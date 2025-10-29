PBI pesquero creció 6,4% en setiembre impulsado por mayor captura de pota, bonito y langostino, según PRODUCE

Creció sector pesquero por consumo humano de congelados y enlatados | Ministerio de Producción

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) informó que el Producto Bruto Interno (PBI) del sector pesca creció 6.4% en setiembre de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. El titular de la cartera, César Quispe Luján, destacó que la pesca extractiva y transformativa aportó S/242 millones a precios constantes, lo que representa un 0,5% del PBI nacional.

Según el informe, el volumen total del desembarque pesquero alcanzó las 141,4 mil toneladas métricas (TM), lo que supone un aumento interanual de 70,9%. Este repunte se debió al notable incremento en la captura de recursos para Consumo Humano Directo (CHD), que creció en 72,2% respecto a setiembre de 2024.

“El desembarque destinado al Consumo Humano Directo permitió que el PBI del sector termine en positivo. El mayor crecimiento se observó en las industrias de enlatado (+34.8%), congelado (+152.8%) y consumo en estado fresco (+11.8%)”, señaló el ministro Quispe.

Entre las especies que impulsaron el aumento del desembarque se encuentran la pota (+5620,7%), el bonito (+36,7%) y el langostino (+37,5%), consideradas clave para el consumo nacional.

No obstante, el reporte precisó que no se registró pesca de Consumo Humano Indirecto (CHI) durante setiembre debido a la veda reproductiva de anchoveta vigente en la zona norte-centro y a la inactividad extractiva en la zona sur.

Crecimiento acumulado enero–setiembre

En el periodo enero a setiembre de 2025, el volumen total del desembarque pesquero superó los 4,3 millones de TM, lo que representa un incremento acumulado de 20,1% frente al mismo lapso del año anterior.

El aumento responde, principalmente, al crecimiento del Consumo Humano Directo (CHD) en 21,5%, impulsado por una mayor extracción de recursos destinados a la industria de congelado (+55,3%), en especial pota, langostino, atún y pejerrey.

Asimismo, el Consumo Humano Indirecto (CHI) también mostró una variación positiva de 19,6%, gracias al incremento de los desembarques de anchoveta.