La Defensoría del Pueblo advirtió que la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que Lima Airport Partners (LAP) aplicará desde el 7 de diciembre de 2025, podría afectar a los pasajeros con vuelos de conexión internacional. Según el Informe Defensorial N.º 245, la medida se basa en la Adenda N.º 6 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual según el organismo, presenta “vicios insubsanables” que la vuelven nula de pleno derecho.

De acuerdo con la Defensoría, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la adenda en 2013, sin contar con los informes técnicos y económicos requeridos, ni con la opinión previa del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). El regulador ya había advertido sobre la falta de sustento financiero para justificar el cobro de una tarifa adicional, por lo que la institución considera urgente que el MTC revise y anule la disposición antes de su entrada en vigor.

Defensoría advierte posible doble cobro y riesgo para la competitividad del Jorge Chávez

La Defensoría del Pueblo advirtió que la aplicación de la nueva TUUA de transferencia podría generar una “doble subvención”, ya que la tarifa internacional vigente ya cubre los servicios para pasajeros en tránsito o conexión. Según el informe, este nuevo costo incrementaría los gastos para los viajeros y encarecería las operaciones aéreas, desincentivando la demanda y afectando la competitividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez frente a otros de la región.

En la misma línea, consejeros del Ositran señalaron que la implementación de esta tarifa podría impactar en la elección de aerolíneas y pasajeros, al reducir la competitividad del terminal limeño frente a aeropuertos vecinos. Por ello, la Defensoría recomendó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) iniciar un procedimiento para modificar o anular la Adenda N.º6, y al Ositran, incorporar los argumentos del informe defensorial en el proceso actual de fijación tarifaria, solicitando formalmente su eliminación.