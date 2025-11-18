HOYSuscripcion LR Focus

OSITRÁN definirá el monto de la TUUA de transferencia del Jorge Chávez el 19 de noviembre

El MTC y MINCETUR advierten sobre el impacto económico y turístico de la tarifa que afectará a pasajeros en conexión internacional.

TUUA podría reducir 27.000 turistas al año
TUUA podría reducir 27.000 turistas al año | Composición LR

El próximo 19 de noviembre, el Consejo Directivo de OSITRÁN deberá emitir su resolución definitiva sobre la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), según adelantó el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, durante la sesión de la Comisión de Transportes del Congreso el lunes 17 de noviembre.

Actualmente, los montos provisionales vigentes desde junio son US$12,67 para pasajeros en conexión internacional y US$8,01 para conexión nacional, pero se espera que OSITRÁN apruebe los valores definitivos esta semana.

Prieto precisó que el MTC busca una solución definitiva y consensuada, liderando una mesa multisectorial que ha sostenido más de 10 reuniones desde el 23 de octubre. Entre las acciones, se evalúa una modificación contractual con Lima Airport Partners (LAP) y ajustes al Reglamento de Aeronáutica Civil, de manera que, si se mantiene el cobro, se incorpore adecuadamente al boleto aéreo.

Impacto directo de la TUUA en el turismo

El MINCETUR advirtió que la aplicación de la TUUA de transferencia podría generar una reducción de 27.000 turistas extranjeros al año, con pérdidas de hasta US$89 millones para el turismo receptivo. Javier Rosas, titular de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía, explicó que la tarifa encarecería los boletos aéreos y pondría en riesgo la competitividad de Lima frente a hubs como Bogotá y Panamá.

El análisis del MINCETUR sobre 204 rutas internacionales y nacionales indica que entre 3% y 11% del tráfico de pasajeros en transferencia estaría afectado, incluyendo rutas críticas hacia Buenos Aires, Los Ángeles y Ciudad de México.

El adjunto de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero, recordó que la TUUA tiene origen en una adenda firmada en 2013 entre el MTC y LAP, que no contaba con información sustentatoria completa y podría generar una doble subvención.

Por ello, recomendó iniciar un proceso de modificación de la Adenda 6 para proteger a los usuarios y evitar traslados injustificados de costos.

La posición de OSITRÁN, LAP y las aerolíneas

La presidenta de OSITRÁN, Verónica Zambrano, no asistió a la sesión del Congreso, pero informó que el tema se encuentra en deliberación y aún no hay posición oficial.

Por su parte, LAP advirtió que no aceptará un valor tarifario cero y que, de ser necesario, recurrirá a arbitraje. Mientras tanto, IATA enfatizó que la tarifa podría afectar la consolidación del Jorge Chávez como hub regional, reduciendo la conectividad y los ingresos por pasajeros en transferencia.

El cobro de la TUUA de transferencia está programado para iniciar el 7 de diciembre, aunque su vigencia dependerá de la resolución final de OSITRÁN y de los posibles ajustes contractuales y regulatorios.

