Estos peruanos son los primeros en recibir hasta S/5.350, tras registrar su solicitud de retiro AFP 2025, según el cronograma oficial

Afiliados a la AFP que realizaron sus solicitudes para el octavo retiro ya pueden verificar el desembolso. | Foto: Composición LR/IA.

Diversos afiliados a la AFP ya comienzan a recibir sus respectivos depósitos, siguiendo el cronograma oficial establecido y las disposiciones señaladas en la norma que aprobó el octavo retiro en el Perú. Este proceso avanza de manera progresiva, priorizando el orden de presentación de solicitudes para garantizar un desembolso ordenado y seguro.

En ese sentido, los primeros beneficiados en obtener su dinero son aquellos que registraron su solicitud el 21 de octubre, específicamente quienes cuentan con un DNI cuyo último dígito corresponde a una letra. Para este grupo, las administradoras iniciaron el depósito de los fondos dentro del plazo fijado, permitiendo que cada afiliado acceda a su retiro conforme a las fechas señaladas y a la modalidad elegida para la entrega.

Pago de la AFP 2025: afiliados recibirán su dinero en estas fechas

Asimismo, quienes están próximos a recibir su dinero de las AFP son los afiliados cuyo DNI termina en 0, 1 o 2, ya que enviaron sus solicitudes de retiro desde el 22 de octubre. Según lo estipulado en la norma que regula el retiro AFP 2025, el depósito del monto solicitado se realizará directamente en la cuenta bancaria del titular, sin necesidad de trámites adicionales.

Este abono podrá efectuarse dentro de un plazo máximo de 30 días, calendario desde que se completó y envió la solicitud, aunque en muchos casos podría llegar antes de lo previsto. Cabe resaltar que el primer desembolso tiene un límite de hasta 1 UIT, equivalente en 2025 a S/ 5.350. Si el afiliado ha pedido un monto superior, el saldo restante será entregado en partes iguales cada 30 días, siguiendo el cronograma de pagos establecido para garantizar un proceso ordenado y seguro.

¿Cuál es la última fecha para enviar la solicitud de retiro AFP en Perú?

Según lo dispuesto en el cronograma del retiro AFP 2025, los afiliados también cuentan con la modalidad de “Registro libre”, una etapa en la que podrán presentar su solicitud sin restricción por el último dígito de su DNI. Este periodo inicia el 4 de diciembre y se extenderá hasta el 18 de enero, brindando una oportunidad adicional para quienes aún no hayan gestionado el retiro de sus fondos o recién decidan hacerlo.

Durante estas fechas, el trámite se realizará de manera regular a través de la plataforma oficial, permitiendo a los afiliados enviar su solicitud en el momento que consideren conveniente dentro del plazo establecido.