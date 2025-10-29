HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Policías cobran cupos a transportistas y Reniec expone datos | FUERTE Y CLARO con Manuela Camacho

Economía

PBI pesquero creció 6,4% en setiembre impulsado por mayor captura de pota, bonito y langostino, según PRODUCE

La captura para Consumo Humano Directo (CHD) fue clave para el sector pesquero, creciendo un 72,2% respecto al año anterior.

Creció sector pesquero por consumo humano de congelados y enlatados
Creció sector pesquero por consumo humano de congelados y enlatados | Ministerio de Producción

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que el Producto Bruto Interno (PBI) del sector pesca creció 6.4% en setiembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. El titular de la cartera, César Quispe Luján, destacó que la pesca extractiva y transformativa aportó S/242 millones a precios constantes, lo que representa un 0,5% del PBI nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el informe, el volumen total del desembarque pesquero alcanzó las 141,4 mil toneladas métricas (TM), lo que supone un aumento interanual de 70,9%. Este repunte se debió al notable incremento en la captura de recursos para Consumo Humano Directo (CHD), que creció en 72,2% respecto a setiembre de 2024.

TE RECOMENDAMOS

¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Ministro de la Producción asegura que no hubo pesca ilegal extranjera en el mar peruano durante 2025

lr.pe

“El desembarque destinado al Consumo Humano Directo permitió que el PBI del sector termine en positivo. El mayor crecimiento se observó en las industrias de enlatado (+34.8%), congelado (+152.8%) y consumo en estado fresco (+11.8%)”, señaló el ministro Quispe.

Entre las especies que impulsaron el aumento del desembarque se encuentran la pota (+5620,7%), el bonito (+36,7%) y el langostino (+37,5%), consideradas clave para el consumo nacional.

PUEDES VER: Gobierno perdona a la industria anchovetera y las libera del control de cuotas por "condiciones anómalas" del mar

lr.pe

No obstante, el reporte precisó que no se registró pesca de Consumo Humano Indirecto (CHI) durante setiembre debido a la veda reproductiva de anchoveta vigente en la zona norte-centro y a la inactividad extractiva en la zona sur.

Crecimiento acumulado enero–setiembre

En el periodo enero a setiembre de 2025, el volumen total del desembarque pesquero superó los 4,3 millones de TM, lo que representa un incremento acumulado de 20,1% frente al mismo lapso del año anterior.

El aumento responde, principalmente, al crecimiento del Consumo Humano Directo (CHD) en 21,5%, impulsado por una mayor extracción de recursos destinados a la industria de congelado (+55,3%), en especial pota, langostino, atún y pejerrey.

Asimismo, el Consumo Humano Indirecto (CHI) también mostró una variación positiva de 19,6%, gracias al incremento de los desembarques de anchoveta.

Notas relacionadas
Familias de esta región amazónica del Perú gastan 80 soles para comer chicharrón: ¿Cuál es? No es Lima ni Arequipa

Familias de esta región amazónica del Perú gastan 80 soles para comer chicharrón: ¿Cuál es? No es Lima ni Arequipa

LEER MÁS
Pan con chicharrón: el desayuno peruano que genera más de S/244 millones al año y 3.000 toneladas al mes

Pan con chicharrón: el desayuno peruano que genera más de S/244 millones al año y 3.000 toneladas al mes

LEER MÁS
Reinician pesca de pota con cuota ampliada y nuevas reglas de control desde el 25 de agosto

Reinician pesca de pota con cuota ampliada y nuevas reglas de control desde el 25 de agosto

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
App de Interbank sufre caída: usuarios reportan que no pueden ingresar a su cuenta bancaria

App de Interbank sufre caída: usuarios reportan que no pueden ingresar a su cuenta bancaria

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 29 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Pluspetrol: Gas de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

Segundo pago de la CTS en Perú iniciará en noviembre de 2025 a nivel nacional: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025