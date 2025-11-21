HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez
Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordenan prisión preventiva contra Betssy Chávez     
Economía

MEF garantiza más de S/331 millones para elecciones 2026 y asegura que el financiamiento está cubierto

El MEF ratificó que S/331 millones ya están asegurados en el Presupuesto 2026 para las elecciones y rechazó que exista riesgo de desfinanciamiento, pese a las alertas del JNE.

MEF señaló que al 20 de noviembre el JNE solo había ejecutado el 47% del presupuesto destinado para actividades electorales
MEF señaló que al 20 de noviembre el JNE solo había ejecutado el 47% del presupuesto destinado para actividades electorales | Foto: composición LR/Andina

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que los recursos para todas las elecciones del 2026 —generales, regionales, municipales y de centros poblados— están completamente asegurados. El comunicado busca despejar dudas sobre una eventual falta de financiamiento en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el MEF, el JNE solicitó S/585,8 millones para organizar los procesos electorales. De ese monto, S/331,1 millones ya fueron incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2026, enviado al Congreso, y estarán disponibles desde el 1 de enero de 2026.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

lr.pe

El ministerio recordó que existe un marco legal que permite activar recursos adicionales durante el año, según avance el trabajo del JNE y sus requerimientos. Con ello, se garantiza que ninguna etapa crítica del proceso electoral quede desfinanciada.

Ministerio de Economía publicó un comunicado en X respondiendo al JNE. Foto: MEF en X

Ministerio de Economía publicó un comunicado en X respondiendo al JNE. Foto: MEF en X

MEF responde a las preocupaciones del JNE

El MEF sostuvo que la alerta del JNE carece de sustento, pues en diversas reuniones técnicas ya se había explicado el mecanismo para asegurar el financiamiento. Además, señaló que, al 20 de noviembre de 2025, el JNE solo había ejecutado el 46.9% del presupuesto destinado este año para actividades electorales.

PUEDES VER: Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Público 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

lr.pe

El ministerio indicó que continuará trabajando con el organismo electoral para agilizar la ejecución presupuestal, certificar egresos y garantizar que los fondos se usen de forma oportuna y eficiente.

Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la institucionalidad democrática y reiteró que el financiamiento para los comicios está plenamente garantizado para asegurar elecciones transparentes y ordenadas en todo el país.

Qué es el Proyecto de Presupuesto 2026

El Proyecto de Presupuesto 2026 es el documento oficial que el Ejecutivo envía cada año al Congreso y que define cuánto dinero se asignará a cada sector, programa y entidad del Estado para el siguiente año fiscal. Incluye los recursos previstos para salud, educación, seguridad, programas sociales y también para los organismos del sistema electoral, como el JNE, la ONPE y el Reniec.

En este marco, el MEF explicó que los S/331,1 millones destinados al JNE ya están incorporados en dicho proyecto, asegurando que el financiamiento electoral para el 2026 tiene respaldo legal, técnico y presupuestal desde el inicio del año.

Notas relacionadas
Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Público 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Público 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

LEER MÁS
MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

LEER MÁS
Alto funcionario de Cosco Shipping afirma que ministerios de Perú no asignan recursos para el desarrollo urbano de Chancay

Alto funcionario de Cosco Shipping afirma que ministerios de Perú no asignan recursos para el desarrollo urbano de Chancay

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi: MEF cambia a su representante en la Comisión Ad Hoc encargada de la devolución de aportes

Fonavi: MEF cambia a su representante en la Comisión Ad Hoc encargada de la devolución de aportes

LEER MÁS
Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

LEER MÁS
Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

Proponen que usuarios de Yape y Plin puedan aceptar o rechazar transferencias para frenar extorsiones

LEER MÁS
Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

LEER MÁS
LAP retrasa apertura de pista principal del aeropuerto Jorge Chávez hasta el 20 de diciembre: más de 350 vuelos serían afectados

LAP retrasa apertura de pista principal del aeropuerto Jorge Chávez hasta el 20 de diciembre: más de 350 vuelos serían afectados

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Economía

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Contraloría informa que se entregaron adelantos irregulares por S/92 millones para el estadio de Ayacucho, que solo tiene 18% de avance

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025