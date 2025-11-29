Si una persona abre una cuenta de depósito a plazo fijo, al final del contrato recibirá su dinero y un monto adicional, el cual se mide según la tasa de interés que establece el banco, la caja o la financiera. Por ello, se recomienda que los usuarios comparen la rentabilidad de esta forma de ahorro en el mercado financiero peruano para que obtengan la mayor ganancia.

La evaluación también debe contemplar las expectativas de las entidades financieras, ya que la tasa de interés que pagan a sus clientes no es fija. La conocida TREA se calcula en base a factores locales y al comportamiento de la economía mundial. Por este motivo, La República consultó a especialistas para proyectar el rendimiento de los depósitos para el próximo año.

¿Cuánto pagarían los depósitos a plazo fijo en 2026?

En los últimos meses, la Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) que pagan los depósitos a plazo fijo en Perú ha caído debido, principalmente, a la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú, que actúa de manera similar a la Reserva Federal de Estados Unidos, según Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, en conversación con este medio.

Los dos bancos centrales aumentaron sus respectivas tasas de interés de referencia debido a la elevada inflación que se experimentó a nivel mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania. El BCR no establece directamente cuánto pagan los depósitos, pero sí cuánto le cuesta financiarse a los bancos peruanos. A partir de ello, si el tipo de interés es alto, pueden ofrecer un mayor rendimiento a sus clientes.

A partir de 2024, los precios se estabilizaron y el tipo de interés se redujo para impulsar la actividad económica. "La TREA de los depósitos a plazo fijo seguirá la tendencia de la Tasa de Referencia de Política Monetaria del BCR y se espera una moderación o baja de las tasas en 2026", señaló Augusto Cáceres Rosell, Decano de la Facultad de Negocios de la UPN, para La República.

¿Es adecuado invertir en un depósito a plazo fijo?

Pese a que ofrecerán menor rentabilidad el próximo año, los depósitos a plazo fijo seguirán siendo uno de los productos financieros con mayor seguridad, en especial porque están protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Así, son ideales para un perfil conservador a la hora de invertir.

"Estos inversores buscan la seguridad y la estabilidad. Prefieren la certeza de un rendimiento fijo garantizado, aunque sea moderado, en lugar de arriesgar el capital por la posibilidad de obtener mayores ganancias a través de instrumentos volátiles como los fondos mutuos de acciones o inversiones de renta variable", aseguró Cáceres Rosell.

Por otro lado, Castellanos recomendó que, antes de abrir una cuenta a plazo fijo, se debe tener un excedente de dinero que funcione como fondo de emergencia ante eventualidades. Ese saldo debería estar, por ejemplo, en una cuenta de ahorro, por lo que el usuario tendrá total disponibilidad. El plazo fijo resalta porque se 'congela' hasta que venza el plazo establecido, el cual podría ser meses o un año.

