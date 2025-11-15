En una emotiva ceremonia que incluyó birrete y toga, 65 adultos mayores culminaron su educación básica gracias al programa Reescribiendo Historias, desarrollado por Pensión 65 en alianza con la Fundación Dispurse. Los beneficiarios, muchos de ellos provenientes de zonas rurales, aprendieron a leer, escribir, realizar cálculos básicos y manejar herramientas tecnológicas como tablets, en un contexto donde más de un millón de peruanos aún son analfabetos.

Aunque la mayor concentración se dio en Lima, en Oxapampa los agasajados celebraron con bailes tradicionales. Las ceremonias también se dieron en los departamentos de Cusco, Cajamarca, Pasco y Apurímac.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Averigua el beneficio económico para adultos mayores de 65 años en Perú si cumplen con este requisito

Adultos mayores hacen frente al problema de analfabetismo en Perú

A pesar de que el analfabetismo continúa siendo una deuda histórica en el país, los adultos mayores beneficiarios del programa Reescribiendo Historias vienen demostrando que nunca es tarde para aprender. En el Perú, más de un millón de personas aún no saben leer ni escribir, y en los últimos quince años la tasa nacional solo se ha reducido en menos de tres puntos porcentuales, según cifras oficiales.

“Desde que empecé a estudiar, me gusta la matemática. Más he sobresalido en matemática y he aprendido bastante con la tecnología. Hemos aprendido todo lo que viene en el tablet”, señaló uno de los ancianos.

Doña Eulogia Miguel, de 76 años, otra de las beneficiarias, relató con orgullo cómo aprendió sobre las vocales, a contar y hasta a manejar operaciones básicas para la compra y venta, lo que ahora le permite administrar mejor su tienda y realizar sus propias transacciones.

Este enfoque, que combina lectoescritura, matemáticas y herramientas digitales, resulta clave en un país donde la mayoría de personas analfabetas supera los 40 años de edad y donde regiones como Huánuco (12.5%), Apurímac (11.2%) y Cajamarca (9.9%) registran las tasas más altas del país, según el último Índice de Competitividad Regional (INCORE 2024), publicado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Cabe destacar que más del 80% de las personas analfabetas son adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.