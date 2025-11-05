HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial
CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
EN VIVO

🔴 LR Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 5 de noviembre

Economía

LATAM Airlines Perú anuncia que podrían suspender estas 4 rutas tras imposición de la TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

Latam Airlines Perú advierte sobre la posible cancelación de cuatro rutas programadas para el mes de diciembre, debido al cobro de la TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

LATAM Airlines podrían suspender 4 rutas tras imposición de la TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.
LATAM Airlines podrían suspender 4 rutas tras imposición de la TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: Andina.

A través de un comunicado, Latam Airlines Perú informó al MTC sobre el riesgo de al menos 4 rutas en medio de la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. "Queremos hacer de su conocimiento que, en el corto plazo, estamos evaluando cancelar el inicio de un primer grupo de cuatro nuevas rutas programadas para comienzos de diciembre", se lee.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En tal sentido, explicaron los motivos por la que, estarían pensando en poder cancelar las rutas que implicas países como Estados Unidos, Brasil o Argentina. "Lamentablemente, la incertidumbre y los sobrecostos que se generarían con la aplicación de esta nueva tarifa para nuestros pasajeros en conexión, sumados a la inversión, riesgo y tiempos que toma construir la demanda para nuestras rutas", expusieron desde Latam Airlines Perú.

TE RECOMENDAMOS

PERÚ Y MÉXICO ENFRENTADOS POR BETSSY CHÁVEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Estos pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez pagarán más en sus boletos desde el 7 de diciembre, según lo establecido por MTC y LAP

lr.pe

LATAM Airlines Perú podría cancelar 4 rutas debido al cobro de la TUUA en el nuevo Jorge Chávez

A través de la carta, firmada por el CEO de la empresa Latam Airlines Perú, Manuel Van Oordt, comunicó que con la próxima aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, se está pensando en cancelar las siguientes rutas:

  • Lima–Orlando (MCO): Originalmente pospuesta hasta el 1 de diciembre.
  • Lima–Curazao (CUR): Programada a iniciar el 2 de diciembre.
  • Lima–Florianópolis (FLN): Programada a iniciar el 2 de diciembre.
  • Lima–Tucumán (TUC): Programada a iniciar el 14 de diciembre.

LATAM Airlines: "Necesitamos un entorno competitivo, previsible y sostenible"

Asimismo, LATAM Airlines Perú en su comunicado expresa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que confianza en la gestión para que se logre una solución definitiva e inmediata.

"Desde hace 26 años, LATAM Airlines Perú mantiene un compromiso inalterable de impulsar la conectividad aérea del país y posicionar a Lima como el hub de conectividad aérea más importante de la región. Para sostener este potencial y nuestra apuesta por el Perú, necesitamos un entorno competitivo, previsible y sostenible, pensando siempre en el beneficio de nuestros pasajeros y del país".

¿Cuándo se aplicará la TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

El inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez fue postergado y ahora se realizará a partir del 7 de diciembre. La decisión se tomó en medio de las tensiones y cuestionamientos surgidos por el cobro adicional que se aplicará a los pasajeros, lo que ha generado diversas opiniones entre usuarios y autoridades del sector aéreo.

¿Qué es la TUUA?

La TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) es un cobro que se aplica a todos los pasajeros que utilizan las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Esta tarifa forma parte del costo total del pasaje aéreo y está destinada a cubrir los servicios que ofrece el aeropuerto, como el uso de infraestructura, mantenimiento, seguridad, iluminación, limpieza y demás facilidades brindadas a los viajeros.

En el caso del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la TUUA será aplicada para financiar la operación y mantenimiento de las nuevas y modernas instalaciones que entrarán en funcionamiento. Según las autoridades, este cobro permitirá garantizar un servicio de calidad, seguro y eficiente, acorde con los estándares internacionales de la nueva terminal aérea.

Notas relacionadas
Tres veces más grande, tres distritos más afectados: el costo sonoro del nuevo Jorge Chávez

Tres veces más grande, tres distritos más afectados: el costo sonoro del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Aeropuerto Jorge Chávez: Las dos condiciones de LAP al Gobierno por aplazar el cobro de tarifa extra a pasajeros

Aeropuerto Jorge Chávez: Las dos condiciones de LAP al Gobierno por aplazar el cobro de tarifa extra a pasajeros

LEER MÁS
Estos pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez pagarán más en sus boletos desde el 7 de diciembre, según lo establecido por MTC y LAP

Estos pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez pagarán más en sus boletos desde el 7 de diciembre, según lo establecido por MTC y LAP

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Sunarp con CAS: promulgan ley que autoriza el pase progresivo al régimen laboral 728

Sunarp con CAS: promulgan ley que autoriza el pase progresivo al régimen laboral 728

LEER MÁS
ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

LEER MÁS
CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizarán por aprobación final de ley en el Congreso

LEER MÁS
Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo: ¿cuánto se necesita para exonerar?

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo: ¿cuánto se necesita para exonerar?

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Mr. Nawat rompe su silencio tras retirar a Miss México de un evento del Miss Universo 2025

Reimond Manco considera que el fichaje de Christian Cueva a Universitario sería un error: "No creo que sirva mucho"

Economía

CADE 2025 EN VIVO: Segunda jornada del evento empresarial en Perú con ministros y otros ponentes

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 5 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial rechaza apelación de Rutas de Lima y ordena suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025