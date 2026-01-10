Disney Plus comete curioso error al incluir a Hernán Barcos previo al Alianza Lima vs Independiente

Este sábado 10 de enero, Alianza Lima se enfrentará a Independiente de Argentina en lo que será su debut por el torneo de verano Serie Río de la Plata, encuentro que se podrá seguir por la señal de Disney Plus. No obstante, varios usuarios han reportado que, previo a este gran partido, ocurrió un hecho inesperado que ha conmovido a los seguidores blanquiazules.

Resulta que, en la publicidad dentro de la aplicación de Disney, se puede apreciar que la plataforma cometió un curioso error al incluir a Hernán Barcos como portada de este encuentro, cuando el 'Pirata' ya no pertenece al equipo y ahora es el nuevo refuerzo de Cajamarca FC.

Disney comete curioso error al incluir a Hernán Barcos en publicidad

Alianza e Independiente abrirán el torneo Serie Río de la Plata, que contará con la participación de varios clubes importantes de Sudamérica. Sin embargo, este error en la publicidad provocó diversas reacciones en redes sociales. "La promo del partido de esta noche está con la imagen de Barcos. Qué difícil y raro (a la vez) es ver a AL sin Hernán", publicó un usuario al notar este blooper de la plataforma.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Independiente?

Alianza Lima se enfrenta a Independiente por el torneo de verano Serie Río de la Plata. El encuentro lo podrás seguir por la señal de Disney, no obstante, La República Deportes te lleva el minuto a minuto del compromiso.