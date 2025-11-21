MEF garantiza más de S/331 millones para elecciones 2026 y asegura que el financiamiento está cubierto

MEF señaló que al 20 de noviembre el JNE solo había ejecutado el 47% del presupuesto destinado para actividades electorales | Foto: composición LR/Andina

MEF señaló que al 20 de noviembre el JNE solo había ejecutado el 47% del presupuesto destinado para actividades electorales | Foto: composición LR/Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que los recursos para todas las elecciones del 2026 —generales, regionales, municipales y de centros poblados— están completamente asegurados. El comunicado busca despejar dudas sobre una eventual falta de financiamiento en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según el MEF, el JNE solicitó S/585,8 millones para organizar los procesos electorales. De ese monto, S/331,1 millones ya fueron incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2026, enviado al Congreso, y estarán disponibles desde el 1 de enero de 2026.

El ministerio recordó que existe un marco legal que permite activar recursos adicionales durante el año, según avance el trabajo del JNE y sus requerimientos. Con ello, se garantiza que ninguna etapa crítica del proceso electoral quede desfinanciada.

Ministerio de Economía publicó un comunicado en X respondiendo al JNE. Foto: MEF en X

MEF responde a las preocupaciones del JNE

El MEF sostuvo que la alerta del JNE carece de sustento, pues en diversas reuniones técnicas ya se había explicado el mecanismo para asegurar el financiamiento. Además, señaló que, al 20 de noviembre de 2025, el JNE solo había ejecutado el 46.9% del presupuesto destinado este año para actividades electorales.

El ministerio indicó que continuará trabajando con el organismo electoral para agilizar la ejecución presupuestal, certificar egresos y garantizar que los fondos se usen de forma oportuna y eficiente.

Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática y reiteró que el financiamiento para los comicios está plenamente garantizado para asegurar elecciones transparentes y ordenadas en todo el país.

Qué es el Proyecto de Presupuesto 2026

El Proyecto de Presupuesto 2026 es el documento oficial que el Ejecutivo envía cada año al Congreso y que define cuánto dinero se asignará a cada sector, programa y entidad del Estado para el siguiente año fiscal. Incluye los recursos previstos para salud, educación, seguridad, programas sociales y también para los organismos del sistema electoral, como el JNE, la ONPE y el Reniec.

En este marco, el MEF explicó que los S/331,1 millones destinados al JNE ya están incorporados en dicho proyecto, asegurando que el financiamiento electoral para el 2026 tiene respaldo legal, técnico y presupuestal desde el inicio del año.