre fechas de cobro o dudas operativas, el programa dispone de canales oficiales: WhatsApp 942-962-116 y los correos institucionales. La actualización de datos y comunicados también se publica en su plataforma digital institucional. Si deseas saber si eres de beneficiario de la Pensión 65 puedes verificarlo accediendo al siguiente LINK.

Notas relacionadas
Adultos mayores logran graduarse en educación básica en 6 regiones del Perú: "He aprendido bastante con la tecnología"

Adultos mayores logran graduarse en educación básica en 6 regiones del Perú: "He aprendido bastante con la tecnología"

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma

Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS
Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

Jubilados de la ONP sí reciben 'gratificación' por Navidad 2025: a partir de estas fechas de diciembre adultos mayores en Perú pueden cobrar

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Indecopi confirma sanción de S/239.680 a Interbank por falla que mostró sin saldo cuentas de ahorros de clientes

Indecopi confirma sanción de S/239.680 a Interbank por falla que mostró sin saldo cuentas de ahorros de clientes

LEER MÁS
Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

Pagos ONP diciembre 2025: fechas confirmadas para el depósito a jubilados del régimen 19990 y pensiones del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Economía

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025