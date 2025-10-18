HOYSuscripcion LR Focus

¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
🔴 PROCESIÓN del SEÑOR de los MILAGROS hoy: segundo recorrido

Economía

Alejandro Narváez sobre su salida de Petroperú: "Estos cambios bruscos afectan la imagen de la empresa"

El expresidente de Petroperú contó que no ha recibido una notificación formal sobre su remoción y no descartó que hayan razones políticas de por medio. Advirtió que la inestabilidad en el directorio impacta en la credibilidad financiera.

Alejandro Narváez resaltó la reducción de pérdidas de Petroperú y la recuperación en la cuota de mercado que dejó su gestión. Foto: Carlos Félix
Alejandro Narváez resaltó la reducción de pérdidas de Petroperú y la recuperación en la cuota de mercado que dejó su gestión. Foto: Carlos Félix

Tras conocer la decisión del gobierno de José Jerí de removerlo del cargo, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, hizo un balance de su gestión y compartió su preocupación por la manera en la que se enteró de su salida de la empresa estatal. Según dijo a RPP Noticias, el gerente general, Óscar Vera, le compartió el acta de la Junta General de Accionistas.

"A mi no me han hecho ninguna comunicación directa, ya que lo hicieron a través del gerente general. Él me ha reenviado el acta que había elaborado la Junta (…). La forma como procedieron, no me parece nada bueno, puesto que los profesionales y técnicos merecemos un mínimo de respeto", agregó Narváez.

Respecto a las razones de su remoción, el expresidente de Petroperú deslizó la posibilidad de que responda a asuntos políticos, ya que desde el punto de vista técnico y económico, la empresa mostraba visos de recuperación a partir de una mayor cuota de mercado, reducción de pérdidas, estabilización de refinerías y procesos de exportación de combustibles a mercados internacionales.

Petroperú: Gobierno de José Jerí remueve a Alejandro Narváez de la presidencia de la petrolera estatal

lr.pe

Lo cierto es que, desde el 2021 hasta la actualidad, Petroperú ha tenido nueve presidentes, lo que revela un alto grado de rotación e instabilidad en su conducción. Para Narváez, los "cambios bruscos" afectan la imagen de la empresa y los resultados del negocio, ya que cuesta conseguir dinero de los mercados financieros.

"Cualquier empresario sabe perfectamente que estos cambios permanentes de presidente y en muchos casos totalmente injustificados, no son buenos para la empresa y el país (...) Afectan la imagen de la empresa. Yo no salgo de ella por un tema de corrupción o ineficiencia. Estoy mostrando con números que estamos estabilizándola y con una clara tendencia positiva. Eso es lo que voy a dejar, pero estoy preocupado por la forma en cómo se está queriendo dirigir la empresa desde la Junta de Accionistas"; comentó.

Petroperú inicia concursos internacionales para transformación y auditoría de la Refinería Talara

lr.pe

Petroperú y su situación financiera

Aunque el expresidente de Petroperú reconoció que la empresa estatal enfrenta un déficit de capital de trabajo, descartó que afronte un proceso de quiebra. Por el contrario, afirmó que dejó encaminada la reestructuración financiera y que los inversionistas ven a la compañía con buenos ojos. Prueba de ello, es que la cotización de los bonos alcanzaron un rendimiento récord.

"La percepción de los inversionistas internacionales es muy positiva, al igual que la opinión de Bloomberg. El otro aspecto es que la empresa tiene una deuda por los bonos que se han emitido y por el préstamo sindicado. Esperemos que en un futuro cercano, se logre aliviar la situación financiera de la empresa", indicó Narváez.

A renglón seguido, resaltó que durante su gestión se redujeron las pérdidas proyectadas para el 2024 de US$1.030 a US$742 millones y que, para este año, estimaba cerrar con cerca de US$290 millones. Asimismo, Petroperú recuperó cuota de mercado al ubicarse en un 29% en el primer trimestre del 2025.

Finalmente, se logró un EBITDA positivo de US$4 millones y una utilidad bruta de US$1 millón en el mismo periodo. Hacia el 2026, se esperaba obtener una ganancia de US$103 millones, disminuir las pérdidas a US$223 millones, alcanzar una participación nacional del 35% y un volumen de 120.000 barriles diarios de crudo de petróleo.

"A partir del 2026 estimábamos resultados en azul y teníamos un plan quinquenal hasta el 2030. El otro indicador importante que conocen los accionistas es que este año tendremos un EBITDA positivo de US$113 millones y hacia el 2026 será de US$614 millones. Esto responde a una recuperación de mercado, a las exportaciones que estábamos haciendo, optimizar recursos y minimizar gastos", sentenció.

Petroperú: gobierno respalda rescate financiero y asegura que petrolera estatal se recuperará

lr.pe

¿Quién es Fidel Moreno, nuevo presidente de Petroperú?

Fidel Moreno Rodríguez se convirtió en el nuevo presidente del Directorio de Petroperú tras la designación efectuada por la Junta General de Accionistas, que la conforman 3 representantes del MEF y 2 del Minem. Moreno venía de ser director no independiente desde el 11 de noviembre del año pasado.

Él es un ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con un diplomado y máster en Administración de Negocios por ESAN, además de estudios doctorales en ESAN – ESADE. Ocupó el cargo de secretario general del Ministerio de Energía y Minas y posee amplia experiencia en gestión gerencial en los sectores público y privado.

Petroperú: Gobierno de José Jerí remueve a Alejandro Narváez de la presidencia de la petrolera estatal

Petroperú: Gobierno de José Jerí remueve a Alejandro Narváez de la presidencia de la petrolera estatal

Petroperú inicia concursos internacionales para transformación y auditoría de la Refinería Talara

Petroperú inicia concursos internacionales para transformación y auditoría de la Refinería Talara

Pescadores de Cabo Blanco denuncian dos fugas de crudo en plataforma administrada por PetroPerú

Pescadores de Cabo Blanco denuncian dos fugas de crudo en plataforma administrada por PetroPerú

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

