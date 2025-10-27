HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
José Jerí declara emergencia y en el Congreso hacen pedicure | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Aeropuerto Jorge Chávez: Las dos condiciones de LAP al Gobierno por aplazar el cobro de tarifa extra a pasajeros

LAP, operadora del aeropuerto, afirmó que la postergación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) internacional hasta el 7 de diciembre está condicionada a dos compromisos que debe asumir el Gobierno. En tanto, Ositrán continuará evaluando las tarifas definitivas.

La postergación del cobro de la TUUA internacional se dio tras la presión de 22 gremios vinculados al transporte aéreo, turismo y comercio exterior.
La postergación del cobro de la TUUA internacional se dio tras la presión de 22 gremios vinculados al transporte aéreo, turismo y comercio exterior.

Lima Airport Partners (LAP) informó que el aplazamiento del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia internacional, previsto inicialmente para aplicarse desde hoy lunes 27 de octubre, está condicionado a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) cumpla dos compromisos: modificar el reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil y avanzar en el ajuste de la TUUA de transferencia doméstica o nacional.

El pronunciamiento de LAP se produce días después de que el MTC, junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Mincetur, Ositrán y la propia concesionaria, anunciara la postergación del cobro de la TUUA internacional, de US$12,67 por pasajero, hasta el 7 de diciembre de 2025.

La medida relajó la presión de gremios del sector aéreo y turístico, que advertían sobre el impacto de la tarifa en los vuelos de conexión y la competitividad del Perú como hub regional.

Según LAP, los compromisos del MTC son:

  1. Modificar el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, para garantizar que todos los costos del transporte aéreo se informen de manera clara en los boletos de viaje. Este punto es importante porque LAP venía solicitando que la TUUA de transferencia internacional y doméstica se incluya directamente en los boletos o tickets que las aerolíneas cobran, de modo que los pasajeros conozcan desde el momento de la compra todos los costos de su viaje. Sin embargo, gremios de aerolíneas se habían opuesto a esta medida, al argumentar que la inclusión podría afectar la competitividad del aeropuerto al impactar en la demanda, toda vez que implica mayor gasto para el pasajero. Los gremios buscan que, más bien, dicha tarifa sea eliminada.
  2. Avanzar en la propuesta de adenda para ajustar la TUUA de transferencia doméstica, asegurando que no se afecte al usuario y se mantenga la recuperación de la inversión privada. Actualmente, la tarifa doméstica, equivalente a US$8,01 por pasajero, se mantiene suspendida.

La postergación del cobro de la TUUA internacional se dio tras la presión de 22 gremios vinculados al transporte aéreo, turismo y comercio exterior, quienes advertían que la tarifa, de US$12,67 por pasajero, afectaría a las aerolíneas, al turismo receptivo, al comercio internacional y al posicionamiento del Perú como hub aéreo regional.

Respecto a la TUUA de transferencia nacional, equivalente provisionalmente a US$8,01 por pasajero en conexiones domésticas, el MTC precisó que se trabaja en una modificación contractual que permita no cobrar dicha tarifa, la cual actualmente permanece suspendida.

"Mientras recuperemos la inversión y desde el Estado ofrezcan una solución para distribuir bien de dónde sale ese monto que deberíamos recibir nosotros, no habría problema, siempre y cuando nosotros no salgamos afectados y recuperemos lo que nos corresponde por ley", indicó en entrevista con este diario Carolina Rubio, líder de Comunicaciones de LAP.

Previamente había asegurado que la aplicación del cobro de la TUUA internacional se efectuaría a toda costa desde hoy, advirtiendo que una tercera prórroga podría afectar la seriedad del proceso.

Según dijo, se estima que la recaudación total por la TUUA, sumando las tarifas de transferencia doméstica e internacional, alcanzaría unos US$178 millones en los próximos cinco años. De este total, aproximadamente US$93 millones corresponderían a LAP, destinados a la operación y al financiamiento de inversiones en el aeropuerto, mientras que los US$85 millones restantes se destinarían al Estado, ingresando a un fideicomiso que financiará mejoras en aeropuertos concesionados en el interior del país.

