LATAM Airlines podrían suspender 4 rutas tras imposición de la TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

A través de un comunicado, Latam Airlines Perú informó al MTC sobre el riesgo de al menos 4 rutas en medio de la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. "Queremos hacer de su conocimiento que, en el corto plazo, estamos evaluando cancelar el inicio de un primer grupo de cuatro nuevas rutas programadas para comienzos de diciembre", se lee.

En tal sentido, explicaron los motivos por la que, estarían pensando en poder cancelar las rutas que implicas países como Estados Unidos, Brasil o Argentina. "Lamentablemente, la incertidumbre y los sobrecostos que se generarían con la aplicación de esta nueva tarifa para nuestros pasajeros en conexión, sumados a la inversión, riesgo y tiempos que toma construir la demanda para nuestras rutas", expusieron desde Latam Airlines Perú.

A través de la carta, firmada por el CEO de la empresa Latam Airlines Perú, Manuel Van Oordt, comunicó que con la próxima aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, se está pensando en cancelar las siguientes rutas:

Lima–Orlando (MCO): Originalmente pospuesta hasta el 1 de diciembre.

Lima–Curazao (CUR): Programada a iniciar el 2 de diciembre.

Lima–Florianópolis (FLN): Programada a iniciar el 2 de diciembre.

Lima–Tucumán (TUC): Programada a iniciar el 14 de diciembre.

LATAM Airlines: "Necesitamos un entorno competitivo, previsible y sostenible"

Asimismo, LATAM Airlines Perú en su comunicado expresa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que confianza en la gestión para que se logre una solución definitiva e inmediata.

"Desde hace 26 años, LATAM Airlines Perú mantiene un compromiso inalterable de impulsar la conectividad aérea del país y posicionar a Lima como el hub de conectividad aérea más importante de la región. Para sostener este potencial y nuestra apuesta por el Perú, necesitamos un entorno competitivo, previsible y sostenible, pensando siempre en el beneficio de nuestros pasajeros y del país".

¿Cuándo se aplicará la TUUA en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

El inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez fue postergado y ahora se realizará a partir del 7 de diciembre. La decisión se tomó en medio de las tensiones y cuestionamientos surgidos por el cobro adicional que se aplicará a los pasajeros, lo que ha generado diversas opiniones entre usuarios y autoridades del sector aéreo.

¿Qué es la TUUA?

La TUUA (Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto) es un cobro que se aplica a todos los pasajeros que utilizan las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tanto para vuelos nacionales como internacionales. Esta tarifa forma parte del costo total del pasaje aéreo y está destinada a cubrir los servicios que ofrece el aeropuerto, como el uso de infraestructura, mantenimiento, seguridad, iluminación, limpieza y demás facilidades brindadas a los viajeros.

En el caso del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la TUUA será aplicada para financiar la operación y mantenimiento de las nuevas y modernas instalaciones que entrarán en funcionamiento. Según las autoridades, este cobro permitirá garantizar un servicio de calidad, seguro y eficiente, acorde con los estándares internacionales de la nueva terminal aérea.