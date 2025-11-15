HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Adultos mayores logran graduarse en educación básica en 6 regiones del Perú: "He aprendido bastante con la tecnología"

El programa, desarrollado por Pensión 65 y la Fundación Dispurse, permiten que adultos mayores aprendan a leer, escribir y manejar tecnología. La iniciativa contribuye a reducir el analfabetismo, que en el Perú supera el millón de personas.

Adultos mayores logran graduarse en educación básica en 6 regiones del Perú
Adultos mayores logran graduarse en educación básica en 6 regiones del Perú | Foto: ATV.

En una emotiva ceremonia que incluyó birrete y toga, 65 adultos mayores culminaron su educación básica gracias al programa Reescribiendo Historias, desarrollado por Pensión 65 en alianza con la Fundación Dispurse. Los beneficiarios, muchos de ellos provenientes de zonas rurales, aprendieron a leer, escribir, realizar cálculos básicos y manejar herramientas tecnológicas como tablets, en un contexto donde más de un millón de peruanos aún son analfabetos.

Aunque la mayor concentración se dio en Lima, en Oxapampa los agasajados celebraron con bailes tradicionales. Las ceremonias también se dieron en los departamentos de Cusco, Cajamarca, Pasco y Apurímac.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Averigua el beneficio económico para adultos mayores de 65 años en Perú si cumplen con este requisito

lr.pe

Adultos mayores hacen frente al problema de analfabetismo en Perú

A pesar de que el analfabetismo continúa siendo una deuda histórica en el país, los adultos mayores beneficiarios del programa Reescribiendo Historias vienen demostrando que nunca es tarde para aprender. En el Perú, más de un millón de personas aún no saben leer ni escribir, y en los últimos quince años la tasa nacional solo se ha reducido en menos de tres puntos porcentuales, según cifras oficiales.  

“Desde que empecé a estudiar, me gusta la matemática. Más he sobresalido en matemática y he aprendido bastante con la tecnología. Hemos aprendido todo lo que viene en el tablet”, señaló uno de los ancianos.

Doña Eulogia Miguel, de 76 años, otra de las beneficiarias, relató con orgullo cómo aprendió sobre las vocales, a contar y hasta a manejar operaciones básicas para la compra y venta, lo que ahora le permite administrar mejor su tienda y realizar sus propias transacciones.

Este enfoque, que combina lectoescritura, matemáticas y herramientas digitales, resulta clave en un país donde la mayoría de personas analfabetas supera los 40 años de edad y donde regiones como Huánuco (12.5%), Apurímac (11.2%) y Cajamarca (9.9%) registran las tasas más altas del país, según el último Índice de Competitividad Regional (INCORE 2024), publicado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Cabe destacar que más del 80% de las personas analfabetas son adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma

Pensión 65 en octubre 2025: conoce desde cuándo se podrá cobrar la subvención económica del nuevo cronograma

LEER MÁS
Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

Retiro AFP: ¿se quedará la Generación Z sin pensión?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

LEER MÁS
Detienen a docente denunciado por presunto abuso sexual a adolescente en Arequipa

Detienen a docente denunciado por presunto abuso sexual a adolescente en Arequipa

LEER MÁS
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025