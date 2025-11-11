Credicorp Capital: el consumo sostiene la economía, pero la disciplina fiscal será decisiva en 2026

A 2024, el 52% de los inversionistas eran mujeres | Foto: generada con IA

A 2024, el 52% de los inversionistas eran mujeres | Foto: generada con IA

A pesar de la incertidumbre global generada por los nuevos aranceles de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas, la economía peruana se mantiene en una senda de crecimiento sostenido en 2025, impulsada por el gasto privado, la solidez del consumo interno y la expansión del mercado de capitales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Así lo revela el más reciente informe de Credicorp Capital Bolsa, presentado en noviembre, junto con datos de CAVALI y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que confirman un aumento sin precedentes en la participación de inversionistas personas naturales.

TE RECOMENDAMOS ALFREDO BARNECHEA: "LA GENTE ES BOBA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Gasto privado y liquidez doméstica sostienen la expansión

El consumo privado continúa siendo el motor principal del crecimiento peruano, respaldado por términos de intercambio favorables, una mayor masa salarial real, tasas de interés en niveles históricamente bajos y la recuperación de la confianza empresarial.

Los indicadores de alta frecuencia confirman esa tendencia: las ventas de vehículos nuevos crecieron entre 11% y 15% interanual en los tres primeros trimestres del año, mientras que la compra-venta de inmuebles alcanzó registros récord.

A ello se suma el efecto expansivo del octavo retiro de fondos de las AFP, que brindó un impulso adicional al consumo de los hogares.

La tasa de política monetaria del BCRP se mantiene cerca de su nivel neutral, entre 4% y 4,25%, con una inflación controlada. Según Credicorp Capital, la entrada de bienes chinos a menores precios ayudó a mantener estables los costos internos y a reforzar el poder adquisitivo.

Inversores minoristas, protagonistas del mercado bursátil

Un fenómeno destacado en 2025 es la explosión de nuevos inversionistas personas naturales. De acuerdo con CAVALI, hasta septiembre se registraron 33.000 nuevos titulares en el mercado de valores, y se proyecta cerrar el año con cerca de 45.000.

En 2024, hubo un crecimiento de casi 500% de nuevos inversionistas motivados por el puerto de Chancay. Foto: Nuam

"La bolsa peruana ha tenido una performance bastante mala en los últimos 10 años, así que este año ha sido un año de subida", explicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB a La República.

La composición de este nuevo público revela un cambio estructural:

52% son mujeres y 42% hombres,

58% provienen de Lima, mientras que el 42% restante pertenece a regiones, con fuerte presencia en Piura, Trujillo, Arequipa, Cusco e Ica.

Por edad, el 38% tiene entre 21 y 30 años, el 24% entre 31 y 40, y un 14% son menores de 21 años, lo que marca un giro generacional en el acceso a la bolsa.

El auge del inversionista retail se refleja también en la estructura de negociación bursátil. A septiembre de 2025, los inversionistas personas naturales representan el 31% del volumen transado diario, frente al promedio de 19% en el período 2016–2024.

Participación por tipo de inversionista. Fuente: CAVALI/BVL

En cambio, los inversionistas institucionales redujeron su participación a 28%, y los fondos de pensiones a 16%. El capital extranjero mantiene una presencia de alrededor del 25%.

En términos de montos, el mercado accionario peruano negocia un promedio de US$14 millones por día, por debajo del promedio histórico (US$22 millones), pero con una base más diversificada de participantes, impulsada por plataformas digitales y el creciente interés por la BVL como alternativa de inversión frente a la baja de tasas de ahorro.

BVL: entre las más rentables de la región

La Bolsa de Valores de Lima figura entre las más rentables de América Latina en 2025, con un avance en dólares de 41% hasta noviembre, solo detrás de Chile, Brasil y México. Los sectores financiero y minero lideraron las ganancias, beneficiados por los altos precios del oro, la plata y el cobre, además de los mejores resultados bancarios tras la recuperación económica.

Entre las acciones más destacadas figuran Volcan, Buenaventura, Southern Copper e IFS, mientras que Ferreycorp, Alicorp, Pacasmayo y Unacem subieron impulsadas por el repunte del consumo y la construcción. En contraste, Minsur mostró un avance más moderado debido a su baja liquidez, a pesar de buenos resultados operativos, y InRetail fue temporalmente afectada por el incidente en Real Plaza Trujillo, aunque Credicorp considera que representa “una oportunidad de largo plazo”.

Según el informe, las empresas bajo cobertura de Credicorp Capital registraron un aumento del 9% en utilidades netas interanuales durante el segundo trimestre de 2025, con crecimientos sobresalientes en consumo (Alicorp +32%) y servicios financieros (IFS +103%).

Para 2026, se proyecta un retorno total de 11% en el índice general de la BVL, compuesto por 6% de ganancia de capital y 5% en dividendos, con un P/U adelantado de 10 veces, en línea con su promedio de los últimos cinco años.

Fiscal: el talón de Aquiles

Pese a los sólidos fundamentos macroeconómicos, Credicorp Capital advierte sobre el creciente deterioro fiscal.

La deuda pública bruta pasó del 20% del PBI en 2014 al 32% en 2024, y la deuda neta, del 3% al 23%.

pasó del 20% del PBI en 2014 al 32% en 2024, y la deuda neta, del 3% al 23%. El ahorro público cayó a 9% del PBI, mientras que el Fondo de Estabilización Fiscal se redujo a 1,1%.

cayó a 9% del PBI, mientras que el Fondo de Estabilización Fiscal se redujo a 1,1%. Los intereses de deuda aumentaron a 1,7% del PBI, y la relación deuda/ingresos alcanzó 171%, frente al 89% de hace una década.

El informe alerta que las presiones de gasto y las iniciativas legislativas con impacto fiscal amenazan la estabilidad macroeconómica, lo que exige prudencia en la gestión del presupuesto 2026.

Inversión y minería: el reto de sostener el ciclo

El desempeño del PBI dependerá de la ejecución efectiva de proyectos mineros y de infraestructura, que podrían elevar la inversión minera del actual 2,1% del PBI a niveles cercanos al 4% entre 2025 y 2027.

El alto precio de los metales representa una ventana de oportunidad, pero el contexto político y electoral será decisivo para sostener la confianza de los inversionistas.

Perspectivas y recomendaciones

Credicorp Capital mantiene una visión optimista pero cautelosa. Recomienda priorizar empresas resilientes y con fundamentos sólidos:

Ferreycorp , por su capacidad de generar flujo y su política de dividendos;

, por su capacidad de generar flujo y su política de dividendos; IFS , respaldada por su recuperación financiera;

, respaldada por su recuperación financiera; Minsur , por el impulso de la transición energética y el uso de inteligencia artificial en minería;

, por el impulso de la transición energética y el uso de inteligencia artificial en minería; e InRetail, como apuesta defensiva de largo plazo.

Los riesgos a monitorear son tres:

Las elecciones generales de 2026, que podrían afectar la confianza empresarial. Las tensiones comerciales internacionales, especialmente entre EE. UU. y China. Un eventual nuevo retiro de AFPs, con impacto inflacionario y cambiario.

El Perú cierra 2025 con fundamentos sólidos y un mercado de capitales más abierto y joven, en el que miles de nuevos inversionistas minoristas asumen un rol protagónico. Sin embargo, Credicorp Capital advierte que el éxito de 2026 dependerá de mantener la disciplina fiscal y la estabilidad política.