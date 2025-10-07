HOYSuscripcion LR Focus

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Los adultos mayores interesados en recibir el beneficio económico deben cumplir determina edad y no recibir pensiones del sector público o privado. Además, deben clasificar dentro del Sisfoh.

Adultos mayores en Perú pueden acceder a cobrar su Pensión 65 que se entrega cada dos meses a nivel nacional.
Adultos mayores en Perú pueden acceder a cobrar su Pensión 65 que se entrega cada dos meses a nivel nacional. | Foto: Composición LR/Andina.

En Perú, los adultos mayores representan una población que merece especial atención, especialmente aquellos que no cuentan con una pensión o fuente estable de ingresos. Con el objetivo de brindarles apoyo y mejorar su calidad de vida, el Estado impulsa el programa Pensión 65, una iniciativa social que busca proteger a las personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.

A partir del 2025, el programa ha fortalecido su alcance al incrementar el monto del subsidio, que pasó de S/250 a S/350 cada dos meses, ofreciendo un alivio económico más significativo a miles de beneficiarios en todo el país. Este aumento refleja el compromiso del gobierno con el bienestar de los adultos mayores, garantizando que puedan cubrir mejor sus necesidades básicas y vivir con mayor dignidad.

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Adultos mayores en Perú con situación de pobreza reciben este beneficio económico

Los adultos mayores que decidan acceder al pago de Pensión 65, deben tener en cuenta los requisitos para que cada dos meses se les deposite los 300 soles que se entrega. El primer requisito es que, los adultos mayores tengan 65 años. Además, no deben recibir una pensión proveniente del sector público o del privado (ONP, AFP, ni EsSalud). Y otro de los requisitos es que, se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, clasificado así por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

¿Cómo inscribirse al programa Pensión 65 para los adultos mayores en Perú?

Para acceder al programa Pensión 65, las personas interesadas deben realizar el trámite de clasificación socioeconómica (SCE), un paso clave que permite determinar si califican como población en situación de pobreza o pobreza extrema. Este proceso se lleva a cabo en las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), que funcionan en cada municipalidad distrital del país.

Durante el empadronamiento, el personal de la ULE visita el domicilio del adulto mayor para verificar sus condiciones de vida y, posteriormente, emitir la clasificación correspondiente. Es importante que el solicitante cumpla con todos los requisitos establecidos y brinde la información necesaria.

Además, el equipo de la ULE brinda orientación y apoyo personalizado para facilitar el trámite, asegurando que más adultos mayores puedan ser incorporados al padrón y así acceder al beneficio económico de Pensión 65.

