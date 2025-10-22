HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
Economía

Produce lanza créditos extraordinarios por hasta S/117.700 para pescadores artesanales de pota y perico con 1% y 2% de interés anual

Créditos. La iniciativa estará vigente hasta el 29 de diciembre del 2025 y también podrán acceder a él quienes tengan deudas o dificultades en su historial crediticio.

Pescadores y agentes de la pesca artesanal dedicados a la extracción de calamar gigante o pota podrán acceder a créditos.
Pescadores y agentes de la pesca artesanal dedicados a la extracción de calamar gigante o pota podrán acceder a créditos.

Con el objetivo de facilitar el financiamiento y la reactivación económica de los pescadores y agentes de la pesca artesanal dedicados a la extracción de calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) y perico (Coryphaena hippurus), el Ministerio de la Producción (Produce), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), lanzó un nuevo programa de crédito extraordinario con tasas preferenciales de 1% y 2% de interés anual, destinado a fortalecer las actividades productivas de este importante sector.

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, precisó que el financiamiento podrá alcanzar hasta 22 unidades impositivas tributarias (S/117.700), con un plazo máximo de 36 meses, incluyendo un periodo de gracia de hasta seis meses para facilitar la recuperación económica de los beneficiarios.

"Los créditos de este programa no requerirán una amortización inicial. Los pescadores que ya tuvieron un crédito con nosotros y cumplieron con sus pagos accederán a una tasa preferencial del 1% anual, mientras que los nuevos solicitantes tendrán una tasa del 2% anual", precisó el titular de Produce.

La vigencia del programa es hasta el 29 de diciembre del 2025.

Pesca: condiciones para acceder a los créditos

También podrán acceder a un crédito con una tasa de interés del 1%, los solicitantes de crédito que incorporen dentro de su solicitud un equipo de seguimiento satelital y que cuenten con una buena clasificación crediticia (al Día, Normal o CCP (con problemas potenciales)) en la central de riesgos o en el Fondepes.

De forma excepcional también podrán acceder a este programa aquellos que tengan la clasificación de deficiente, dudosa o de pérdida en la central de riesgos.

"En caso de encontrarse en la categoría de pérdida, deberán presentar su correspondiente carta de no adeudo. El monto máximo del crédito para estos usuarios será de hasta 10 UIT (S/ 51,350), con una tasa de interés del 2%, y se solicitará un fiador solidario con calificación normal en la central de riesgos", precisó el ministro.

Requisitos para acceder a los créditos extraordinarios

Los interesados deben ser mayores de 18 años, contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) y acreditar su condición de pescador artesanal formal mediante Certificado de Matrícula de la Embarcación Pesquera Artesanal y adjuntar también el Permiso de Pesca y Certificado Nacional de Seguridad para Artefactos Navales.

En el caso de personas jurídicas, se requiere tener RUC activo y habido, así como una actividad económica vinculada a la pesca artesanal. Además, el estatuto debe incluir un objeto social relacionado con la pesca artesanal y presentar documentos que acrediten esta condición.

De manera excepcional, los solicitantes mayores de 67 años podrán acceder al crédito, presentando una garantía real, como una hipoteca.

Cabe precisar que créditos otorgados por Fondepes no se entregan en dinero en efectivo, sino que financian la compra de bienes y servicios como motores, equipos de comunicación, aparejos de pesca, aislamiento térmico de bodegas, reparaciones de motor y cascos pesqueros, así como combustible, hielo y víveres, entre otros.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-14453, al correo creditos@fondepes.gob.pe o a través de las redes sociales oficiales del Fondepes.

