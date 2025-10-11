BCRP mantiene tasa de interés de referencia en 4,25% en octubre de 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,25% en octubre de 2025, reflejando una evaluación prudente del avance de la inflación y del comportamiento de la actividad económica.

La entidad monetaria destacó que las presiones inflacionarias permanecen contenidas y que la economía nacional opera cerca de su nivel potencial, en un contexto de estabilidad cambiaria y recuperación gradual del empleo formal.

Inflación se mantiene cerca del rango meta

Según el BCRP, en setiembre la inflación mensual total fue de apenas 0,01%, mientras que la inflación sin alimentos y energía alcanzó 0,06%. En términos interanuales, la inflación total subió de 1,1% en agosto a 1,4% en setiembre, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en 1,8%, cerca del centro del rango meta del banco central.

Las expectativas de inflación a 12 meses también se mantuvieron estables en 2,2%, dentro del rango objetivo. Las proyecciones indican que hacia fines de año la inflación total se aproximará al centro del rango meta, mientras que la inflación sin alimentos y energía se mantendría alrededor de 2% en el horizonte de proyección.

De acuerdo con el informe del Programa Monetario de octubre, los indicadores tendenciales de inflación —como la media acotada y la reponderada— se ubicaron entre 1,9% y 2,3%, confirmando que las presiones inflacionarias permanecen contenidas.

Además, el BCRP destacó que la tasa de interés real ex ante se situó en 2,09%, lo que mantiene una posición neutral de la política monetaria.

Contexto económico y perspectivas

Desde el BCRP destacaron que la mayoría de los indicadores de situación actual y expectativas se mantienen en niveles optimistas, reflejando que la actividad económica se encuentra cerca de su nivel potencial. Sin embargo, las perspectivas de la economía mundial siguen afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, lo que genera un sesgo a la baja en el mediano plazo.

Durante la presentación del Programa Monetario, Adrián Armas, Gerente Central de Estudios Económicos del BCRP, explicó que, tras el reciente cambio de la presidencia, el tipo de cambio sigue la tendencia de las economías de la región, aunque con menor volatilidad.

En ese sentido, detalló que, al momento [11 a.m. - 11:30 a.m.], monedas como el peso mexicano, el peso chileno y el peso colombiano se depreciaban entre 1% y 1,2%, en parte por caídas puntuales en los precios de los minerales, mientras que el sol peruano mantenía un comportamiento más estable.

En cuanto a la incertidumbre internacional, señaló que la reciente caída del precio del cobre, cercana al 1,2%, puede estar vinculada a declaraciones de Estados Unidos sobre posibles nuevas medidas arancelarias contra China. Aunque este tipo de situaciones genera tensión en los mercados, aún es prematuro evaluar su impacto concreto, ya que dependerá de los detalles de las medidas que finalmente se implementen.

Esta consideración respondió a una consulta de La República sobre la sensibilidad histórica del cobre frente a las tensiones comerciales entre ambas economías.

Finalmente, sobre la evolución del dólar, Armas explicó que el Banco Central no realiza proyecciones oficiales del tipo de cambio, pero que hasta la fecha se ha observado un debilitamiento del dólar frente al sol de aproximadamente 8,4% en lo que va del año, tendencia similar a la de otras monedas a nivel internacional. Advirtió que, aunque las expectativas de los agentes económicos han tendido a ajustarse a la baja, es difícil prever su comportamiento en el corto plazo.

Sector externo y reservas internacionales

El BCRP reportó que el superávit comercial acumulado en los últimos doce meses alcanzó los US$26.926 millones, con exportaciones por US$83.143 millones e importaciones por US$56.216 millones a agosto de 2025.

Por otro lado, las reservas internacionales netas (RIN) se ubicaron en 28,4% del PBI, el nivel más alto de la región, lo que refuerza la solidez externa del país frente a posibles choques internacionales.

Las tasas de interés del sistema financiero —tanto en soles como en dólares— han continuado reduciéndose desde 2023, en línea con el ciclo de relajación de la política monetaria y con las menores tasas internacionales.

El banco central reafirmó su compromiso de monitorear la inflación y sus determinantes, incluyendo la subyacente, las expectativas y la actividad económica, para considerar ajustes en la política monetaria si fuese necesario.

Tasas de operaciones del BCRP

En la misma sesión, el Directorio definió las tasas de interés de las operaciones con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla:

Depósitos overnight: 2,25% anual.

Operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y Créditos de Regulación Monetaria: 4,75% anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses; las operaciones adicionales se sujetarán a la tasa que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias, pudiendo ser superiores según el monto de las operaciones.

Finalmente, el BCRP reiteró que se encuentra atento a nueva información sobre inflación, expectativas y actividad económica para realizar ajustes si fuese necesario, reafirmando su compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta de entre 1% y 3%.

La próxima sesión para evaluar el Programa Monetario está programada para el 13 de noviembre de 2025.