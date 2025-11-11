HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Economía

Credicorp Capital: el consumo sostiene la economía, pero la disciplina fiscal será decisiva en 2026

La BVL figura entre las más rentables de Latinoamérica, mientras la deuda pública del Perú sube al 32% del PBI. Credicorp Capital alerta que el desequilibrio fiscal podría frenar el crecimiento en 2026.

A 2024, el 52% de los inversionistas eran mujeres
A 2024, el 52% de los inversionistas eran mujeres | Foto: generada con IA

A pesar de la incertidumbre global generada por los nuevos aranceles de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas, la economía peruana se mantiene en una senda de crecimiento sostenido en 2025, impulsada por el gasto privado, la solidez del consumo interno y la expansión del mercado de capitales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Así lo revela el más reciente informe de Credicorp Capital Bolsa, presentado en noviembre, junto con datos de CAVALI y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que confirman un aumento sin precedentes en la participación de inversionistas personas naturales.

TE RECOMENDAMOS

ALFREDO BARNECHEA: "LA GENTE ES BOBA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Gasto privado y liquidez doméstica sostienen la expansión

El consumo privado continúa siendo el motor principal del crecimiento peruano, respaldado por términos de intercambio favorables, una mayor masa salarial real, tasas de interés en niveles históricamente bajos y la recuperación de la confianza empresarial.

Los indicadores de alta frecuencia confirman esa tendencia: las ventas de vehículos nuevos crecieron entre 11% y 15% interanual en los tres primeros trimestres del año, mientras que la compra-venta de inmuebles alcanzó registros récord.

A ello se suma el efecto expansivo del octavo retiro de fondos de las AFP, que brindó un impulso adicional al consumo de los hogares.

La tasa de política monetaria del BCRP se mantiene cerca de su nivel neutral, entre 4% y 4,25%, con una inflación controlada. Según Credicorp Capital, la entrada de bienes chinos a menores precios ayudó a mantener estables los costos internos y a reforzar el poder adquisitivo.

Inversores minoristas, protagonistas del mercado bursátil

Un fenómeno destacado en 2025 es la explosión de nuevos inversionistas personas naturales. De acuerdo con CAVALI, hasta septiembre se registraron 33.000 nuevos titulares en el mercado de valores, y se proyecta cerrar el año con cerca de 45.000.

En 2024, hubo un crecimiento de casi 500% de nuevos inversionistas motivados por el puerto de Chancay. Foto: Nuam

En 2024, hubo un crecimiento de casi 500% de nuevos inversionistas motivados por el puerto de Chancay. Foto: Nuam

"La bolsa peruana ha tenido una performance bastante mala en los últimos 10 años, así que este año ha sido un año de subida", explicó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB a La República.

La composición de este nuevo público revela un cambio estructural:

  • 52% son mujeres y 42% hombres,
  • 58% provienen de Lima, mientras que el 42% restante pertenece a regiones, con fuerte presencia en Piura, Trujillo, Arequipa, Cusco e Ica.
  • Por edad, el 38% tiene entre 21 y 30 años, el 24% entre 31 y 40, y un 14% son menores de 21 años, lo que marca un giro generacional en el acceso a la bolsa.

El auge del inversionista retail se refleja también en la estructura de negociación bursátil. A septiembre de 2025, los inversionistas personas naturales representan el 31% del volumen transado diario, frente al promedio de 19% en el período 2016–2024.

Participación por tipo de inversionista. Fuente: CAVALI/BVL

Participación por tipo de inversionista. Fuente: CAVALI/BVL

En cambio, los inversionistas institucionales redujeron su participación a 28%, y los fondos de pensiones a 16%. El capital extranjero mantiene una presencia de alrededor del 25%.

En términos de montos, el mercado accionario peruano negocia un promedio de US$14 millones por día, por debajo del promedio histórico (US$22 millones), pero con una base más diversificada de participantes, impulsada por plataformas digitales y el creciente interés por la BVL como alternativa de inversión frente a la baja de tasas de ahorro.

BVL: entre las más rentables de la región

La Bolsa de Valores de Lima figura entre las más rentables de América Latina en 2025, con un avance en dólares de 41% hasta noviembre, solo detrás de Chile, Brasil y México. Los sectores financiero y minero lideraron las ganancias, beneficiados por los altos precios del oro, la plata y el cobre, además de los mejores resultados bancarios tras la recuperación económica.

Entre las acciones más destacadas figuran Volcan, Buenaventura, Southern Copper e IFS, mientras que Ferreycorp, Alicorp, Pacasmayo y Unacem subieron impulsadas por el repunte del consumo y la construcción. En contraste, Minsur mostró un avance más moderado debido a su baja liquidez, a pesar de buenos resultados operativos, y InRetail fue temporalmente afectada por el incidente en Real Plaza Trujillo, aunque Credicorp considera que representa “una oportunidad de largo plazo”.

Según el informe, las empresas bajo cobertura de Credicorp Capital registraron un aumento del 9% en utilidades netas interanuales durante el segundo trimestre de 2025, con crecimientos sobresalientes en consumo (Alicorp +32%) y servicios financieros (IFS +103%).

Para 2026, se proyecta un retorno total de 11% en el índice general de la BVL, compuesto por 6% de ganancia de capital y 5% en dividendos, con un P/U adelantado de 10 veces, en línea con su promedio de los últimos cinco años.

Fiscal: el talón de Aquiles

Pese a los sólidos fundamentos macroeconómicos, Credicorp Capital advierte sobre el creciente deterioro fiscal.

  • La deuda pública bruta pasó del 20% del PBI en 2014 al 32% en 2024, y la deuda neta, del 3% al 23%.
  • El ahorro público cayó a 9% del PBI, mientras que el Fondo de Estabilización Fiscal se redujo a 1,1%.
  • Los intereses de deuda aumentaron a 1,7% del PBI, y la relación deuda/ingresos alcanzó 171%, frente al 89% de hace una década.

El informe alerta que las presiones de gasto y las iniciativas legislativas con impacto fiscal amenazan la estabilidad macroeconómica, lo que exige prudencia en la gestión del presupuesto 2026.

Inversión y minería: el reto de sostener el ciclo

El desempeño del PBI dependerá de la ejecución efectiva de proyectos mineros y de infraestructura, que podrían elevar la inversión minera del actual 2,1% del PBI a niveles cercanos al 4% entre 2025 y 2027.

El alto precio de los metales representa una ventana de oportunidad, pero el contexto político y electoral será decisivo para sostener la confianza de los inversionistas.

Perspectivas y recomendaciones

Credicorp Capital mantiene una visión optimista pero cautelosa. Recomienda priorizar empresas resilientes y con fundamentos sólidos:

  • Ferreycorp, por su capacidad de generar flujo y su política de dividendos;
  • IFS, respaldada por su recuperación financiera;
  • Minsur, por el impulso de la transición energética y el uso de inteligencia artificial en minería;
  • e InRetail, como apuesta defensiva de largo plazo.

Los riesgos a monitorear son tres:

  1. Las elecciones generales de 2026, que podrían afectar la confianza empresarial.
  2. Las tensiones comerciales internacionales, especialmente entre EE. UU. y China.
  3. Un eventual nuevo retiro de AFPs, con impacto inflacionario y cambiario.

El Perú cierra 2025 con fundamentos sólidos y un mercado de capitales más abierto y joven, en el que miles de nuevos inversionistas minoristas asumen un rol protagónico. Sin embargo, Credicorp Capital advierte que el éxito de 2026 dependerá de mantener la disciplina fiscal y la estabilidad política.

Notas relacionadas
Retiro de fondos AFP 2025 impulsan el interés por invertir: te explicamos cómo empezar desde S/50 en la Bolsa o en fondos mutuos

Retiro de fondos AFP 2025 impulsan el interés por invertir: te explicamos cómo empezar desde S/50 en la Bolsa o en fondos mutuos

LEER MÁS
El sol avanza 0,6% pese a tensiones externas: ¿respiro momentáneo o calma antes de la tormenta?

El sol avanza 0,6% pese a tensiones externas: ¿respiro momentáneo o calma antes de la tormenta?

LEER MÁS
CEO de Trii: "Sueño con un Perú donde por lo menos el 5% invierta en acciones"

CEO de Trii: "Sueño con un Perú donde por lo menos el 5% invierta en acciones"

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

LEER MÁS
Ya inició el pago a pensionistas y trabajadores públicos ONP: conoce el cronograma de pagos de noviembre 2025, vía Banco de la Nación

Ya inició el pago a pensionistas y trabajadores públicos ONP: conoce el cronograma de pagos de noviembre 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 11 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

No todos los trabajadores recibirán el segundo pago de la CTS en 2025: ¿quiénes quedan fuera de recibir el beneficio laboral, según Sunafil?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025