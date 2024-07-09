HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash
Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     Temblor de magnitud 4,2 remeció Chimbote, Áncash     
Política

Chávez Cotrina sobre nueva ley de Crimen Organizado: Dina Boluarte debe observarla y no respaldar al Congreso

El representante de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada pidió a la presidenta Dina Boluarte observar la ley que promueve el Congreso y busca la impunidad de los investigados en crimen organizado.

Jorge Chávez Cotrina cuestionó que el Congreso impulse una nueva ley de crimen organizado. Foto: Leonardo Santana/ La República.
Jorge Chávez Cotrina cuestionó que el Congreso impulse una nueva ley de crimen organizado. Foto: Leonardo Santana/ La República.

El coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, adelantó que 100 investigaciones a nivel nacional se encuentran en riesgo, luego de que el Congreso aprobara modificaciones en la Ley de Crimen Organizado. De esta manera, pidió a la presidenta Dina Boluarte observar la norma por el "daño" que le haría la ciudadanía si se promulga la iniciativa del Legislativo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En entrevista para La República, el representante de la Feccor, sostuvo que las referidas investigaciones pasarán a las fiscalías penales comunes, dado que, los delitos que se encuentran establecidos en las carpetas fiscales ya no configurarían como crimen organizado.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Junto a nuestros fiscales, hemos determinado que 100 casos a nivel nacional tendrán que ser derivados a las fiscalías penales comunes, ya que, ya no estarían vinculados a una organización criminal. Es decir, nosotros no tendríamos competencia para continuar con la investigación y será necesario remitirlos a una fiscalía penal que, lamentablemente, no cuenta con los recursos logísticos ni la capacitación para enfrentar una delincuencia de esta magnitud", afirmó Jorge Chávez Cotrina.

Ecuador: sujetos vestidos de militares matan a líder de organización criminal y a dos personas más mientras jugaban al fútbol

PUEDES VER:Ecuador: sujetos vestidos de militares matan a líder de organización criminal y a dos personas más mientras jugaban al fútbol

En esa línea, indicó que los casos de minería ilegal en Trujillo, estafas masivas en Lima y la deforestación en la Amazonía se beneficiarán con esta norma.

"Los casos ahora van a depender del jefe de la región policial, quienes se dedicarán a estas investigaciones. Nosotros para estos casos aplicamos técnicas especiales como agentes encubiertos, escuchas telefónicas, pero ya no lo podremos ver porque pasarán a delitos comunes", dijo Cotrina a La República.

En esa crítica, el fiscal mencionó, además, que el Congreso está amarrando de pies y manos a la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado, debido a que los investigaciones que tienen procesos en curso pueden pedir la reducción de la pena si se aplica esta ley.

"Nos atan de pies y manos a todas las fiscalías especializadas e incluso a la Policía, pero lo que no se dan cuenta que los principales afectados es la ciudadanía que estará a merced de la delincuencia", sostuvo.

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

PUEDES VER:Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Chávez Cotrina pide que presidenta Dian Boluarte observe la norma

Chávez Cotrina pidió que la presidenta Dina Boluarte que observe la ley que impulsa el Congreso, ya que, esto afectaría a su Gobierno porque de aplicarse la medida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debería colocar al menos 50 abogados de oficio por cada allanamiento que realice la Fiscalía de Crimen Organizado.

" Dina Boluarte debe observar la norma y no dejar que el Congreso promulgue la ley (…)Los allanamientos por su naturaleza son sorpresivos por su naturaleza. La norma dice que para el registro necesito la presencia del abogado del investigado. ¿Qué pasa si el abogado no puede? nosotros debemos suspender las diligencias y esto trastocaría la investigación (…) Por eso, pido a la presidenta que observe la normal que también afectaría su Gobierno por la logística que dispondrá el Ministerio de Justicia con la presencia de alrededor de 50 abogados por allanamiento", sentenció.

Notas relacionadas
Ecuador: sujetos vestidos de militares matan a líder de organización criminal y a dos personas más mientras jugaban al fútbol

Ecuador: sujetos vestidos de militares matan a líder de organización criminal y a dos personas más mientras jugaban al fútbol

LEER MÁS
Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

LEER MÁS
Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

LEER MÁS
Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
José Jerí sufre un resbalón por intentar subir al escenario corriendo durante inauguración en Trujillo

José Jerí sufre un resbalón por intentar subir al escenario corriendo durante inauguración en Trujillo

LEER MÁS
Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

LEER MÁS
José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Cubano en Perú queda pasmado al ver que su pareja desecha una galonera de plástico: “En la isla cuestan hasta US$50”

Edmundo González exige “reconocimiento explícito” de su victoria electoral en Venezuela en julio de 2024

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025