El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) informó que 824.351 beneficiarios incluidos en el último padrón de 2025 podrán cobrar Pensión 65 desde el 1 de diciembre. El subsidio estará disponible en cajeros automáticos, agentes Multired ubicados en bodegas, farmacias y otros comercios, además de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. La entidad precisó que el uso de la tarjeta de débito se posiciona como la modalidad más ágil para las operaciones bancarias, debido a que reduce tiempos de espera y facilita el acceso al servicio.

El ministerio detalló que existen modalidades complementarias como los “carritos y avioncitos pagadores”, que llegan a zonas remotas y a los domicilios de adultos mayores con limitaciones físicas para garantizar que todos reciban su pensión sin contratiempos. Además, cada unidad territorial del programa brinda capacitaciones para garantizar un uso adecuado de la tarjeta y facilitar el retiro del beneficio.

Cajamarca y Lima concentran la mayor cantidad de beneficiarios del programa Pensión 65

La mayor proporción de beneficiarios de Pensión 65 se encuentra en Cajamarca, con 90.235 adultos mayores, seguida de Lima (73.298), Puno (72.828), Piura (64.299) y Cusco (58.470). También destacan Áncash, La Libertad, Junín y Loreto, según los criterios de vulnerabilidad definidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Además del subsidio, los usuarios acceden a iniciativas orientadas al fortalecimiento de sus capacidades, como “Saberes Productivos”, que promueve la transmisión de conocimientos ancestrales y la ejecución de proyectos locales.

La intervención “Para verte mejor” brinda lentes con protección UV y servicios oftalmológicos en establecimientos de salud cercanos, mientras que “Servicio te acompaño” ofrece acompañamiento para atenciones médicas específicas. Para consultas sobre fechas de cobro o dudas operativas, el programa dispone de canales oficiales: WhatsApp 942-962-116 y los correos institucionales. La actualización de datos y comunicados también se publica en su plataforma digital institucional. Si deseas saber si eres de beneficiario de la Pensión 65 puedes verificarlo accediendo al siguiente LINK.